SEKSI HOROSKOP: Vage bi ali da im ne uđe, a Vodenjaci su najbolji ljubavnici u svemiru

Ako se držimo ‘unutarnjih i vanjskih čišćenja’, lako ćemo se moći odreći svih (loših) stimulirajućih sredstava, jer ćemo biti prepuni energije. I one seksualne…

Konjunkcija Merkura i Sunca sa zvijezdom Regulus, na prvom stupnju zemljanog znaka Djevice, ‘potpis je majstora’ koji savršeno precizno (velemajstorski) obavlja svoj posao.

S ovom konstelacijom nebeskih snaga, važno je da smo kreativni i da pobjeđujemo sebe, odnosno nadilazimo vlastitu hvalisavost i gordost, kako bi napredovali u svijesti. Možemo se raniti “vlastitim oružjem”, ako prekomjerno demonstriramo svoju snagu.

OVNOVI rođeni sredinom travnja pod utjecajem su ‘stresne kvadrature’ Marsa i Saturna, i ti isti su u mat – poziciji, i poslovnoj i ljubavnoj. Ovčice (i crne i bijele) rođene u mjesecu ožujku, trenutno su seksualno najaktivnije. Navali narode!!!

LAVOVI su još pri snazi, ali ne više onakvoj kakvu su do jučer demonstrirali svijetu. Što ste utržili, potrošili ste, i na startnoj ste nuli. Venera, 6. rujna, ulazi u Lava, i tada negdje će vaš ‘seksi romantizam’ iznova strastveno eksplodirati!

STRIJELCI bi ostali tamo (na morskome plavom žalu) gdje jesu, ali sudbina je neumoljiva, i u ponedjeljak se moraju nacrtati na radnome mjestu. Što je tu je. Bitno je da ste zdravi. Vaš seksualni život i dalje je više nego odličan. Pet plus!

BIKOVI su pri vrhu hranidbene piramide. Luk, paradajz, sir i pršut, uvijek su vam pri ruci. Janjetinu više ne konzumirate prečesto, ali ‘piletinu’ i dalje opsesivno preferirate. Ako ste malo prestari za ‘mlado meso’, uzaludan vam trud svirači.

DJEVICE stoje na zemlji, i rijetko gledaju u nebesa, da se ne bi spotaknule i nezgodno pale. Konzervativna ste seks kuharica. Jahanje ‘na njemu’, na kuhinjskom stolcu, redovito zadovolji vaše nagonske želje i iskonske potrebe.

JARCI se raduju malim stvarima. Glumite skromnost, ili stvarno više niste opijeni megalomanijom? Bilo kako bilo, vaš seksualni život i nije nešto posebno bogat i raznovrstan. Odradite vašu ‘bračnu dužnost’ misionarski, i savjest vam je čista.

BLIZANCI usporavaju, i to je spasonosno rješenje za njihovo ‘dehidrirano’ srce. Nema gdje niste bili. Imate crve, znate već gdje… Samo ste se ljubakali s njim ili s njom, i ništa više? I bolje da je tako bilo, jer biste priskrbili sebi još koji virus!

VAGE bi, ali da im ne uđe. Dobio je pusicu, i do daljnjega, to je to. Puštate ga da pati, i slatko se smješkate? Nema većih narcisa od Vaga. Vaše (nevino?) međunožje, zaslužuje najromantičniji seksi scenarij. Predigra je obvezatna!

VODENJACI, kad se seksi raspištolje, najbolji su ljubavnici u obližnjem svemiru. Vodenjakice isto. Na pola ste puta do raja. O ‘paklu iz prošlosti’ više i ne razmišljate. U rujnu ćete (vrlo) učestalo orgazmirati. Kao u najboljim danima.

RAKOVI malo više vole sebe, što nije loše, za početak. Kod kuće nemate sjajnu situaciju, a ni poslovno vam ne cvatu ruže. Ako ste u potrazi za novom simpatijom, možda bude nešto, osim ako se ne vratite na stare (izlizane) staze.

ŠKORPIONI se energetski uzdižu, i ta vijest im veseli dušu. Osim ‘čiste energije’, trebate ‘svašta još’ da biste se osjećali ispunjeno i cjelovito. Ne komplicirajte bez veze. Dovoljno je da njega ili nju fatalno pogledate, i već je na koljenima.

RIBE lutaju tko zna gdje, i sada negdje su ‘najdalje odlutale’ od sebe samih. Tko će vas prizvati pameti? Na te stvari nije lako egzaktno odgovoriti. Ako se prek(o)sutra sretno zaljubite, progledati ćete uz pomoć vašeg ‘kristolikog’ srca!