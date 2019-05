SEKSI HOROSKOP: Lavovi postaju cendrave mace, Bikovi su gladni strasti, no Venera i Mars jedan znak pretvaraju u vrelo erosa

Dečki su prezaštitnički nabrijani, nagli i preosjetljivi, i brzopromjenjivih raspoloženja, a cure su samosvjesne, znaju što žele, i ne daju se lako prevariti

Venera u ‘zemljanom’ Biku i Mars u ‘vodenom’ Raku, plodna su kombinacija ljubavnih energija, jer su Zemlja i Voda elementi koji čine život na planeti Zemlji.

Domicilna Venera u znaku Bika, idealna je ‘toplovlažna’ ženska energija. Cure su samosvjesne, znaju što žele, i ne daju se lako prevarit lažnim obećanjima.

Mars (esencijalni signifikator za muškarce) je u Raku, i dečki su prezaštitnički nabrijani, nagli i preosjetljivi, i brzopromjenjivih su (lunarnih) raspoloženja

Ako ona ‘zna’ s njim, on je emocionalno opijen, seksi podmiren i nježno ‘usidren’, i neće nepotrebno izazivat obiteljske drame!

Ovnovi imaju Marsa ‘u korneru’, a iz kornera se rijetko kada gol zabije. Ako kojim slučajem ipak zabijete golčinu, bit će to ona antologijska. Vi i ona niste idealan spoj, iako se ponekad ‘vatra i voda’ strastveno savršeno usuglase.

Lavovi su plačimački, po potrebi. Imate ponos, daleko od toga da nemate, ali ga znate i zgaziti. Toliko ste se vrućestrastveno zagledali u nju, da stalno plazite za njom. Ako je riječ o ‘najprvoklasnijoj ribici’, sve vam je oprošteno.

Strijelci djeluju pospano. Tlak vas muči, a ni ne znate? Sve si priuštite i u ničemu ne oskudijevate. Jedino vam nedostaje malo više božanske ljubavi? Sve se mora pošteno zaslužit. Nema više ni seksologije bez punog novčanika!

Bikovi su gladni svega, a ponajviše seksa. Za Tauruse traje vrijeme obilja, i ako (igrom slučaja?) u ljubavi postite, sigurno ste isfrustrirani. Zreli ste i sočni, i ne glumite da ste truli kiseliš. Širom otvorite prozor, i ugledat ćete more komada!

Djevica se stidi vlastitog guzotresa, i neke takve ‘bezobrazne radnje’ na ulici strogo kontrolira. Kod kuće ste ‘radilica na mlazni pogon’, i On to zna. A slobodne Djeve(ruše)? One čekaju da se netko zaljubi u njihovu ‘svetu’ pamet.

Jarci su preoprezni, jer su preranjivi. S trenutnim nebeskim utjecajima, osjećaje rasterećenja možete jedino sanjati. Venera vam stoji vrlo zgodno, i niste skroz besplodni. Slobodno „ga“ koji put (junački!) ugurate, tamo gdje mu je mjesto.

Blizanci slave rođendane, i pretjeruju sa svim i svačim. Tranzitni Jupiter daje poticaj vašoj megalomaniji. Raširili ste vlastitu znatiželju po cijelome svijetu. Seksi zbližavanje sa Strijelcem ili Strelicom? To vam je siguran pogodak u sridu.

Vage su se malo podebljale. Patite, a „koji kilogram više“ baš vam fino (bucmasto) pristaje. Već ste izgledali anoreksično, i niste bili presretni. Slušajte što vam vaše tijelo govori. Život nisu modne piste, a sve biste htjele bit misice…

Vodenjaci izbjegavaju (pre)duboke ljubavne vode. Ne volite, kad nekoga previše volite? Vaša ljubav je univerzalna, i teško se usredočite samo na jedan lik, kolikogod bio vanserijski. Niste u braku, živite u ašramu, i seksualno postite!?

Rakovi su osjetilno usijani, i rijetko kada su hladne glave. Želite da se vaša ljubljena majčinski skrbi o vama, i ako ona to ne zna ili ne želi, problemi su neizbježni. Seks je ‘hranjenje’ za predjelo ili za desert, a ljubav je glavni obrok.

Škorpioni su pronašli novi emocionalni ‘vodotok’, i tiho žubore poput planinskog potoka. U vezi ste s Račicom, i ona vam se (izvan)osjetilno uvlači pod kožu. Ako ste intimni s Bikicom, njoj sve mora biti opipljivo i konkre(ve)tno.

Rib(ic)e nisu loše. Volite i voljeni ste. Potreban vam je ocean ljubavi da biste ispravno disali. Otkad ste se sretno zaljubili, više ni ‘vatrenu vodu’ ne ispijate? Klonite se opakih stimulansa. Čisti seks je najzdraviji eliksir za vašu ‘svilenu’ dušicu.