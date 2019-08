SEKSI HOROSKOP: Ovnovi zbrajaju trofeje, Rak je prvoklasna delikatesa, a jedan znak je šećer na kraju razbludnog ljeta

Venera će se ‘oslobodit stiska’ konzervativnog Saturna iz Jarca, i odletjet će ‘u zagrljaj’ liberalnom i slobodoljubivom Jupiteru u vatrenom znaku Strijelca

Sunce, Mjesec, Merkur, Venera i Mars – tranzitiraju zodijački znak Djevice, i nakon ljetne pauz(ic)e, većina nas kreće s ozbiljnim poslom, što kod kuće (sveopće čišćenje i pranje plus pegleraj) a što (uslužne djelatnosti) u firmi.

Venera će se ‘oslobodit stiska’ konzervativnog Saturna iz Jarca, i odletjet će ‘u zagrljaj’ liberalnom i slobodoljubivom Jupiteru u vatrenom znaku Strijelca.

Oni najsretniji među nama, osladit će se ‘najfinijim šećerom’ za kraj ovoljetne seksi ljubavne sezone. Prste će si strastveno lizat!

Ovnovi su nestali iz vidokruga. Skrivate se, u zemlju ste propali, ili u miru zbrajate ovoljetne seksi trofeje? Dugo vam je išlo odlično, ali više vam ne ide. Morate bit jako velika dobrica, da bi vam se draga odobrovoljila i smilovala.

Lavovi su se energetski ispuhali, i potreban im je odmor nakon odmora. Čak i ako ste vlasnik firme, teško ćete uloviti slobodan tren za (privremeni) bijeg iz stvarnosti. Što bi vi još seksi avantura? Nije vam bilo dosta? Brzo ste ogladnili…

Strijelci su ‘sateliti’ u slobodnom padu. Ako ne tresnete o tlo, progutat će vas ocean. Kako god bilo, nekako ćete već aterirat. Vaša jurnjava za divljim seksi avanturama je završila. Kod kuće vas čeka masa raznih uplatnica za (u)platit.

Bikovi su u vrhunskoj formi, s naglaskom na delicije i vlastiti želudac. Koliko možete pojest i popit, to nije za pričat. U sebe tovarite višak kalorija, a u krevetu ste niskokalorični. ??? Prije (eventualnog) seksa, već ste zadrijemali…

Djevice su u svom najjačem elementu. Generalno se raspadate od raznog posla, i u svemu tome silno uživate. To ste vi, to je vaš ljubavni doprinos svijetu. Kad vas dragi zgrabi odostraga, u kuhinji za vrućim šparhetom, bit će vraga.

Jarci su strogo koncentrirani na vlastite poslovne ambicije, i jedva se nekako stižu zabavljati sa kućanskim potrebitostima. Više nemate ljubavnicu, i srce vam je opet čisto. Stvoreni ste za patrijahalno konzervativnog seksi političara!

Blizanci su izgubljeni, i tako im je to (skoro) uvijek krajem kolovoza. Jak planetarni naglasak na zemljani znak Djevice, ‘letećim Blizancima’ signal je za uzbunu. Hitno sletite na Zemlju! Keks? Nema keksa. Samo znoj i suze, vlastoručno.

Vage su stalno u pripravi za udaju. Za vas bilo velika šteta da se (ne daj Bože) ne udate. Lijepa, pametna, romantična i društvena cura. Bili ste cvitak, može i rozi, na vjenčanici. Ako vas on želi samo za ukras sebi, nije vam to to. Idite ća dalje.

Vodenjaci su imali stresne ljetne praznike, i dosta im je svega. I sebe samih, također. Ubrzo ćete prestat grintat, jer ćete vidjeti na ulici vašu ‘tihu patnju’ – onu seksi izidealiziranu. Jedan njen osmijeh bit će vam dostatan za svršavanje.

Rakovi su riječni i morski. Igrom prirodnih sila, više vas je morskih. Rak je prvoklasna delikatesa. Vi ste i ‘čuvarkuća’, miroljubivi kaktus lijek. Imate jako finih svojstava. Hranite i liječite druge. A razmnožavanje? Slabo, malo, mršavo.

Škorpioni znaju s kim se žele vozikat na seksi ringišpilu. Za oko vam je zapela Djevica, a on(a) se lako uživi u ulogu sluge ili sluškinje. Markantan pogled, bič u ruci, malo grublji seks ‘bez milosti’, i sve to do prekosutra. Počitali smo vas.

Ribe su na suhom, bez energije. Morate se baviti ovozemaljskom stvarnošću, a najradije biste se vratili ‘u raj’ iz kojeg ste prije koji dan došli. Dosta izležavanja, nježnog maženja i širenja nogu. Ili ćete ustat i prohodat, ili idete na bolovanje.