SEKSI HOROSKOP: Strijelci su se opekli zbog dugog jezika pa ga sada koriste konstruktivnije, no Venera sladostrašća donosi drugom znaku

S moćnom kvadraturom Marsa i Plutona, mnogima će ego odletjeti u nebesa, i radije će ratovati nego ljubiti. Šteta, i to velika i najveća, jer ljubav je vječna i božanska, a rat je put u pakao

S mističnom i medijalnom Venerom u (pre)osjetljivom Raku, najsigurnije ćemo se osjećati u poznatom okruženju vlastitoga doma. Oni koji se osjećaju bezveze jer nisu u vezi, možda ‘padnu u zagrljaj Stvoritelju’, ili će svu ljubav darivat svom dražesnom kućnom ljubimcu.

OVNOVI su oštri, grubi i preradikalni. Uveli ste ‘spartanski režim’ u vlastiti život. Vježbajte oprez i samokontrolu, i ne izazivajte vraga. Djevojke koje se pale na alfa dečke i macho tipove, tipuju za vas, i s tim u vezi nema vam zimice.

LAVOVI se iščuđavaju čudnom ljetu i čudesnim doživljajima. Živce vam para kiša koja stalno curi iz tamnih oblaka. Gdje se skrilo Sunce? Ako ostanete strastveno vrući, do vas će doplivati jedna čudnolika (slatkovodna) Ribica.

STRIJELCI su u nedavnoj prošlosti imali predugačak jezik, pa su se opekli, ili su se ugrizli za isti. Prisjelo vam je stalno hvalisanje o osvojenim komadima. I dalje preferirate ilegalne seksualne djelatnosti, ali sada strogo držite jezik za zubima.

BIKOVI, ‘zemljani’, od svih elementarnih nepogoda najviše se plaše zemljotresa! Imate ‘zemljotres’ Urana u vlastitome znaku, i živite uplašeno. A ‘bujna’ Bikica? Kupila je sebi vibrator (rozi!) i skroz ugodno je iznenađena!

DJEVICE nisu loše. Brinu vas pandemijske okolnosti kojima se ne vidi kraj. Ako imate hipohondriju pod kontrolom, to je znak da upravljate vlastitim mikrokozmosom. Seks? Dajte životinji (u sebi) ono što joj ‘praizvorno’ pripada.

JARCI ulaze u razdoblje u kojem će morati više davati sebe drugima, a posebno onima najbližima. Jurite karijeru, i to je u redu, dok ne postane pretjerano. Nije sve materijalno. Postoji i ono nešto ‘neopipljivo’, u srcu i u duši.

BLIZANCI su se osjetilno rashladili. Bili ste poželjna meta dok ste bili vrući u srcu. Nećete ostati bez energije. Manje ćete laj(k)at na mobitel, vratit ćete se kući, i netko će vas dočekat s vama omiljenim jelom. Punjene paprike? Čisti seksss.

VAGAMA smetnje stvara Mars u Ovnu, a od jučer im i Venera (u Raku) više nije skladna. Kad zbrojimo i ‘stresne utjecaje’ iz Jarca, najbolje vam je da se skrijete u mišju rupu. Razapeti ste na križu, i niste jedini. Ima nas puno. Sve više.

VODENJACI su izgubili potporu Venere, i to osjećaju po stišavanju intenziteta ljubavne komunikacije. I one prijateljske, jer za vas je ljubav prije svega prijateljstvo. Seksualno ćete postiti, i nije to ništa loše. Odmorite se, zaslužili ste.

RAKOVIMA stiže Venera u goste, i nosi im brojne darove. Sigurno ćete se proljepšati, a i život u cjelini bi vam trebao postati slađi. Ako ste već (pre)dugo u celibatu, sada vam je pravi trenutak za ukidanje samonametnutih restrikcija.

ŠKORPIONI su disbalansirani. Izležavate se po danu, i ordinirate kad mrak padne. Vaša draga ne može usnut od vaše noćne hiperaktivnosti. Više se i ne seksate? Pijete mrzle pivuše na terasi, i meditirate o putu u ‘najdublji’ svemir.

RIBE su fluidne, i lutaju osjećajima tko zna gdje. Uronjeni u unutarnji ocean emocija, rijetko kada se pojavljujete ‘na površini’ vidljive stvarnosti. I kakvi ste kada se zatreskate? Sluđeni, kaotični, i skroz ‘izvan sebe’ od agonije i ekstaze!