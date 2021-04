SEKSI HOROSKOP: Proljeće i ratoborni Mars bude one koji su do sada bili tiha voda, a svi znamo kako ona dere

Plusminus ljubavni zaplet, koji će se krajem tjedna (uz poticaj ‘srećonosca’ Jupitera) početi progresivno stimulativno razvijati u tzv. seksi uzavrelom smjeru!

Venera milo gleda Marsa, a Marsa zbunjuje i krade mu energiju vizionar opsjenar Neptun! Ona je atraktivan (malo divlji) komad/cvijetak, i rado bi dala dečku srećku da je nosnicama omiriše. On je rasut i neodlučan u pogledu zavodničkog uletavanja, i (potencijalne) proljetno aromatične sveoplodnje. Strastveno i zbunjeno daju što? Plusminus ljubavni zaplet, koji će se krajem tjedna (uz poticaj ‘srećonosca’ Jupitera) početi progresivno stimulativno razvijati u tzv. seksi uzavrelom smjeru!

OVNOVI su zaljubljeni u sebe, i to demonstrativno prenaglašavaju. Trenutno ste najistaknutiji narcis u cijelome Zodijaku. Otkrili ste misterij samooplodnje? Ne, niste. Gromoglasno ćete se prasnut s prvom ženskom koja vam naleti. Adio pameti.

LAVLJA vatrena ćud lagano se razgorijeva. Ako izgubite kontrolu, od prvotnog plamička, brzo će nastati požar strasti. S Ovnicom ili s Blizankom. A Vodenjačice? Preolujne su za vaš ukus, i bolje vam je da ne izazivate osjetilni elektricitet kuršlus!

STRIJELCI su ranjivo agresivni, jer im samopouzdanje nije izbalansirano. Ili vas drugi verbalno napadaju, ili ste vi ti koji ne birate riječi. Niste ispravno skockani u sebi. Ako se ipak, slučajno, ‘usidrite i uglavite ispod nečije haljine’, bit će riječ o Račici.

BIKOVI teško dišu, a kilogrami im rastu. Ne pazite na vlastito zdravlje. Nemate kontrolu nad vašim hranidbenim strastima. I draga vam je korpulentno pozamašna? Oboje ste ludi za čvarcima! Češće se trošite i rastopit ćete višak sala.

DJEVICE su poštovane dame, usidjelice. Kada konačno odlučite ozbiljno potražiti gospodina savršenog, vlak je otišao, i već ste u četrdesetim godinama. Stvoritelj će ‘nevidljivo inicirati’ novu ljubavnu priču. Opustite se i prepustite – čistom seksu!

JARCI se čvrsto drže svojih (pra)starih navika i predrasuda, a ništa na svijetu više nije isto. Poduzetnik ste industrijalac, i kapital i profit vaši su primarni interesi. A ljubav? Ljubav je za vas apstraktna umjetnost. U seksanju ste uredno nemaštoviti.

BLIZANCIMA jedine smetnje stvara tranzit Neptuna, a naglašeno disharmoničan utjecaj Neptuna dostatan je za emocionalni kaos. S Ribom ste u vezi? Blizanci su dvojčeki, a i Ribe su dvojne, i zajedno vas ima koliko? Sigurno se ludo zabavljate!

VAGE ne izgledaju optimalno krasno. Vaš vanjski izgled oduvijek vam je vrlo bitan faktor opstanka. I duša vam je estetično simetrična? Za ‘mentalne masturbacije’ idealni su vam Blizanci i Vodenjaci. I jedni i drugi imaju opako strastvenu jezičinu!

VODENJACI vide svašta nešto što mnogi drugi ne vide. Osjećate mozgom, mislite srcem, a i ‘tehničar praktičar’ penis djelotvorno vam je funkcionalan. Sve u svemu, samo vam je plavo nebo granica. Povremeno ‘vibrirate’ i izvan Sunčevog sustava?

RAČICE nisu u haj psiho formi. A tjelesnost? Izgledate zdravo seksi bezobrazno. Ljuljate se pri hodu, pozadina vam nestašno strši, i to je tuđim pogledima najuočljivije. A Račići? Rastu im cice, i to im je ovoproljetna (mega)frustracija!

ŠKORPIONI su samodostatni, slično kao i Ovnovi. Vaš vladar Mars je noćni i nevidljivi, a kod Ovna je Mars dnevni i svjetlosni. Ako ste u vezi s ‘crnom ovčicom’, izabrali ste to što imate. Grizete se i ujedate, a vrela strast pršti svuda uokolo vas.

RIBE su lucidne kad su intuitivne, a trenutno su na suhom, i samo škrgama dišu. Ako o vama kruži fama da dajete lako i bez puno pitanja, upitajte se da li je to istina. Promiskuitet u doba Koronavirusa, nije vam najmudrija putanja ronjenja kroz život.