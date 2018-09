SEKSI HOROSKOP: Strijelci poste, Bikov seksolov još traje, no neke čeka čista animalna poligamija

Trošite energiju, a ne živce

Venera se „rastaje“ od Marsa, ali samo privremeno, jer će mu se sredinom listopada „rastreseno“ vratiti. I međuljudske ljubavne veze koje su se ovih (prošlih) dana prebrzo rascvale, na naglo će (prividno) povenuti.

Škorpioni su u ljubavi najsretniji i u seksu najizdašniji, od svih nas drugih i ostalih zodijačkih duša. Vodenjaci imaju prenapete živce, i dobro bi im došla učestala seksualna praksa da energiju silnu negdje pametno istroše!

Ovnovi su „multivitaminski“ raspoloženi. Trošite sve po redu, i još vam nije dosta. Kratko i slatko ubodete, i već jurite dalje u nove preljube. U stvarnosti, nikome se vi do kraja ne dajete, i to vam je to. Čista animalna poligamija.

Lavovi su nesigurni i povodljivi. Malo vam se „zamračio“ odnos s njim ili s njom, i više se ne zna tko koga, kada i zašto. Imate poluinformacije o njemu ili o njoj. Puno je dodatnog (skrivenog) prljavog veša. I onog seksualno neodgovornog.

Strijelci seksualno poste, i vježbaju strpljenje. Doći će jednom i vaših pet minuta. Do tada, a što drugo…, uzmite „stvar“ u svoje ruke. U studenom vam Jupiter ulazi u Strijelca, i vrlo veliki su blagoslovi pred vama. I oni seksi ljubavni.

Bikovi sanjaju još koji dan godišnjeg odmora. Niste se uspjeli relaksirati u potpunosti, i upravo za tim najviše žalite. Sezona vašeg seksolova i dalje traje, ali to vam više nije to, jer ste sada obuzeti s raznoraznim obvezama i obzirima.

Djevice su vrijedne do besvijesti. Uništavate se od posla. Umjesto da se redovito seksualno servisirate, vi generalno svršavate na skroz druge stvari. Rado biste se prasnuli, samo da imate s kim. To vam je umjetnost mogućeg.

Jarcima je daleko najvažnije da su svoji na svome. Vrtite se na vrtuljku solo ljubavi, i niste previše zainteresirani za nježno maženje s drugima. Potreban vam je netko strogo poslovan i seksi ambiciozan, a takvih se likova uvijek nađe.

Blizanci vire vragu iz torbe, i to sa smješkom na licu. Premazani ste svim (duginim) bojama. Ako je vaša ljubav istospolna, nije vam lako slobodno voljeti. Hetero Blizanci, traže prijateljstvo, a stalno im se teška pornjava nudi.

Vage žive u nadi da ljetnoj ljubavi nije došao kraj. Koje je vaše najidealnije vrijeme za udaju? Kad prve sniježne pahulje zalepršaju, ugledati ćete vašeg princa na bijelom konju. Nadamo se da mu ime neće biti Konjoslav.

Vodenjaci su svemirski nabrijani na svašta, a ponajviše su ludi za seksom. I prvi prasak je bio neka vrst svegalaktičkog orgazma? Ajmo sad malo zaozbiljno. Hitno morate kod majstora krojača? Lav vam najbolje zna uzeti pravu mjeru.

Rakovi idu korak naprijed pa dva ili tri koraka unatrag. Višemanje, to je u vašem slučaju uobičajeno. Iz nekih stidljivih razloga najradije se ne biste udali još koju godinu. Kod vas nema seksa prije braka. Ili…, možda, ipak, malo ima?

Škorpioni su u životnoj formi, i jedino im prekomjerni adrenalin stvara velike nevolje. Uspješni ste u raznim sferama i dimenzijama vlastitog bivstvovanja. I vjera i novac i seks, sve ste vi to jako fino upakirali u novu vam filozofiju života.

Ribe se daju lako ulovit za seksi rep, jer su samilosne i živa su naiva. Kod vas je gust fukodrom promet? Ako ste solo, nikome ne polažete račune i radite što i s kim želite. I zauzete Rib(ic)e lagano šaraju uokolo. Stvarno ste prekrasna sorta.