SEKSI HOROSKOP: Neke će nazvati ovoljetna seks-praćka, a od konzervi Jaraca se stvarno ovome nismo nadali

Najprije trebamo rasvijetliti mrakaču u sebi

Muška snaga, Sunce u trigonu s Marsom, i nije neka snaga jer je Sunce u Vagi „u padu“, a Mars u Vodenjaku je „preanarhičan“ za uravnoteženu intimnu simbiozu. Cure, vrapci su vam na granama, ali (pre)brzo lete dalje. Požurite!

Bajna Venera, samo što nije krenula unatrag kroz „crnog“ Škorpiona, i da bi ugledali „svjetlo ljepote“ istinske ljubavi, najprije moramo rasvijetliti mrak(aču) u sebi. I nemamo nekog drugog puta. Taj je (univerzalno) jedini.

Ovnovi su solidno energizirani, i to je najvažnije, jer bez energije smo nula. Mars vam nije loš, ali Venera vam je nikakva, a polovične ljubavne rezultate organski ne podnosite. I što sad? Nazvat će vas vaša ovoljetna seksi pračka!

Lavovi se prešetavaju naokolo, olfo nezainteresirano. U stvarnosti, blejite ko ludi u „monovolumen artibute“ najboljih kvartovskih komada. I, što radite, kad ništa ne radite? Lovac ostaje lovac, pa i kad je već dugo bez prave lovine.

Strijelci se „potkožno“ dobro osjećaju. Uskoro ćete još ljepše disati, kad vas Venera „ozrači“ pozitivom. Ne plačite, vaša bajkovita cura Vaga će vam se vratiti, za tjedan, dva ili (najkasnije) tri. Kako je lijepa, kako ste sretni. A dobri?

Bikovi su zbunjeni u glavi. Nešto ste ljubavno pokrenuli, pa ste neslavno stali i propali, i sad bi navodno opet nešto imali s njim ili s njom? Finomesne Bikice, nemaju tih briga. Sočna voćk(ic)a čeka da je netko ubere. Dodir, miris, okus…

Djevice su u energetskoj krizi. Fali vam kisika za disanje, ili su vam „kardio baterije“ prazne? Kojagod bila vaša nevolja, sigurno je lakorješiva. Zvijezde tako kažu, a nikad ne lažu. Otkopčate šlic, i već ste na pola puta do uspjeha.

Jarci ne guraju nos u tuđa dvorišta? Šatro. U svemu ste strogo konzervativni, osim u krevetu. Ne birate. Kojagod vam gospoja uleti na prvu loptu, obrnete je i sprijeda i straga. Dvostruki moral, lažna vjera. Sjedite, jedinica ko neboder!

Blizanci najljepše plešu u krevetu. Osim valcera, znate vi „poderat“ i divlji tango. Prognoza vremena? Iz dana u dan osjećati ćete se sve bolje. Jesen je tu, a prije zime očekuje vas još jedno ljubavno proljeće. I svi sretni i zadovoljni.

Vage su poznate slatkice, i (skoro) svi ih vole. Ne voli vas konkurencija iz vaše manekenske kaste. Borba za „tron ljepote“ je nemilosrdna, i tu nema milosti. Kakav vam je seksi život? Hvala Bogu živ, živ da ne može življi bit! Čestitamo.

Vodenjaci su prepuni energije, i to ih lupa po živcima. Jel se s kim trošite? Samo džepni biljar vježbate. Drugima izgledate preapstraktno, pa vas ne doživljavaju intimno. Šteta. Prava šteta. Vrlo brzo pohitajte put uravnoteženja.

Rakovi su bijesni na sebe, jer sve teže podnose vlastite slabosti. Ako ćemo pravo, i nećete krenuti naprijed „kroz život“ bez poštenog samoobračuna. Najprivlačniji ste goli i bosi. Višak kilograma ne smeta, jer ste baš fino mehki.

Škorpioni se troše ko blesavi. Oladite, pregorit će vam „osigurač“ u gaćama! Ha, ha, ha. I niste neke velike ljubavne sreće. Venera se bliži Jupiteru, ali će brzo odustat od spoja. Drage „krvopije“, sve vam je to samo seks, bez ljubavi.

Ribe se mrijeste kao da im je svaki prasak posljednji. Dajete se do kraja, i sretan je onaj koji vas redovito pumpa. Singl Ribe, isto bi se štrikale kao i one zauzete, ali nemaju s kim. Uživajte narode, „porno karneval“ ne traje vječno.