SEKSI HOROSKOP: Neke previše opterećuje razum, neke nezasitni libido, a neke susjed ili susjeda

Retrogradna Venera znak je karmičkog duga ljubavi

Retrogradna Venera u kvadratu s Neptunom, donosi veliki početni zanos i nerealnu ljubavnu čaroliju, koja kasnije prerasta u nezadovoljstvo. Ovo je aspekt laži i preljuba, nedostatka dobrog ukusa i erotskog zastranjivanja, i ukazuje na buđenje iz emocionalne zaslijepljenosti sa sviješću o razočaranju ili razobličavanju iluzija.

Retrogradna Venera znak je karmičkog duga ljubavi. Vratili smo se u situaciju u kojoj smo bili u prošlom životu, gdje su se naše emocije zapetljale, što sada trebamo odmrsiti. Osoba s kojom smo ‘opijeno uletjeli’ u ljubavni odnos je ona s kojom smo nekada bili i s kojom trebamo proći kroz situaciju koja nam je bila neprihvatljiva ili koju nismo znali riješiti.

Ovnovi su duboko zaronili u nepoznate ljubavne vode. Vaš vladar Mars, nalazi se u Ribama, i ona od vas traži više empatije, i manje borbenog ego junačenja. Ako prihvatite nježnu ljubavnu igru, imat ćete ‘poeziju’ u krevetu.

Lavovi su strastveni romantičari, i olako se upetljaju u pogrešne i nepotrebne intimne odnose. U vašem lavljem srcu isfantazirali ste razna čudesa, koja nemaju veze sa stvarnošću. Čuvajte se opsesija, i to posebno onih seksualnih!

Strijelci su na putu prema dole, i usput fućkaju od sreće. Osjećate se dvojako i dvosmisleno. Smješkate se, a plakali biste? Niste za maratonske veze. Više volite strastvene avanture. Dok se ne uozbiljite, u kazni ste, i ništa od seksanja.

Bikovi se vraćaju u solidnu seksualnu formu. Ribu ste već apsolvirali uzduž i poprijeko. Koji je znak sad na redu? Pa, Djevica, a koja bi druga. S Djevicom ćete se lijepo razmnožavati, a i poslovno financijski ćete (obostrano) profitirati.

Djevice su prenapete jer ih iritira tranzitni Mars, a ni Venera im nije optimalno aspektirana. Vrlo ste teški za izdržat i ne čudite se što ste seksualno suhi. Logika i razum silno vas opterećuju. Ono ‘očima nevidljivo’ je stvarno. Najstvarnije.

Jarci su malo omekšali svoje tvrdokorne stavove o svijetu i životu, i svi oko njih lakše dišu. Čak ste i romantični u ponekim trenucima. Srce vam ubrzano kuc(k)a zbog jedne krasne Vage. Iako izgleda kao kurv(ic)a, u zbilji je svetica.

Blizanci idealiziraju osobu s kojom se površno poznaju, i programiraju sebi razočaranje. Vaš emocionalni uzlet bio je nerealna čarolija, i to ćete upravo ovih dana spoznati. Bilo vam je slatko s njim ili s njom, dok nije postalo otrovno.

Vage se ‘maze ko lude’, i to on line. Bez pravih dodira, to što vizualno doživljavate je isprazno. Susjed Jura je bacio oko na vas! Blizu ste si, slobodan je, a i vrijeme vam je da ‘igranje s lutkicama’ zamijenite sa stvarnim likovima. Vodenjaci glume teške frajere, a u stvarnosti su laka (potrošačka) roba. Vaš ljubavni izbor je čudan, i cijela familija se križa kad vide s kim ste (opet) u vezi. Pazite da zbog pogrešnog ljubavnog odabira, ne postanete socijalni slučaj.

Rakovi ‘primaju’ bajkovite emocionalne vibracije od tranzitnog Marsa iz Riba, i raznježili su se za neprepoznat. Ako ga imate gdje ‘umočiti’, i ako je ona fino vlažno ‘orošena’, nastaviti ćete se seksualno usavršavati do iznemoglosti.

Škorpioni su emocionalno ojačali, i to na nježan i suosjećajan način. Ako vam se on(a) u potpunosti predaje, nemate se na što žaliti. Tko koga ‘jače kači’, i nije najbitnije. Važno je da i vi i on(a), što bi se ono reklo, redovito svršavate.

Ribe ne znaju na koju bi stranu prije krenule. Vaša legendarna intuicija već vas je bezbroj puta prevarila. Ne čujete unutarnji glas, jer ste nemirni i nestrpljivi. Vaš frajer je živi Pinokio. Nikada vas ne (po)liže ispravno, jer ‘to radi’ s nosom!!!