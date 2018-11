SEKSI HOROSKOP: Jedne trese megalomanija, drugi se gube u magli erosa, a treći bježe u dobri, stari promiskuitet

Bajna Venera kreće direktno kroz Vagu, i srest će se ‘oči u oči’ s Uranom, prije ‘pada’ u Škorpiona. Skandalozne, nagle i hirovite veze, koje su se aktualizirale krajem listopada, brzopotezno će popucati i otputovati u ropotarnicu prošlosti.

Mars iz Riba kvadrira Jupitera iz Strijelca, i ne hvalimo se (šutnja!) osvojenim. Nježni i pomalo zbunjeni muškarci, umjetnički tipovi ili iluzionisti koji se pretvaraju da su umjetnici, ženskom su svijetu, trenutno, psihoseksualno najprivlačniji.

Ovnovi nisu svoji, dok ne osvoje tuđi tjelesni teritorij. Samo tijelo, a duh ništa? Gubitaš ste, jer lakomisleno milujete vlastiti ego. Od vas se traži žrtvovanje, i ne bježite od obveza. Otkad ste svileni i premekani, bolji ste u krevetu? Eto vidite. Lavovi žive u zemlji čudesa. Mars vas više ne napada, a štiti vas Jupiter. Imate sve preduvjete za sebegubljenje u magli erosa. On(a) je ‘voda’, i para mu (joj) izlazi iz ušiju dok se vruće seksate? To vam je ta idealna simbioza vatre i vode. Strijelce trese megalomanija, i s tim u vezi neće se brzo smiriti. Kud ćete s tolikom količnom energije, bez unutarnjeg upravljača? Želite putovati oko svijeta, i to je to. Iskreno, sve nam to intenziv miriše na ‘dobri stari’ promiskuitet.

Bikovi se skladno emocionalno navodnjavaju s voljenom osobom, i to posebno vi koji ste posesivno ‘svezali uz sebe’ ćudljivog Raka, tajanstvenog Škorpiona ili preranjivu Ribu. Seks? Jako fino navodnjavanje. Bit će pomlatka.

Djevice se nalaze na ljubavnoj vjetrometini. Više niste pasivni, i to je za početak najvažnije. I u krevetu vam seksualna mašta radi sto na sat. Djeva solerica, upoznati će ljubavnika Pinokija, i neće je smetati njegov poveliki nos.

Jarci su postali osjetljiviji, i to im se da lijepo iščitati s lica. Vrijeme je idealno za nježnost, i napokon ste spremni njemu ili njoj biti sve. Posao, ambicije, novac, sve ste to ostavili po strani dok vježbate srcoliku ljubav. Sve ostalo, čisti je seks.

Blizanci žive kaotično. Ako ste s Ribom, izluđuje vas njegov ili njezin seksualni presing. S Lav(ic)om je druga priča, i ne vidite se a živite pod istim krovom. A Blizanci i Strijelci? Ljubite se i svadite, i tako redom. Živa ste (seksi) suprotnost.

Vage upravo raskidaju veze, i ne misle se vraćat natrag. Ima vas raznih, i niste svi u istoj intimno eksplozivnoj situaciji. Neki među vama sluđeno se slizavaju s čudacima i čudotvorcima. Što je seks eksperimentalniji, vi ste razigraniji!

Vodenjaci se stišavaju, i više nisu u agresivi. Pred vama je višetjedno razdoblje smirivanja živaca. Sretni? I pri seksanju manje vrištite, na sveopće olakšanje susjeda. Zidovi vam imaju uši, a i kroz (polu)otvoren prozor sve se čuje i vidi.

Rakovi su emocionalno ojačani, novom Marsovom kreativnom energijom iz Riba. Osjećate da ste u sebi smireniji, i manje ustrašeni. I bilo vam je krajnje vrijeme da iznova oživite. Poseksat ćete se, makar i sa starim jarcem!?

Škorpioni su najbolji detektivi, i teško ih je proaktat. Vaši seksi nagoni opet divljaju, s tendencijom daljnjeg pojačanja. Mrijestili biste se svakodnevno. Vaša stara ljubav uvijek vam rado da, i opet će vas nesebično podmirivati.

Ribe su strastveno zapaljive, i ne gase se lako. Poduzetni ste, ali draže vam je ako on(a) vas osvaja. Baš ste dražesni. Skroz bezveze komplicirate. Već sutra ćete zaplivati slobodnim stilom po njegovom ili njezinom novom fuk madracu.