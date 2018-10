SEKSI HOROSKOP: Škorpion će lomiti srca i krevete, no i on će biti mali micek prema jednom znaku

Venera ‘ide unatrag’ kroz Škorpiona, ‘skvadrirana’ od Marsa iz Vodenjaka, i nove epizode užarenoledene komunikacije s voljenom osobom, samo što (nam) se nisu započeli premijerno ekranizirat pred očima!

On ili ona sve nam je na svijetu, ali ipak bi malo za promjenu (pro)disali solo? Nju zanima nevidljiva magija prirode, a on je čistokrvni racio znanstvenik… Olujni mentalni elektricitet Vodenjaka uzburkat će emocionalno valovlje Škorpiona, i ‘lomljava kreveta’ strastveno će nas nasmijavati i uveseljavati.

Ovnovi su dobrodržeći, ali samo naizgled, jer u stvarnosti strahuju od mnogo čega. Imate poslovnih blriga koje vam kroje i ljubavnu sudbinu. Zanemarujete vlastiti seksualni život. I na licu vam se nelijepo ocrtava nedostatak erosa.

Lavovi snimaju cure iz kvarta. I koja je najljepša? Ima ih više prekokrasnih i ne znate na koju da fokusirate pažnju. Jedna od njih, ona savršenog guzotresa, zamolit će vas uslugu, i momentalno ćete orgazmirat od sreće. U (pri)mozgu.

Strijelci iščekuju bolje dane. Još koji tjedan, i na konju ste! Jupiter vam se vraća kući, i odjuriti ćete živjeti u inozemstvo. Tamo negdje daleko ugledati ćete i vašu novu dragu. O seksanju nećemo, jer ste (trenutno) nula bodova.

Bikovi se ne trijezne lako. Lovite u mutnom, opijeni ste strastvenim osjećajima, a ne znate koga imate pred sobom. To vam je to. Prvi put ste se vidjeli s njim ili s njom, i odmah ste se išli prasnuti u skriveni šumarak. Ista ste roba s greškom.

Djevice su dobre cure, osim što previše kritiziraju svijet oko sebe. Ljudi ne razumiju da želite da svijet bude savršeniji. Ispravljate druge da bi skladnije funkcionirali. I gdje je tu seks? U gaćama. Šlic vam je (pre)dugo zakopčan!

Jarci su solidnoj formi, i ne žale se. Tradicionalno ste zadrti, i tu vam nema pomoći. Ako padate na ‘cajkaške brđanke’, problema nema, ima ih u izobilju. Više se ne drapate i ne šaltate u staroj limuzini. Sami ste sebi kupili novi Suzuki!

Blizanci imaju previše interesa raznih, i brzo se pogube u mislima. I za seksanje ste samo povremeno i nakratko (ludo) zainteresirani. Najmilije vam je večernje čitanje u krevetu. Ako i on voli čitat, spavaća soba vam je hladna čekaonica.

Vage su vrtirepke, kao i Blizanke, a i Vodenjakice (po tom pitanju) nisu ništa bolje. Puše vam dobar vjetar u leđa, s Marsa! Tijelo vam je vitalno, a i mozak isto. Seks ‘bez mozga’ je nikakav. Ali s mozgom, uuuhhh…, taman finomastan.

Vodenjaci hodaju okolo goli i bosi. Više vas ničeg nije sram, kad vidite kakav nam je svijet? Budite prosvjetljeni primjer drugima! Orgijanje na koje ste unaprijed pristali, hladno otkažite. Za dobar novi početak, poštujte svoje tijelo.

Rakovi žive u gustoj magli. Vaš umjetno stvoreni svijet, mjehurić je od sapunice, koji se može svaki tren rasprsnuti. Gradite trajnovrijedne temelje, i to one u sebi. Kakav vam je ostali life, takav vam je i seks. Magleno imaginaran.

Škorpioni vrte ljubavni film unatrag. Sumnjate u sebe, u njega ili u nju, a ni svemir u cjelini vam nije po volji. Sanjate nešto veliko, a to ogromno nikako da se iskristalizira. Sve će opet bit dobro, ako mudro ukrotite jahačke vam strasti!

Ribe tulumare, i ne misle stat. Nikad se niste bolje zabavljali, a nemate kune u novčaniku. A kartice? Nemate ništa, a imate sve. Genijalni ste od rođenja, ili ste se naknadno opametili? U krevetu plivate leđnim stilom. Čudo ste neviđeno.