SEKSI HOROSKOP: Neki uništavaju partnera, drugi demontiraju sebe, a treći su zadovoljni tek kad su krotki i podatni

Marsom ‘u izgonu’ u Biku, previše energije trošimo na udovoljavanje (neolitskim) fizičkim potrebama

Sa stelijem (5 planeta) u znaku Vodenjaka, stalno smo spremni na neočekivano. Istovremeno, svjesno ili nesvjesno, prkosimo općem mišljenju, zapanjujemo staromodne ljude, iznenada priređujemo ‘kratki spoj’ najnevjerojatnijim izjavama i akcijama. U mislima smo milijunima kilometara (pre)daleko…

Većina problema nastaje zbog nezainteresiranosti. Nezainteresiranost nije trajno rješenje, jer će nam život tako dugo stvarati probleme, dok nas ne prisili da otvorimo oči i riješimo ih. S Marsom ‘u izgonu’ u Biku, previše energije trošimo na udovoljavanje (neolitskim) fizičkim potrebama kao što su hrana i seks. Njega ili nju tretiramo (objekt želja) tek dijelom vlastita posjeda!? Nevjerni, vrlo pragmatično dijele ljubav od seksa.

OVNOVI svršavaju svojeručno, na neviđeno. Maštate o avanturama iz prošlosti. Sanjate stare nagonske sile, jer niste zadovoljni vašom trenutnom seksualnom snagom. Letite iznad oblaka, a drugi se uredno troše. Ništa, pauza, do daljnjeg.

LAVOVI žive u iščekivanju svjetlijih i toplijih dana. Južina vas strastveno razvatri, a ledara vas (pre)mrzlo ohladi, i što se ono kaže, nikako da sletite (sami u sebi) na zelenu granu. Kada širom otvorite vrata vašeg srca, komadi će poludjet za vama!

STRIJELCI progovaraju novim jezikom, i popravljaju komunikaciju s ostatkom svijeta. Napokon ste izašli iz jazbine, i pojavili se na svjetlosti dana. Strelice prvo idu kod frizerke. Ono najintimnije, ‘međunožni šumarak’, sami ćete kreativno isfrizirat!

BIKOVI su krkani, i vole sebe namirit u svakom smislu. Čim se probudite, prvo vam padaju na pamet iskonske potrebe – hrana i seks. Mars tranzitira Bika, i libido vam je odletio u nebesa. Nakrkate se svega, poseksate se i zalegnete, i to je to.

DJEVICE su logičarke i praktičarke, ali trenutno vrte iluzionističke filmove u glavi. Neptun vas obmanuje. Kakvi smo pod utjecajem Neptuna? Neodređeni, zbrkani, neiskreni. Sigurni ste, ili samo sumnjate da vas dragi vara? I on je Neptunijanac!

JARCI su totalno prizemljeni, i nemaju namjeru (ubrzo) duhom uzletjeti. Od stjenovitog ste materijala sazdani, i šteta što se ne bavite kiparstvom. Imate fino isklesanu družicu pored sebe! Možda vam postane prvi model? Nikad se ne zna.

BLIZANCI jurcaju uokolo, i mira u sebi nemaju. Mir vas i ne zanima? Radoznali ste, i u svašta gurate vaš Pinokio nos. Emocionalno ste nestabilni. Gdje vas koji vjetar otpuhne, tamo ste. Seks? Ništa od toga. Tek tu i tamo koja površna i leteća pusica.

VAGE su romantične djeve, i vole se držat ruku pod ruku s voljenim bićem. Ako ste solo, sigurno tugujete jer ste sami i bez ljubavi. Vremena su se izmijenila, a vi i dalje živite u prošlosti. Koja šteta, jer krasno izgledate. Medeni ste, srcoliki, eros kolačić!

VODENJACI su u lucidnoj fazi razvoja. Puni ste samopouzdanja. Vaše idealno doba je došlo. Empatični ste, altruistični i seksi (galaktički) jedinstveni. Čuvajte se laskavaca koji vam lajkaju (baš) sve objave. Nisu vam potrebni perverzni paraziti!

RAKOVI nisu loše, a uskoro će bit puno bolje. Mars je na vašoj strani, a vrlo (u)brzo će vam i Venera postati sklona, i prodisat ćete intimno emocionalno punim plućima. Bik ili Riba? Svejedno, bitno je da ste kompatibilni u mozgu, srcu i krevetu.

ŠKORPIONI, kad nemaju nikog drugog ‘za uništit’, sami sebe demoniziraju. Uvijek ista priča. A da nađete sebi nekoga, i zajedno se učite ljubavi? Potražite u sebi novu ljubavnu inspiraciju. Prošle seks pustolovine već ste stoput u mislima preorali.

RIBE su krotke i poslušne. Posljednjih tjedana bili ste jako dobri. Otkrit ćemo vam kozmičku tajnu! Vaš novi razuzdani ciklus virtuoznog plesa (bumbum tras pljas…) u krevetu, započet će 25 veljače, kad ‘egzaltirana rastrošnica’ Venera uđe u Ribe.