SEKSI HOROSKOP: Neki za hladne jesenje noći priželjkuju Vagu, neki robu s greškom, a neki se žele samo pošteno rašarafiti

Kroz odnose s drugima postajemo svjesni sebe

U ponedjeljak, 23 rujna, stiže nam jesenska ravnodnevica, i dan i noć bit će jednako dugi diljem Zemlje. Sunce ulazi Vagu, i idealan je kozmički tren za potragu za unutarnjom i vanjskom ravnotežom, kroz intelektualnu stimulaciju i društvene komunikacije.

Moramo dostići određenu razinu samospoznaje kako bi se smisleno povezivali jedni s drugima. Istinska ljubav ne suzbija niti ograničava, nego se slobodno izražava i uspostavlja partnerstvo između nezavisnih pojedinaca.

Iako smo odvojeni entiteti s jedinstvenim sudbinama, potrebno nam je da funkcioniramo zajedno u harmoniji. Jedino kroz odnose s drugima postajemo svjesni sebe.

Ovnovi iniciraju susrete s drugima, i to je novost, s obzirom da su ‘stalno zauzeti’ bavljenjem sa sobom samima. Jedna krasna Vaga fino bi vam dobrodošla za hladne jesenje dane i noći. Ako ste odlikaš, kod Vage vam je osiguran prolaz.

Lavu je u ‘igri prijestolja’ namijenjena koja uloga? Ona prva, kraljevska, ne mora se ni pitat. Da biste se s njim ili s njom strastveno nježno slizali, morate sjajiti od velikodušja. Odradit ćete sve vaše ljubavne zadaće seksi prvoklasno.

Strijelci se(be) traže u drugima, i ne ide im loše. Stišali ste vašu slobodoljubivost, da se lakše zbližite s novom simpatijom. Iz simpatije se rađa prijateljstvo, iz prijateljstva luda ljubav, a sve ostalo vam je goli (egzotični) seks!

Bikovi su kvalitetni ljubavnici, a za ‘takvima’ je uvijek velika potražnja. Spretni ste u rješavanju imovinskih pitanja i znate zaraditi lovu, i to vam je još jedan moćni plus. Ako ste vjernik, a vašoj dragoj niste vjerni, čeka vas teška pokora!

Djevice su dale sve od sebe, i čekaju nagradu. Ako vas frajer otkanta iz nepoznatih razloga, past ćete u depresiju, i do daljnjeg ćete izbjegavat muško društvo. Nisu svi dečki kvarni, ali vi uvijek naletite na robu s greškom!

Jarci su staromodni ljubavni igrači, i vole tradicionalna upucavanja. Otfurate je skupom limuzinom na večeru u razvikani restoran, pa na cajke, i pred zoru zaslužite slatku pus(ic)u. To vam je tako s pristojnim curama iz poštenih obitelji.

Blizanke su rasploložene za ples, ali ne sa svima i sa svakim. On mora imat dug jezik, i oči širom zatvorene, da bi probudio vaš strastveni interes. Škorpion? Vrlo moguće. I treba vam netko takav da vas pošteno ‘rašarafi’ na proste faktore.

Vage, u potrazi za bajkovitom ljubavlju, čeznutljivo promatraju svijet oko sebe. Vaš ‘princ na bijelom konju’ samo što nije dojahao i sjašio. Kada ga upoznate, otkrit ćete njegov prljav (ljubavni) veš, i Pepeljuga će se emocionalno zaledit!

Vodenjaci su ‘jurilice’, i ne daju se ulovit za glavu a ni za rep. Čim on(a) pomisli da vas ima, vi to odmah prokljuvite i branite svoju slobodu svim sredstvima. Jedino ste u seksu totalno raspušteni i bez ikakvih kočnica. Seks je samo seks?

Rakovi su širom otvorili (vrlo hrabar čin!) vratašca svog preosjetljivog srca, pa tko uleti, uleti. Jarci su vam prerogati, i ‘kao takvi’ bude u vama znatiželju. Suprotnosti se privlače, a kad se spoje, obično nastane seksualni krš i lom!

Škorpioni šute, i rijetko kada se oglase. Radite ‘sve i svašta’ bez previše teksta, i s tim u vezi ste majstori. Čitate ‘govor tijela’ bolje od (nas) drugih. Pogledate je ravno u lijepe okice, i odmah vam je jasno da li bi se ‘mala’ kresnula s vama.

Ribe su sve u svemu, teški sisavci, počev od majčinih grudi u najranijoj dobi, pa do ‘omladinskih’ pivskih dvolitrenki. Tekući ste, od rođenja, i ne možete biti drugačiji. A Ribice? Te ‘sisavke i slinavke’, najjseksi su sirene u cijelome svemiru.