SEKSI HOROSKOP: Neki će i u vrućim mjesecima ostati hladni, no jedan znak će pristati na sve

S potpunom pomrčinom Sunca u Raku (2. srpnja), i istovremenim ulaskom Marsa u Lava, negdje će kakav kralj ili pak predsjednik ‘u vječna lovišta’ otputovat!? Udarce ‘zvjezdane sudbine’ morat će otrpit i kojekakve globalno eksponirane face rođene u znaku Raka ili Lava.

A što s nama, običnim smrtnicima? Nismo slavni, jer nam popularnost nije karmičko genetski ‘iskodirana’ u natalnom horoskopu. Ništa, čim padne mrak, prosvijetlimo si mozak s vrućim seksanjem, pa (zajedno) na mrzlu pivušu…

Mars je u Lavu teatralan ljubavnik, hvalisav, tašt i (pre)ponosan na svoju (tvrdu) alatku! Merkur je u Lavu još od četvrtka, i dečko vas već par dana nagovara na eksperimentalne seksi igrice? Sve ćete mu dat, kad je takav slatkiš!!!

Ovnovi su se zasitili samoće, i vraćaju se na partijanersku seks scenu. Više niste u najmlađim godinama, a i dalje vas privlače adrenalinski izazovne mlade dame? Ništa (ni slučajno) ne dirat! Samo gledajte. I gledanje je velika milost.

Lavovi su ‘centralne figure’ u svemiru, a i Lavice o sebi slično isto misle. Ljetna pržiona traje, a vi igrate glavnu erotsku ulogu gdjegod se pojavite. S (ni)malo krpica na sebi, ništa ne skrivate i baš sve se vidi. Vanserijska ste turbo limuzina!

Strijelci se razbacaju s vremenom i energijom. Zainteresirani ste za svakovrsni luksuz, i vrlo ubrzo ćete bankrotirat. Prelijepa vila, antikini namještaj, jahta, hektolitri (najfinijeg) šampanjca, milozvučne (profi) sponzoruše, raj na Zemlji!!!

Bikovi, razjareni, nisu lijepi za vidjet. Šljakate cijeli srpanj, i u kolovozu idete na more ili u planine? Što je tu je, budite bolje volje. Kolegica ‘umjetnica’ s posla, izaziva vas s ultrakratkim haljin(ic)ama i dugim i vitkim pedalama? Joj, jadni vi.

Djevice su ozbiljne kao i Jarci, a i Bikovi su mrgudi. Svima vam je zajednički ‘zemljani’ element, i previše ste fokusirani na materijalnu stvarnost. Imali štogod seksi opipljivog i konkre(ve)tnog na vidiku? Ima, kako nema, ali tek u kolovozu.

Jarci su puno preozbiljni. Saturnova ste ‘melankolija’ u svom izvornom ekstrakt izdanju. Merkur i Mars više vam nisu opozitni, i to je sretna vijest za vas i sve oko vas. Kada se u vama upali prva iskra strasti, postat ćete opušteniji. Od utorka.

Blizanci lete do kraja svijeta, pa natrag. I, jel nam Zemlja ‘ravna ploča’ ili nije? Niste znanstveni tip, više ste umjetnički. Imate sto novih prijatelj(ic)a, i sad vam slijedi dopisivanje sa svima njima. Seks? Ništa od toga. Pretjerano ste infantilni.

Vage se oporavljaju od gubitaka. Kroz patnju ste se produhovili, i manje ste lakovjerni. Komad kao vi, sa zrncima soli u glavi i s krasnim okicama, može daleko dogurat u životu. Fino bi vam ‘leglo’ radno mjesto seksi diplomatkinje?

Vodenjaci su strastveno dobrodržeći, uz tendenciju pojačanja seksi vibracija. Vodenjakicama s ‘loptama’ je najteže. Muški koriste gužvu, i sudaraju vam se s ‘balonima’. Šetate bez grudnjaka? Eto vidite, kakvi ste. Čista provokatorica!

Rakovi su stalno pod stresom, i nikako da se pošteno zbroje i smire. Pomrčina Sunca u Raku, velika vam je prilika za konačni preokret u srcu. Pustite prošlost, živite u sadašnjem trenutku. Za ljubav nikada nije prekasno. Kažu, ni za seks.

Škorpioni završavaju sezonu ljubavnog ribolova, i do daljnjeg su na suhom. Lipanj vam nije bio loš, često ste se ljepljivo sljubljivali. Ako ste vjerni po prirodi, imate što imate i znate s kim ste. Ta opcija ima svojih (najvećih) prednosti.

Ribe kuhaju u sebi, i vrte se oko vrelog šparheta. On vas zove na sladoled? Nema loših namjera, osim što će (bezobraznik!) uživat dok vas gleda kako slatko ližete! Možda se vi i on mnogo fino sližete? Tko zna zna, a sve se (sa)zna.