SEKSI HOROSKOP: Ribe traže luku spasa, Ovnovi bi šiljili olovku, a jednom znaku se smiješi ostvarenje svih toplovlažnih snova

S nadolezećim tranzitnim trigonom Marsa i Urana, originalno ćemo kombinirat stare i nove stvari

Mars se iz Strijelca ‘seli’ u Jarca, znak vlastite egzaltacije, i utjecaj ‘vatre’ slabi, a jača ‘zemljani’ element. Kada je planet egzaltiran – daje najbolje od sebe, i svi mi koliko nas diše na Zemlji, primamo s nebesa jednu ‘iskonski čistu’ (najpozitivniju) vibraciju!

Rođenima u zemljanim znakovima (Bik, Djevica, Jarac) porast će samopouzdanje i psihofizički će profitirat, oslanjat će se na svoje praktične razloge, i primit će se velikog posla.

S nadolezećim tranzitnim trigonom Marsa i Urana, originalno ćemo kombinirat stare i nove stvari. Uvest ćemo ‘uživalačke novotarije’ u vlastiti emocionalno materijalistički izričaj. Seksat ćemo se brzo, često i strastveno naelektrizirano!

Ovnovi su si dobri i s Venerom i Marsom, ali od sutra će si biti samo s Venerom na ti, a ona im neće biti od velike pomoći. Našiljili biste ‘olovku’, a cure vas baš i ne doživljavaju? Kod Ovna ‘lovatora’, vječno ljubavno proljeće vlada.

Lavice su divlje mačk(ic)e, ali znaju se one i razniježit. Ako sretnik potrefi ‘melodiju u vašoj duši’ na koju se isti tren palite, to će biti to, i uslijedit će nova antologijska ljubavna priča. Dakle, prognoza glasi – čisti (najslađi) seks!!!

Strijelci gube potporu Marsa, i energija će im splasnuti. I vrijeme vam je da se urazumite i domu svome vratite. Na seks turizam, do daljnjega, zaboravite. Dočekat će vas neplaćene režije, nove rate kredita, ledeni bankovni minusi…

Bikovi su krupna, korpulentna i sveuživalačka stvorenja. Vaša pohota nezaustavljivo raste, i na ljubavnom semaforu gori vam crveno svjetlo. Najprije će ‘iskočit iz kolosijeka’ oni koji vegetiraju u totalno neinspirativnoj vezi.

Djevice se postupno sve jače uspaljuju, i teško je prognozirat gdje će ih njihove ‘sirove strasti’ odvesti. Ako imate nekoga ‘za poigrat se’ na radnome mjestu, pazite da vam seksi situacija ne eskalira u tzv. neželjenome pravcu.

Jarci ulaze u ‘čelično’ razdoblje. Razmišljate o planinarenju? Realizirajte misli u djela. Stopljeni s prirodom, vaše tijelo i duh regenerirat će se do zadnjega atoma. Bježite od sponzoruša! Tražite sebi djevu ‘konzervu’, vrijednu i poštenu.

Blizanci lete niz vjetar i, kao i Vodenjaci, raduju se olujama. Lako mijenjate pravac putanje, i nije vas lako ulovit. Sad ste tu, pa vas ima svugdje. Ni u seksu niste izdašni. Koja pusa, hitri ‘prasak’, i ‘ptičica’ je već odlepršala u nepoznato.

Vage nikako da pronađu mir u sebi. Raspržene su vam želje, a i previše ih imate. Izgubili ste fokus na ono najvažnije – osjećaj zadovoljstva sadašnjim trenutkom postojanja. Keks? Osim ‘prljave’ pornjave, nula ste bodova.

Vodenjaci su prehiroviti, i teško se ‘intimno uglazbljuju’ s drugima. Umjetnost prilagodbe, vama je x,y, nepoznanica. Solo ste, i tvrdite da ste super. Srećom, briljantnoga ste uma, i kreativno se opslužujete. Krastavac, banana, kukuruz…

Rakovi ulaze u eru opasnog življenja. Niste riješili obiteljske probleme, a stižu vam oni poslovni. Ako vam je osjećaj ‘razapetosti na križu’ već dobro poznat, ne očekujte ništa novo. Puno raznih briga, malo seksa, kolači i depresija.

Škorpioni su dobrodržeći u svakom pogledu, a to se specijalno odnosi na ženski rod – ‘slatko otrovne’ Škorpionke. Ne skidate vražji smješak s lica? Još se nije rodio onaj koji bi vam stao na rep. Strastveno ste najljepša, Babaroga!

Ribe traže ‘luku spasa’, u kojoj bi se prepuštale toplovlažnom maženju. Idealno široka ‘ramena za plakanje’ imaju momci Bikovi i Jarci, a Ribicama okice stalno suze liju. Ne trebamo vam ništa dalje crtat. Sve vam je (kristalno) jasno.