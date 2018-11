SEKSI HOROSKOP: Lavovi spremni za seksi ugrize, neke su Škorpioni iscijedili i odbacili, no jedan znak pretvara se u živog vraga u krevetu

Venera u Vagi (prekrasna djeva) fantazira o bajkovitoj ljubavi, a Mars (nestrpljivi dečko) je iza ugla čeka da joj oživi romantična eros snoviđenja

Ljubavni parovi koji se ovih dana lagano i polako (re)inkarniraju, najstrastvenije će svršavati od sreće „onog tamo“ slijedećeg vikenda! Svakoga novoga dana i svake nove noći, sve radosnije ćemo intimno srastati s voljenom osobom, do konačne (pra)eksplozije božanske ljubavi i ljepote.

Ovnovi su u ekspanzivnoj fazi rasta i razvoja. Svjetlost optimizma u vama raste, i to je ono najvažnije. Strastveni Lavovi i Strijelci, najbolji su vam ljubavni izbor. S njima točno znate na čemu ste. Vatra i vatra vrlo se brzo seksi razmnože.

Lavovi žude za sljubljivanjem. Tko će vam natrčati? Vaga ili Vodenjak! Grivu vam mrsi jugozapadni vjetar. Spremni ste za seksi ugrize. Lijepa plavojka s dugim tananim nogama i s grudima narančama? Čisto savršenstvo prirode.

Strijelci imaju „pametnog“ Merkura na raspolaganju, a za koji dan blagoslovit će ih i guru Jupiter. Iznenadni preokret ka radosti življenja, u zvijezdama vam je zapisan. A seksanje? Sve u svoje vrijeme. Nemate kruha, a tražite kolače!

Bikovi su prebrzo poletjeli u nebeske sfere ljubavi, i sada suze rone. Malo se šalimo, ali ne do kraja. Tko vam je kriv što ste se zatreskali u Škorpiona. Iscijedio vas je i odbacio? Ne plačite, rezervoar ste libida. Idemo dalje. Nema predaje.

Djevice se trude biti dobre, i to je pozitivno. Loše je to što trošite vrijeme i novac na osobu koja nije vrijedna vaše pažnje. Nikako da upoznate nekog poštenog i normalnog? Ima takvih dosta, ali ih ne vidite jer krivog konja jašete.

Jarci su izvan ljubavnog pogona. Funkcionirate poput stroja. Posao, lova, status, i te priče. Netko vas iz prikrajka promatra, i rado bi se mazio s vama. Riječ je o osobi s posla, i već vas tjednima milo gleda, a živi je vrag u krevetu…

Blizanci su veseli i razigrani. Tko vas ne bi (za)volio takve? Ako ste minimalni po pitanju seksa, krenut ćete ka maksimumu. Prebrzo gimnasticirate. Ako ste intimno slizani s Bik(ic)om, on(a) će vas usporavati da postanete izdašniji.

Vage su vanserijske ljepotice. Golišavo se prešetavate uokolo i privlačite pažnju. Volite pokazivati svoje tjelesne atribute, a intelektualni ste biser. Mirisni ste cvijetak šumski. Tko će vas ubrati? Samo odlikaši/milijunaši dolaze u obzir.

Vodenjaci su dobili bingo i skaču od sreće. Osim što ste financijski opernatili, prati vas i ljubavna fortuna. Vagama ste erotski dražesni i kompatibilni, a i Vage vama. I s Blizancima idete ruku pod ruku. Lavove ignorirate i zaobilazite.

Rakovi vole zapaprit, i sebi i drugima. Kiselo ste octeni. Ljubav je univerzalna sila i njena snaga vrijedi za sva vremena. Umjesto da se nekome podvučete pod dekicu i otvorite novu fukodrom sezonu, vi uporno forsirate sivilo. Šteta. Škorpioni nisu za odbacit, iako im zavodnička slava lagano tamni. Brzo će vam se Venera vratit natrag, i ispraviti ćete to što ste zabrljali s njim ili s njom. I Mars će ući u Ribe, i bit ćete nježniji. Idealni za sveopraštajuće pumpanje!

Ribe su zbunjene i nesigurne, jer su na suhom. Netko vas je preveslao i iskoristio, i taj film ste već gledali. Ako zaronite u tuđe intimne vode, nećete se dobro provesti. Igrajte se solo igrica, to vam je (trenutno) najzdravije za psihu.