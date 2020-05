SEKSI HOROSKOP: Plodne Bikice daju se do kraja, Ribe umjesto princa opsjedaju konjusine, a jedan znak nečiste strasti

Samo srce gradi mostove!

Kvadrat Sunca i Marsa ratoboran je aspekt, i mnogi od nas doživljavati će teškoće s ovladavanjem energije. Razdražljivi pripadnici muškoga roda pokušavati će nametnuti svoje stavove, i davati će oduška impulzivnosti, bezobzirnosti i divljaštvu.

Rođeni u promjenjivim znakovima (Blizanci, Djevica, Strijelac i Ribe) bit će najskloniji uzrujavanju i nepromišljenosti. Ljudi koje ne povezuje ljubav, prije ili kasnije raskidaju odnose. Samo srce gradi mostove!

Ovnovi su, malo za promjenu, mekani u duši. Osjećate u sebi altruističke porive. Žrtvujete se za najbliže, i ništa vam ne pada preteško. Empatija je vaš trajni (sveti) zadatak. Kada ste dobri, cure vas vole, a jedna od njih ponajviše.

Lavovi, srpanjski, trpe i podnose razna ograničenja, i u neveselom su razdoblju. Pasivni i bezvoljni, niste seksi. Rođeni u kolovozu, do daljnjeg su oslobođeni svih napasti. Od svih vrsta ljubavi, zadesit će vas tzv. čista ljubav.

Strijelci se slabo snalaze u novonastaloj ljubavnoj situaciji. Vaše se srce ‘lomi’ između dvije osobe, koje su vam jednako drage. To vam se ne događa po prvi put. Već ste nešto slično doživjeli u nedavnoj prošlosti, i neslavno ste izvisili.

Bikovi su u plodnoj fazi razvoja. Ovo se posebno odnosi na ‘senzualne radodajke’ Bikice. Da ne bi bilo zabune, ne dajete se svakome. Ako ste se usidrili u sigurnu ljubavnu luku, to je to, i njemu ili njoj se dajete skroz do kraja.

Djevice svima uokolo moraliziraju, a sve rade po svom, kad ih nitko ne vidi. Jedno govorite, a drugo radite, i nitko ne zna što zbilja mislite. A kako se u stvarnosti osjećate? Svakako i nikako. Kako koji dan, kako s kim, kako gdje, itd.

Jarci su postali micicasti, i to iz samo njima poznatih razloga. Raznježuje vas bajkoviti utjecaj Marsa, i dušica vam se smekšala. Nije da vas hvalimo, ali trebali biste takvi ostati zauvijek. Snaga nježnosti, dobitna je seksi kombinacija.

Blizanci su prekrasno započeli igru, i onda su sve uprskali. On(a) više ne zna da li može računati na vas. Odletjeli ste u nepoznatom pravcu, i više se ne javljate. Ako se niste međusobno seksualno ‘omrsili’, nije se ništa ni dogodilo.

Vage ne gube nadu da će pronaći svoju srodnu dušu. Živite, i strpljivo čekate da vam se dogodi velika ljubav. Usputne seksualne seanse ne padaju vam na pamet. Iskristalizirali ste se u mozgu na mnoštvo pozitivnih načina. Bravo vi.

Vodenjaci su polovično sretni. Ne ide vam sve kako ste zamislili. Njega ili nju želite osvojiti na prepad, a naišli ste na tvrd orah. Ako okrenete glavu i krenete dalje, on(a) će potrčati za vama. Sile privlačnosti ‘tako nekako’ funkcioniraju.

Rakovi su u emocionalnom disbalansu. Ima trenutaka kada osjećate da vam je on(a) sve na svijetu, a postoje i razdoblja kada mislite da vam je ugrožena sloboda i distancirate se od njega ili nje. I u krevetu ste toplohladnjikavi.

Škorpioni filozofiraju o sretnijem životu. Radi se o inerciji i liniji manjeg otpora. Dopuštate da vas (mutna) voda nosi. Ne slušate glas vlastite intuicije i na korak ste od depresije. Sklonite se negdje u zavjetrinu, dok oluja ne prođe.

Ribe iritira tranzit Marsa. Raspršeni i rasijani, niste od velike koristi ni sebi ni drugima. Tražite mladog princa na bijelom konju, a opsjedaju vas stare pohotne konjusine? Ako zaključate ‘škrinjicu s blagom’, ostati ćete bezgriješni!