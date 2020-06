SEKSI HOROSKOP: Lavovi su seksualno ogladnjeli, a nakon duge suše, neki se konačno vlaže

Nježni, tajanstveni i pomalo zbunjeni (stvaratelji iluzija/romantični čarobnjaci) , bit će najprivlačniji

Konjunkcija Marsa i Neptuna u znaku Riba, koja će se egzaktno aktualizirati krajem tjedna, idealan je aspekt za glum(i)ce, fotomodele i razne druge profesionalne umjetnike.

Kolektivno u nama imat će prednost pred individualnim. Nježni, tajanstveni i pomalo zbunjeni (stvaratelji iluzija/romantični čarobnjaci) muškarci, bit će najprivlačniji ženskome rodu. Podređivanje ‘gospodaru ili gospodarici’ i vjerno služenje. Potpuna predaja i šutnja.

Nećemo se hvaliti osvojenim!

Ovnovi su izvan ljubavne forme, i kruže naokolo bez konkretne poduzetničke akcije. Niste za prepoznat, i mnogi se čude vašoj posvemašnjoj pasivi. Ako ste s astro Ribom u vezi ili braku, on(a) će naći načina da se (samo)zadovolji.

Lavovi su seksualno ogladnili, a lovine nigdje na vidiku. Ovo se ne odnosi na vas zauzete, jer vi se imate s kim strastveno razmazit. To što bi vi rado kušali ‘štogod novo’, stara je priča, koja se obično aktualizira u (razgolićenom) lipnju.

Strijelci su maheri za nestat s vidika. Čim osluhnete monotoniju u vezi, odgalopirate dalje. Ako se njemu ili njoj jednog dana pokušate vratit, dočekat će vas zaključana protuprovalna vrata, i badava ćete molit oprost grijeha.

Bikovi traže nove vrijednosti u sebi. Uran mijenja vaš identitet, i više ne gledate ‘materiju’ istim očima. Svjesni ste da se morate ‘modernizirati u duši’, da biste opstali. Kad biste još i kontrolirali vaše strastvene nagone, gdje bi vam bio kraj.

Djevice još nisu došle k sebi, ali hoće, uskoro. Dok vam ne svane, volite sebe, jer vas nitko drugi ne može voljeti ako ste bez samopoštovanja. Ljubav? Bit će nešto. Seks? Iskusit ćete savršenstvo ‘transcendentalno tjelesnog’ svršavanja.

Jarci su staromodni konzervativci, i većinom su desničarski orijentirani. Uz astro Rakove, vi ste ‘čuvari praga’, iskonski ‘ognjištari u duši’, i takvima vas je Stvoritelj stvorio. Seks? Oženjeni ste, vrijedni ste i pošteni, i draga vas voli. Bolje ne može.

Blizanci su raspoloženi za ljubav i popratne seksi radnje. Sada negdje ste najljepši. Osim privlačnog izgleda, važno je i da ste dobri i ispravni. Ljubavi u sebi imate dovoljno za sreću, ‘iskopajte je van’, i pokažite je na svjetlosti dana.

Vage su napol sretne, i takve nekakve nisu za odbacit. Tko bi udaljio ljepotu od sebe? Takav netko ne postoji. Mnogi cvile za vama, i ne žele vam to priznat. Da bi vas momak zaslužio, morate ‘vidjeti dobrotu’ u njegovim očima.

Vodenjaci nisu naš najbolje, i ne pokazuju to javno. Cmizdrite u vlastita četiri zida, i nadate se da će vas jednog dana Amorova strelica zgađati ravno u srce. Hoće sigurno, i to najvjerojatnije početkom ‘vrelog i usijanog’ kolovoza.

Rakovi su relativno dobrodržeći. Rođeni u lipnju zdravije izgledaju od srpanjskih Rakova. Ono što je kod svih vas isto, potraga je za osjećajima zbrinutosti. Ako vas Škorpion(ka) prigrli k sebi, to će vam biti to, za budućnost.

Škorpioni su skriveni igrači, a o tajanovitim Škorpionkama da i ne govorimo. Strašno ste sretni kad vam se netko do kraja preda. Ni sadomazo seksi igrice nisu vam strane. Ako nije riječ o ‘zabranjenom voću’, slobodno se sladite…

Ribe su totalno fiju briju. Tko na vas ovih dana naleti, saznat će kako izgledaju kreativna čudesa koje stvaraju Riblje ljubavne maštarije. Izbjeći ćete snažnu struju samoobmane, ako znate odgovore na pitanja: s kim, gdje, kako i zašto.