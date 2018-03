SEKSI HOROSKOP: Propupale Bikice vabe poglede, a Vodenjaci strepe od posljedica nekontroliranih strasti

Domicilna Venera u Biku, hormonalno je plodna „seks bomba“, i mnogi od nas će se osladiti njenim sočnim ljubavnim plodovima.

Zavirite u vlastiti natalni horoskop, i ako u njemu otkrijete naglašeni znak Bika, imate razloga slaviti senzualno posesivnu boginju Veneru.

Slika, zvuk, miris, okus, dodir (s prirodom), proljeće nas svjetlosnotoplotno zagrijava, skidamo višak krpica sa sebe…

Ovnovi su poletjeli visoko, i onda im je netko (ili nešto) spržio ljubavna krila. Za mnoge ste prenagli i presiloviti, i kad vas ugledaju, izbjegavaju vas u širokom luku. Želite biti number one, a niste uvijek superdobri i najbolji. Ni u krevetu.



Lavu nikada dosta publike i aplauza. Zaboravili ste kakav je to osjećaj biti sam sa sobom bez igdje ikoga. A da odmeditirate o smislu postojanja? Što se seksa dotikavle, u bestežinskom ste stanju. Prašili biste, ali nemate koga. Stara priča.

Strijelci su voljeni i poštovani kao nikada prije. Ispravili ste vlastiti karakter. Teškom mukom ste stvorili novoga sebe, i sada vam se sve to vraća natrag kroz ljubav, zdravlje i ljepotu. I seks, naravno. Bez keksa više ne započinjete dan.

Bikovi su erotski sveprivlačni i svijetu se prikazuju u najseksi izdanjima. A kako tek propupale Bikice vabe muške poglede, to se uopće ne da prepričat. Nećete još dugo solirati. Lijepi, sočni i mirisni, stvoreni ste za seks(anje) u prirodi.

Djevice se sve bolje osjećaju u vlastitoj koži. U idealnom ste razdoblju za intimno slizavanje. Imate vrlina i kvaliteta, ne pretjerujte sa skromnošću. Ako vam drski Ovan ne zapne za oko, nježni erotoman Bik hoće stoposto sigurno.

Jarci su emocionalno procvali, i lijepo ih je za vidjet rascvjetane. Možda se ovih dana sretno zaljubite. Stari Jarci (već dugo) čekaju da slasno omaste svoje brkove. I Jarice srednje dobi, opasno su atraktivne. Za čas rastope čelik!

Blizanci energetski osciliraju. Puni ste snage, dok vam se baterije ne isprazne. Seks vam često leti kroz misli, ali ništa s tim u vezi ne poduzimate. Krajem travnja, Venera ulazi u Blizance, i tek tada će zaredati vaša gol(išav)a izdanja.

Vage opet raskidaju zaruke. Koliko puta vam se to već dogodilo u posljednjih godinu dana? Hiroviti, slobodoljubivi i neukrotivi, to ste vi, i to vam je to. Iako (na kraju) niste pronašli zajednički jezik, iskusili ste nezaboravni seksi vatromet!

Vodenjaci su ispraznili „cijev“ iz koje su „gađali“, i sada žive u iščekivanju posljedica višetjednih nekontroliranih strasti. Bježite od obveza? Morate preuzeti odgovornost za vlastita djela. Ona je u blaženom stanju. Halo, gdje ste?

Rakovi nisu optimalni, ali situacija se ipak (pomalo) popravlja. On(a) vam je sve na svijetu, ili vam opasno ide na živac jer vas sputava? Tražite srednje rješenje koje bi vas oboje zadovoljilo. I u seksu ste ekstrasenzorno toplohladni.

Škorpioni uletavaju u nove veze, a iz starih (još) ne izlaze. Kod vas je gust promet!? Ako ste promiskuitetno neodgovorni, tko zna na koga ćete sve naletjeti. Neka „triper kombinacija“, loše bi se odrazila na vaše krhko zdravlje.

Ribe se vole mrijestiti, a savršen je kozmički tren za te i takve stvari. I noći su punog Mjeseca. Bikovi su najpoželjniji, a Ribe su najtraženije odmah poslije Bikova. Udružite snage! Bik je potentan i plodan, a Riba je seksi (pre)rastrošna.