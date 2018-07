SEKSI HOROSKOP: Ovnove netko redovito podmazuje, Škorponi stalno traže više, a jednoj skupini procvast će ružice strasti

S Venerom i Plutonom u trigonu, emocionalno će ojačati svi (Bik, Djevica, Jarac) zemljani znakovi. Ti isti, tradicionalno su okrenuti opipljivom i materijalnom, i većinom su poslovno i financijski dobrostojeći, a sada će ih nebesa „počastiti“ i ljubavnom srećicom.

Svi mi ostali, u drugom smo (kozmičkom) planu i programu, i moramo se puno više truditi da bi oplemenili ljubav i (o)živjeli vlastite seksualne snove.

Ovnovi se prže na suncu, i rozo su crveni. Vatra ste, ali niste imuni na opekline. Imate nekoga tko vas uredno podmazuje, i lakše podnosite tegobe. Ako ste nudist, možda vam „ona stvar“ otkaže poslužnost. Ne izigravajte Supermena!

Lavovi su energetski narasli, i dobro se osjećaju u vlastitoj koži. Ovo se ne odnosi na vas koje je recentna pomrčina Mjeseca emocionalno potamnila. Iako ste kralj(ica) životinja, ne stavljajte svoje lavlje šape na tuđe meseko.

Strijelci put putuju, i nigdje se dugo ne zadržavaju. Možda se vrtite u krug, a da to niste ni primjetili? Ako koristite razne stimulanse, tko zna kakvi ste u glavi. Čista priroda, čista ljubav, čisti seks… To svi traže i trebaju. Život je jednostavan.

Bikovi se dobro drže, a slijedi im još bolje razdoblje. U punoj erotskoj snazi, bit ćete sveprivlačni. Ako solirate, ugledat ćete zgodnu priliku za zaljubljivanje. Senzualno korpulentni Bik pogodit će ravno u sridu. Isto se piše i Bikicama.

Djevice su letjele visoko po nebu, i onda su se strmoglavo stropoštale na zemlju. Nakon romantičnih projekcija idealne ljubavi, iznova vas je obuzeo gorki racionalizam. Sve ste izmaštali. U zbilji se s njim ili s njom niste ni dodirnuli.

Jarci su puni samopouzdanja, i svašta im polazi za rukom. Uskoro će se Mars vratiti u vaš astrološki znak, i početi ćete vrtjeti u glavi neke stare (nedovršene) ljubavne filmove. Posao, ljubavologija, financije, seks, sport, zdravlje? Sve pet!

Blizanci su vragolasti vjetropiri, i nije ih lako ljubavno zainteresirat. Osoba mora biti kreativno raznovrsna, da bi se o njega ili nju trajno okačili. I u seksu volite izmišljati nove poze i podražaje. Treba imati četiri ruke da bi vas se zadovoljilo.

Vage su neuhvatljiva i nepouzdana stvorenja. Povodljivi ste, tražite strastvene užitke, i jurite za nekom vašom imaginarnom srećom. S njim ili s njom nabrzaka ste se potrošili, i za vas je priča svršila? Slijede novi seksi nastavci. Već od sutra.

Vodenjaci su retrogradni u mozgu. Razdražljivi ste, jer vam se seksi želje ne ispunjavaju. Vaša ljubav „na prvi pogled“ je jednostrana pojava, jer on(a) ne pada na prvu lopticu. Seks će past tek u rujnu. Eto, otkrili smo vam unaprijed!

Rakovi su u relativno stabilnom stanju, i više ne cvile po cijele dane. Određena ograničenja morate otrpjeti i odraditi. Ako ste se spetljali s dosta starijom ili puno mlađom osobom, (ne)očekivano ćete seksualno procvasti.

Škorpioni nikad nisu zadovoljni, jer stalno traže više no što imaju. Vaši seksualni motori rade kao podmazani, a on ili ona nije u najboljoj erotskoj formi. To jest problem, ali je prolazan i premostiv. Odustanite od eksperimentalnih uleta.

Ribe su emocionalno dezintegrirane, ali proći će ih. Idealizirali ste odnos koji se pokazao premalo ljubavnim. Ništa, morate nastaviti dalje, makar puževim korakom. Zgodniji ste više nego što mislite. Suz(ic)e su vas duševno proljepšale.