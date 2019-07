SEKSI HOROSKOP: Strijelcima dobro ide gađanje u mete, Vodenjaci su prenapeti no ove žive vatre na plaži očekuju nježno animalne strasti

Dobar dio nas, u vrućoj je eros formi

Mars u Lavu, Venera u Raku, Mjesec u Djevici…, energije su se ‘čisto fino’ na nebu (i u nama) posložile. Jedino nam kvadratura Merkura i Urana ‘potpaljuje živčeke’, pa smo nervozno (pre)užurbani. Element vatre, vidljivo je najizraženiji, i rođeni u astrološkom znaku Ovna, Lava i Strijelca, ljubavno kolo vode.

Kako stoje stvari s najvažnijim ‘izbornim predmetom’ – seksologijom? Dobar dio nas, u vrućoj je eros formi. Strastveno, emocionalno, mentalno, romantično smo nježno animalni. Izuzev, onih, samovoljno skroz podivljalih!

Ovnovi su drski, grubi i neotesani, i uz sve to silno žele biti ‘number one’ face i pojave. Malo ohladite osjećaje, i dopustite drugima da dođu do izražaja. Sirova, animalna borba za najzgodniju žensku? Jedino vam je to na pameti!

Lavovi imaju ‘kraljevski sindrom’, i misle da se cijeli svijet vrti oko njihovog malog prsta. Ako niste arogantni i tašti, možda i niste pravi Lav? Lavice su vrlo mazne i nježne zvjerčice! Strastveno grizu za vrat i grebu s noktima po leđima.

Strijelci su osvajački raspoloženi. Bavite se ‘streličarstvom’ iz hobija, i dobro vam ide gađanje u razne seksi mete. Strijelac ste u horoskopu! Zauzeti Strijelci žive u uvjerenju da ih partner(ica) ograničava. Šarali biste slobodno uokolo?

Bikovi su mentalno agresivni. Olako pucate po šavovima, jer niste dobro ‘skrojeni’ u sebi samima. Rijetko kad odmarate mozak, a meditirate nikad. Ni u seksu više ne uživate kao prije. Morate otkriti mir u sebi. To je vaš sveti zadatak!

Djevice se slabo snalaze same na plaži. Ne znate se obranit od nasrtljivaca i predatora. Urođeno ste uslužni, i volite drugima ispunjavati želje. U seksu puno previše detaljizirate stvari, i (pre)rijetko iskusite strastveno osjetilni vrhunac.

Jarci su rogata stvorenja, i znaju podbost. Ne trošite vrijeme i energiju na mržnju i osvetu. Izbacite negativu iz sebe. Teretana i kladionica? A što drugo. Zaradite štogod novaca, ožilavite mišićnu masu, i impresionirate ženski svijet!

Blizanci se dobro osjećaju u vlastitoj koži, i ništa ih previše ne smeta. A potkožni prištići? Lice vam je uneređeno uslijed nedostatka seksa, i pretjerane konzumacije slatkiša. Redovito se servisirajte, i izgledat ćete kao pupoljak.

Vage su micamace, i treba se znat fino igrat s njima. Lavovi to najromantičnije rade, i spojevi između vas i njih su idealni. A Škorpioni? Malo su ‘premračni’ za vaš profinjeni ukus. I s Ovnovima se zgodno važete i ližete, na seksi klackalici.

Vodenjaci su prenapeti, i samo ih ‘grmljavinski orgazam’ može rasteretiti. Ako se baš i nemate s kim (is)praskati, loše ćete se provesti sa živcima. Češće se (po)igrajte sami sa sobom. Nije to veliki grijeh. Sve je to pod normalno i ljudski.

Rakovi su preživjeli solarnu pomrčinu, i još ih čeka lunarna eklipsa. Izborite se za svjetlo u sebi. To što mislite da vas nitko ne voli, govori vam da ne volite sebe. Šteta vas. Trgnite se. Kad se bolje o svemu razmisli, život je čisti seks!

Škorpionke imaju obrambeno napadački gard, i tko ih ne dira, neće dobit po repu. Izbacujete ‘ljubavni otrov’ po potrebi. Ljuta ste zmijica kamenjarka, i s vama se nije za (po)igrat. I muški Škorpioni, višemanje su svi pitoni/poskoci.

Ribe su sav veš doma speglale, i rado bi se zabavljale vani s društvom. I sve ispite ste u roku dali, a ‘oni’ vas i dalje kontroliraju. Zlatna ste ribica u akvariju, i mora se na vas pazit. Nema seksanja prije braka. Gotova priča. Ha, ha, ha…