SEKSI HOROSKOP: Račići su divlji mali mačići, zvijezde tjeraju Strijelce u krevet s bilo kime, ali i ti to je ništa prema ovom nezasitnom znaku

Venerin trigon s Plutonom, potencijalna je ‘ljubav do smrti’, koja se između dvoje ljudi rađa u velikim opasnostima, i tamo gdje se nekome život spašava. Potrebu za dubokom, ispunjujućom ljubavlju, nitko od nas ne može ignorirati!

Ona je tajanstveno privlačna, zanosna, plodna, zahtjevna. Ima nezajažljivu pohlepu za emocionalnom i materijalnom skrbi. Želi do kraja provjeriti svoje seksualne moći.

On je i dalje “na putu prema dolje”, i sam je sebi najžešći problem. Fali mu njegova mama da mu kuha, pere i pegla, i svaka (inteligentnija) cura ga vrlo brzo proakta i još brže otkanta i škartira.

Ovnovi imaju ‘prenapetog’ Marsa u gaćama. Tek tu i tamo ‘oslobodilački orgazmirate’, i ljubavna vam je zbilja frustrirajuća. A ‘crne’ Ovčice? Neukrotive su. Vole odlutati što dalje od stada, da si u miru obriju svoje duge/tanke noge.

Lavovi sanjaju sunčev sjaj, a Sunce se uporno skriva u nebu pod tmurnim oblacima. Kad tranzitni Mars (2. srpnja) uđe u vatrenog Lava, tek tada ćete si dušu ugrijati. Do tada – pjevajte, plešite i svirajte u čast božanstva falusa!

Strijelci su nonstop ‘ušlagirani’ s ne znam(o) čime. Ako ne zaustavite vašu preporočnu stilistiku življenja, zaprijetit će vam hospitalizacija. Izgleda da vas retrogradni Jupiter krivo inspirira, pa se i ‘trošite’ s kim god (i gdje god) stignete.

Bikovi, s ‘blagotelećim pogledom’, najbolji su ševci, navodno, priča se. A nezasitne Bikice? I one se vole pošteno oplest i nikad im dosta ‘dubokog oranja’. Trenutno gledajući, vaša seksualna energija najjača je sila u svemiru!

Djevci, svega imaju i ništa im ne fali, osim pokoje zrnce ljubavi. Previše ste skromni, i to je rijetko kojoj curi seksi simpatično. Sa samopouzdanjem ste u zastoju. Ni ‘dizalica’ vam se ne diže kako bi trebala. Baterije su vam na izdisaju.

Jarci su nabrijani na sve oko sebe. Ako ste negdje nekakav poslodavac, djelatnice vas se plaše i pogledati. Krut, gorak, drzak, ljut, bijesan, neobrijan…, anakroni ste srednjovjekovni lik. A Jarice? I one su Inkvizitorice, vežu s lancima!

Blizanke su vragolaste curke, i stvarno im svašta pada na pamet. On misli da ste infantilni, jer ne vidi da ste mudra lisica. Vaše radoznale igrarije najljepše se oslikavaju u krevetu. Volite se ‘piknuti’ više puta u roku od nekoliko minuta.

Vage čekaju sretnije ljubavne dane. Prošli put ste se opekli, i ne žurite uletjeti u novu priču. Tko vam je kriv kad ste izabrali tipa, skroz bezveze. Kako podnosite seksualnu apstinenciju? Ništa, muk, gotov razgovor, spustili ste nam slušalicu…

Vodenjaci su ni na nebu ni na zemlji. Svaki slobodan tren koristite za ‘igranje igrica’. Mozak ste zalijepili za ekran. Ona ‘štrika sa živcima’, jer je više i ne vidite da postoji. Već si je kupila ‘seksi robota’, i ostavit će vas zbog Njega. Nježniji je od vas.

Račići su mali mačići, ako se lažemo. Divlji i nepripitomljeni, niste na ponos muškome rodu. I Račice ‘raspaljuje’ Mars, i za sve krive ‘kilave’ partnere. Seks? Svaki put kad se svečano pomirite, suznih se očiju nezaboravno potrošite.

Škorpionke, koje ‘mole Stvoritelja’ da napokon zatrudne, ovih dana će ostati u blaženom stanju. A muški rod Škorpionski? Oni ‘buše rupe’ po selu i ‘bušilica’ im je stalno pri (u) ruci. Djelujete eruptivno plodonosno. Vrela ste lava iz vulkana.

Ribe rone emocionalno duboko, i na ‘površinu stvarnosti’ provire samo da dođu do daha Ludo ste se zatreskali. Sirena vrišti od sreće, jer se (skoro) svakodnevno seksa. Kiša, vlaga, prijete poplave, a vi gurate nos u živi pijesak!