SEKSI HOROSKOP: Jarcima treba dobar seksualni servis, a Škorpioni s lakoćom ubadaju sve što im se nađe na putu

Tranziti Sunca, Mjeseca, Merkura i Venere kroz flegmatični (vodeni) znak Riba, najavljuju poplavu nježno romantičnih osjećaja i popratnih suza radosnica.

Kolerični (vatreni) Mars iz Strijelca, nastavlja paliti strastvene požare u srcima avanturist(kinj)a svih vjera, rasa i nacija. Kad se voda i vatra susretnu i sudare, voda isparava, a vatra se gasi, i situacija nije ohrabrujuće obećavajuća. Dečko je silovito nestrpljiv i nepromišljen, a djeva je stidljivo pasivna i stalno se duri. Ne ide to. Ili ipak ide? Čudni su putevi seksualno ljubavni.

Ovnovi se žrtvuju na oltaru ljubavi. Vašu ogromnu pokretačku snagu koristite na dobrobit drugih, i sve je opet okej. Osjećaj ispravnosti pomaže vam da se uspravite i normalno hodate kroz život. A seks? Ne gurajte “onu stvar” u mutne seksualne vode.

Lavovi su prebrodili (neokrznuto?) pomrčine Mjeseca i Sunca, i jure dalje. Što ste na višem položaju, otpor je jači, i sve ste usamljeniji. Kad imate ego pod kontrolom najbolje balansirate. Svjesni ste tko ste i što niste, i to je to. To vam je seksi dovoljno.

Strijelci su svakako, nikako, rijetko kad odlično. Kozmički naglasak na vodenom znaku Riba, gasi vašu strastvenu vatru, i promrzli ste u duši. Ako se razbistrite od prošlosvršenih seks iluzija, to će biti živi dokaz zrn(a)ca mudrosti u vašoj lijepoj glavi.

Bikovi konzumiraju sve i svašta, i onda se žale da su preglomazno korpulentni. Potrebna vam je stroža hranidbena samokontrola, koje biste se uredno i pridržavali. Seks nije bolji od viška kalorija. Seks je najbolji kad smo žilavo vižljasti i istrajavajući.

Djevice se osjećaju potpoljeno. Sve oko vas je potpuno iracionalno, i vaša urođena logika slabo vam pomaže. Spontano se prepustite valovima emocija. Otkočite kočnice. Fino podmazan seks, kreativno će vas rašarafiti na mnogo raznih načina.

Jarci su praktična stvorenja. Imate emocije pod kontrolom, ali ih i zakopate unutar sebe, i onda djelujete bezdušno, a u biti niste takvi, jer ste srce od čovjeka. Budite vrijedni, radujte se životu, i seksualno se servisirajte. Od seksa glava (obično) ne boli.

Blizancima su krila mokra i teško lete. Morate ih posušiti, prije narednog uzlijetanja. Potopio vas je veliki val emocija, strastveno maglovitih i iluzornih. Plašite se da vam se ne zavrti u glavi, a već vam se vrti, i to ponajviše zbog seksualog vrtuljka.

Vage se lako zalete u pogrešan odnos. Nije toliko riječ o naivnosti, koliko o vašoj ljepljivoj potrebi za spajanjem s drugima. Više ne znate biti solo? Probajte bar jedan dan biti svoji na svome, u sebi samima. To vam je bitna stvar za daljnji ego opstanak.

Vodenjaci nisu oduševljeni stanjem stvari u vezi u kojoj se (neslučajem) nalaze. Tko vam je kriv što ste opet pogrešno izabrali. Nezainteresiranost za seks s njim ili s njom nećete moći dugo skrivati i potiskivati. Osim seksa, postoje i razna druga nesuglasja.

Rakovi se sjajno osjećaju u novoj romantičnoj vezi. Sparkirali ste čamac u mirnu luku. Rakovi koji samuju, sami su sebi za sve krivi jer su prepasivni. Bez ljubavnih impulsa život je besmislen. Zapalite unutarnju vatru strasti. Imate je, jer je svi imamo.

Škorpioni su u krasnoj ljubavnoj formi. Vaš “strastveni trn” stalno je spreman za seksualnu akciju. Nagonski penetrirate ravno u srce, potom u mozak, i sve ostalo vam je lak ljubavni zadatak. Iscjeljujete voljenu osobu osjetilno erektilno. I svi sretni.

Ribe, ribe, ribe. Najljepše ste od svih živih bića u svemiru. Onome za kojim vaše srce luduje, ispunjavate sve prohtjeve. Veseli ste šumski potočić, rijeka ste ponornica, ocean seksualno ljubavnog blaženstva…, i u sve se pore kože lako ulijevate i upijate.