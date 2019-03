SEKSI HOROSKOP: Ovnovima i Jarcima neće nedostajati strasti, a jednom znaku će Ribica uzeti pravu mjeru

Svatko je u svom emo/mental mikrosvemiru!

S retro Merkurom u konjunkciji s Neptunom u znaku Riba, ljubav prema mašti neprestano nas mami na uljepšavanje i iskrivljavanje istine. Zamagljujemo razlike i granice, zbunjeni smo i kaotični, i uz sve navedeno, nađemo vremena i za tajne ljubavne pregovore.

Njoj su najvažnije njene ‘velike’ frendice i vlastita kreativna angažiranost u društvu, a njemu je ‘silna lova’ daleko najbitniji faktor osobnog užitka. Svatko je u svom emo/mental mikrosvemiru! A seksualna dimenzija opstanka vrsta? Postoji u nevidljivosti, u našim strastveno bajkovitim snoviđenjima.

Ovnovi trče, lete, i rijetko kad normalno hodaju. Tko će vas takve ulovit i k sebi privezat? Rakovi imaju kliješta, i s njima si niste na ti. Vage vas neće jer ste im pregrubi. A Jarci? E, s njima vam je osigurano (do mile volje) seksi nabadanje!

Lavovi su oživjeli, čim su prvi zrak proljetni udahnuli. I, kakva vam je nova sezona ljubavnog (ribo)lova? S Blizancem ili s Blizankom, ljubit ćete se (samo) prijateljski. Pravu mjeru uzet će vam Riba, u svom novom vodenom u krevetu.

Strijelci se duhovno uzdižu, i zaljubljeni su u mudrolije. Seks vam više nije najdraži sport, ili samo glumite, dok vam ne uleti u orbitu neka fina kok(ic)a? Razvaljuju vas strastveni nagoni. Ni meditacija vam (s tim u vezi) ne pomaže.

Bikovi uživaju dok traje, a još će ih koji dan zvijezde mazit perom po pozadini. Kad smo već kod pozadine, ponosna ste vlasnica pozamašne guzolinije? Moderni ste, ‘ogromne bulje’ su trendi. Kitolovac je za Bikice idealan lovac!

Djevica je zgodna i pametna cura, i jedino joj svaka kriva vlas na glavi smetnje stvara. Vi ste za minimalizam, a on voli maksimalno. Kako ćete se o svemu i svačemu dogovorit? Maksimalno minimalizirajte vaš neskladan odnos.

Jarci su prošli kroz atomsku fazu razvoja, i trenutno su na kontroliranom hlađenju. Malo ste se zaletjeli. Oteli ste djevojku drugome, i sad biste se vratili na početni položaj? Vaš međunožni Porsche, snosi (na)daleko najveću krivnju.

Blizanci još nisu izletjeli iz psihofizikalnog krizijanera, ali hoće uskoro. Onaj slijedeći vikend bit će vam zadnji nikakav, i tada će vašim mukama doći kraj. Kakav vam je trenutni erotski životopis? Slabo, nešto malo, ništa, živa anemija.

Vage će za koji dan propjevati, a za ples su stvorene već odavno. Izrasli ste u seksi mačku, i to svi vide. Na tjelesnoj razini ste vrhunska kvaliteta. Kakvi ste s pameću? Pustite nogometaše. Onaj, ‘bogat duhom’, pravi je momak za vas.

Vodenjaci su ‘na čekanju’, ali neće to oni još dugo trpit. Niste ničija igračka, i to ćete jasno dat na znanje. Donosite prenagle zaključke. Radi se o stidljivoj osobi, i dragi ste joj i lijepi. Sve ‘miriše’ na seksss. Igrajte igru i poslušajte intuiciju!

Rakovi više nisu razmaženi, i to je dobra vijest za njih same. Saturn vam je uzdrmao ego, ali na kraju ste se ipak skockali u glavi. Kad se ženite ili udajete? U braku je seks bolji, ako nije puno gori. Dobro razmislite s kim se noću viđate.

Škorpioni još trpe opozitni utjecaj Marsa, i generalno su prerazdražljivi, a vjerojatno i agresivni. Rođeni sredinom studenog, trenutno su najbjesniji. A srednje ili više (seksi) školovanje? Dragi moji, krivo trošite kozmičku energiju.

Ribe su sluzavo vodnjikave, i brzo iskliznu iz ruku. To nije cijela istina, jer kad se za nekoga zalijepite, teško se više odlijepite. U kojoj ste sada seksi mjesečevoj fazi? Pun vam je ‘Mjesec’ svih skupa, i vjerojatno ćete brzo otplivati (što) dalje.