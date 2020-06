SEKSI HOROSKOP: Lavovi vrebaju iz zasjede, Bikovi su pohotni svežderi, no jednom znaku su draže seksi sočne voćkice

Najkraća ovogodišnja noć ostat će u nezaboravnom sjećanju onima koji u natalnom horoskopu imaju ‘stresno naglašen’ posljednji stupanj Blizanaca i prvi stupanj Raka

Ljetni solsticij, prstenasta pomrčina Sunca i mlad Mjesec u Raku, markantni su kozmički utjecaji koje će na vlastitoj koži osjetiti Svi Ovozemljani.

Važno je da harmonički povezujemo emocionalnu i racionalnu inteligenciju, i da se otvorimo prema finim vibracijama suosjećanja, nježnosti, istine, ispravnosti, unutarnjega glasa i Božanskog reda koji je time povezan.

Mijenjajmo svijet ljubavlju!

Ovnovi se ponašaju kao da nisu iz ovoga dijela svemira. Zavukli ste se u vlastiti mikrokozmos i nemate dodira s vanjskim svijetom. Ako ste spojili neradne dane i odmaglili na odmor, možda brzopotezno uletite u ljubavni avanturizam.

Lavovi su se pritajili, i ‘špijuniraju lovinu’ iz zasjede. Sve dok kontrolirate glad za erotskom ugodom, nećete ništa zgriješiti. Nije vam pravi trenutak za generalni ulet. Molite se Svevišnjem za što skoriji kraj i prekid vaše seksualne apstinencije.

Strijelci su energetski pali, ali to ne znači i da su skroz propalii. Poznati ste po tome da se ‘nakon poraza’ brzo vratite k sebi. Štiti vas Jupiter! Seks? Ona će vam se ‘milozvučno napenalit’ u srpnju, a vi ste slavni (nenadmašni) golgeter!!!

Bikovi su prepotentni, i djevojke često ‘padaju’ na tu vašu arogantnu prepotenciju. Uvjereni ste da ste bolji od drugih, i zbog toga stalno forsirate prema van vlastitu superiornost. A kakvi ste iznutra? Pohotni ste seksi svežder!

Djevice su ‘okrenute prirodi’, i najsretnije su kada imaju svoj vrt. I voćnjaci su vam dragi, a najviše uživate kad voće dozrije. U sve vrline, dopuštate da se vaš ljubavni život pretvara u pustinju Saharu. Zašto? Ljubav je najslađe voće. Jarci se plaše da će ostat sami na svijetu. Izgubili ste ‘grijalicu’ uz koju ste se dugo grijali, i malo vam je prehladno oko srca? Proći će vas. Vrijeme liječi sve rane. Materijalno obilje nije sve u životu. U dobroj dušici se skriva pravo blago.

Blizanci vrte razne filmove u glavi, i teško ih je proaktati. Blizanke su po tom pitanju još zamršenije od muških. Vraćate se na stare seksi staze. On će vam ispunit sve (i one najluđe) želje, da vas opet k sebi dobije. Takvi su vam muški. Vage su jako zgodne mačke. Ne želite sebe vrednovati samo kroz ljepotu, jer ste i intelektualno i društveno stvorenje. Spajate se s ‘nespojivim’ momcima, i u tome najviše griješite. Potreban vam je seksi umjetnik, a ne porno kriminalac! Vodenjaci malo toga konkretnog ostvaruju, jer se plaše išta poduzeti, i to ponajviše po pitanju ljubavi. Bili ste se pokrenuli, i onda ste stali i odustali. Seksualno krizirate od travnja. Opasno ste se zaželjeli izlizat banana sladoled?

Rakovi ‘primaju’ inspirativne utjecaje od Marsa i Neptuna iz Riba, i maštaju o velikoj ljubavi. Fantazirate o nekom savršenom liku iz bajke. Ako ste u platonskoj vezi, dani i noći vam prolaze bez strastvenih tjelesnih dodira. Škorpioni djeluju iz ‘nevidljivih sfera’ ovozemaljske stvarnosti. Noćna ste ptica, i malo tko zna gdje izlazite i koga u tajnosti ljubite. Sretni ste i zadovoljni, jer se on(a) strastveno lijepi za vas, a upravo ste o tome sanjarili mjesecima unatrag. Ribe su posljednjih dana idealizirale vlastitu ljubavnu stvarnost do maksimuma, i sada se bude iz bujnih fantazija. Muškarcu ‘iz najluđih seksi snova’ predali ste se bez borbe, uzeo je sve, i otišao dalje? Šteta. Krasan je lik, ali bez karaktera!