SEKSI HOROSKOP: Ribe su natrčale na izdržljivu zvijer, a i druge očekuje seksanje spiljsko pećinskim stilom

Domicilna Venera u Biku u skladnom (trigon) aspektu s ushićenim Marsom u Jarcu, savršen je aspekt za ovozemaljsku, praktičnu i korisnu, materijalističku ljubav.

Venera u Biku je senzualno plodna djeva, koja ne žuri uletjeti u vezu. Osjećaje pokazuje tek nakon što se uvjeri da ih je druga osoba zaslužila. Stručnjak je za opuštanje i uživanje. Krasi je izuzetna izdržljivost u fizičkoj ljubavi.

Mars u Jarcu je ambiciozan dečko, koji uvijek ide prema gore, i ne rasipa svoju energiju. Zna biti krut, zadrt i (pre)konzervativan. Čvrsto postavlja granice i drži situaciju pod kontrolom. Novac, uspjeh, položaj itekako ga uspaljuju.





Ovnovi imaju retro Merkura, i u komunikacijskoj su blokadi. Prebrzo ste krenuli u akciju, i onda ste stali kao ukopani. Ne vjerujete da će od svega toga ikad išta biti? Možda vas nebesa uskoro razuvjere. Do daljnjeg, od seksa nema ni s.

Lavovi nisu na nebu, a nema ih ni na zemlji. Lebdite u zraku? Želite se svima svidjeti, a niste svakome simpatični. Ohladite malo s ego tripom. Kad se poskromnite, bit će i seksanja. Do tad, buljite u bulje. To nikoga ništa ne košta.

Strijelci su izgubljeni u vremenu i prostoru, i vrlo teško pronalaze mir u sebi samima. Slobodno lepršate od jednog do drugog odnosa. Društveni ste leptir, i rijetko tko vas doživljava skroz ozbiljno. Prolaz imate kod sebi sličnih, nevjernih.

Bikovi su u kozmičkoj milosti po pitanju novaca i ljubavi. Lijenost vas zadržava na mjestu? Bez akcije nema reakcije, i plakat ćete ako propustite priliku. Djelujte, budite vrijedni i češće se seksajte. Može i spiljsko pećinskim stilom.

Djevice se vrlo odlično osjećaju u vlastitoj koži. Glavni ste zgoditak u ljubavnom smislu. Tiptop ste zriktani. Senzualno ste erotični. Kad svemu tome pribrojimo i vaš genijalni mozak, idealni za ljubljenje, lizanje i podmazivanje. Jarci su preambiciozni. Ultra ste konzervativni, jer živite u uvjerenju da čuvate tradicionalne vrijednosti. Svijet ide svojim putem. Sve nas gazi tehnologija bez duše. Kupili ste sebi (naj)nov(ij)u seksi lutku? Skrivate da ste liberalni. Znali smo.

Blizanci se zgodno snalaze u zakulisnim ljubavnim igrama. Fino vam ide od jezika i tračeraj svega i svakoga. Lajete i zavijate kao vuk/vučica na pun Mjesec. Možda vidite nekog fatalnog dok mjesečarite. O seksu samo sanjate.

Vage su daleko od idealne ljubavne forme. Od teretane nemate previše koristi, jer glavni problem je vaš lakovjerni „kikiriki“ mozak. Šalimo se, pametni ste vi i kreativni, ali niste sebi dostatno emocionalno logični. Seks? O bodova.

Vodenjaci su apokaliptični. Kaos vam je urođen. Iz kaosa se svašta rađa. Zemlja, galaksije, cijeli univerzum počev od prvog praska. Kad smo već kod praska, dugo se niste pošteno praskali i isprašili. Nigdje nikoga? U vakumu ste.

Rakovi samci mijenjaju svoj solo status. Lijepo ste se ugnijezdili kod njega ili nje. On(a) će vas trajno k sebi prigrliti. Ne forsirajte negativu i sve će biti dobro. Kuhanje, čišćenje, seksanje…, Bogu hvala imate se s čim korisnim zabavljat.

Škorpioni imaju velika očekivanja, i kad se pričica ne razvije kako su očekivali, šokirani su vlastitim porazom. Spustite loptu na zemlju. Loptajte se s lopticama samo jedne osobe. Previše su vam drage tuđe jabuke, breskve i lubenice.

Ribe se na ništa ne žale. Pumpate se redovito, gotovo svakodnevno, i još vam nije dosta. Vi ste izdašni i rastrošni po prirodi, a natrčali ste na izdržljivu „zvijer“ koja nikada ne pokazuje znakove umora. Kilogrami vam se tope. Ha, ha, ha…