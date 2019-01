SEKSI HOROSKOP: Neke vodi strast, neke racio, a neki će se bezumno prepustiti sladostrašću

Vruće zaljubljivanje u hladne zimske dane, nije loša opcija za ‘golo preživljavanje’ u tmurnosivoj svakidašnjici

Vatreni trigon između Venere i Marsa, rasplamsat će strasti kod rođenih u znaku Ovna i Strijelca. Vruće zaljubljivanje u hladne zimske dane, nije loša opcija za ‘golo preživljavanje’ u tmurnosivoj svakidašnjici.

Jarci vježbaju mentalnu strogost, i emocionalno su najhladniji. Rakovi su osjetilno najnestabilniji, i skrivaju sebe u sebi iza ‘neprobojnog oklopa’ (navodne) ravnodušnosti.

Svi ostali, seksualno energetski, negdje su u sredini, praktično hedonistički sebični ili romantično sanjivi i bezenergični.

Ovnovi su sigurni u pobjedu, i poraz im ne pada na pamet. Zaustavit ćete strastvenu jurnjavu i prikočiti, iz tehničkih razloga. Auto u kvaru? Eto nevolje, a taman ste mislili s njim ili s njom otputovat na seksi skijanje. Više sreće drugi put.

Lavovi su euforični, i nisu svima po ukusu. Ako vas on(a) ‘baš takve’ voli, briga vas što drugi govore o vama. Oni s kojima ste nekad nešto imali, opet bi se s vama strastveno zaigrali. Na njihovu žalost, kralj(ica) ne voli podgrijanu juhicu.

Strijelci su poželjna ljubavna meta. Zračite ogromnim optimizmom. Vatreni vam seksipil strastveno plamti iz očiju. Palite se na produhovljene osobe, a i sami ste ‘doktor’ spiritualist. Navodno sve znate, a ništa vam nije (skroz) jasno.

Bikovi nisu za akciju, i rijetko se pojavljuju u javnosti. Možda njega ili nju nagovorite da se ugnijezdi kod vas doma. Privremeno i povremeno, za probu. Ako se seksi sližete, past će dogovor o ženidbi ili udaji. Već sredinom veljače.

Djevice su racionalne, i teško se daju uvjerit u bilo što neopipljivo. Ne vjerujete u ljubav iz bajki. Ako on ne kuha i ne iznosi smeće van, ništa od suživota. Ako sve radi i voli se zabavljat i s peglerajem, to vas uvijek seksi strastveno razniježi.

Jarci su preozbiljni, i nije ih lako nasmijat. Volju, snagu, i vrijeme kao takvo, trošite na poslovne ambicije. Što se seksa dotikavle, teško vas je nabrzaka zapalit. Sporogoreći ste žar. Ako ne prije, rasplamsat ćete se za Valentinovo.

Blizanci se vole seksati u poznatom okružju. Ima vas koji tražite kruha preko pogače, pa švrljate uokolo. Ako lakomisleno prelazite granice rubikona, kocka će biti bačena, i loše vam se piše. Izbjegavajte nevjerne zapetljaje.

Vage nisu poduzetne i izdašne u ljubavnom kontekstu bivstvovanja. Prepuštate inicijativu voljenoj osobi. Čisti i mirisni, u svilenoj piđami, bez gaćica, s novom međunožnom frizuricom, za seksualni let ste (dušo) stvoreni.

Vodenjaci djeluju neosvojivo, ali samo naizgled. Ako on(a) pogodi ‘strastvenu žicu’ u vašem mozgu, razoružani ste. Zgodno se snalazite u tuđem krevetu. Sve vam je to postalo skoro pa normalno? Molit ćete oprost grijeha od Svevišnjeg!

Rakovi su bez energije. Prešetavate se po kući, od fotelje do kreveta, i to je uglavnom sve s čim se bavite. Ako je on(a) rođen(a) u vatrenom znaku, i sumnjate da vas vara, raspravite to s njim ili s njom i saznat ćete cijelu istinu!

Škorpioni teško dišu i sporo se kreću. Da niste gripozni? Vaše regenerativne moći nisu djelotvorne, i do daljnjeg će tako i ostati. Ako se on(a) žarko zaželi seksanja, brzo ćete se predat i (doggy četveronoške) priznati potpuni poraz.

Ribe lako izmigolje između prstiju. Sluzavi ste po prirodi, ili ste samo (tu i tamo) ponekad takvi nekakvi? U ljubavi ste bistri planinski potok ili više preferirate muljevitu seksualnu močvaru? Tko ste i kakvi ste, točno vam tako jest. Pošteno.