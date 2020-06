SEKSI HOROSKOP: Jarci glume ‘konzerve’, a u stvarnosti šaraju, no jedan tihi znak će derati sladostrasne bregove

U najboljem (produhovljenom) slučaju, jak utjecaj Neptuna, činit će nas otvorenim i zainteresiranim za nedodirljive životne sile, i razbudit će vizionarske kvalitete naše svijesti

Stresni aspekti Sunca, Mjeseca i Marsa s Neptunom, ukazuju na poremećaj ‘u elementu vode’, što se odražava kroz naša nestabilna psihička i emocionalna stanja i probleme inferiornosti.

Ovi utjecaji ‘opisuju i oslikavaju’ tajnu i idealiziranu ljubav, ali i snažnu struju samoobmane i teškoće da sebe vidimo objektivno.

U najboljem (produhovljenom) slučaju, jak utjecaj Neptuna, činit će nas otvorenim i zainteresiranim za nedodirljive životne sile, i razbudit će vizionarske kvalitete naše svijesti.

Ovnovi redefiniraju sebe u sebi na maglovit i preidealističan način. Mars će 29. lipnja ući u Ovna, i tada će u vama zasjati novo svjetlo svijesti. Ronite kroz mutne ljubavne vode? Hitno se vratite u normalu, da ne bi bilo prekasno.

Lavovi su u potrazi za unutarnjom snagom. Budite primjer čiste ljubavi. Sve drugo su sporedne i okolne staze na vašem putu ka razotkrivanju vlastite duše. Seks? Pustite ‘animalne sile’ u sebi na miru, i ne izazivajte ih bez velike potrebe.

Strijelci su sporo oporavljaju od nedavnog ljubavnog brodoloma. Naučili ste nešto novo o sebi. Da ste znali ono što sada znate, voljeli biste nesebičnije. Seksualni život? Nula bodova! Život će vam biti slađi, kad budete manje gorki.

Bikovi su u plodnoj fazi razvoja. Ako ste u najboljim godinama za ‘radit djecu’, sada vam je idealan tren za takvo što. Ako vam je seks glavni psihomotivator u životu, družite se s Ribama. Njima su, kao i vama, jedino ‘te stvari’ na pameti.

Djevice postaju svjesne da zaslužuju ljubav. Nitko nije stvoren da bude sam na svijetu, pa niste ni vi. Uz više vjere u sebe, ostvariti ćete vaše intimne snove i vizije. Ne programirajte ništa unaprijed. Ljubav će vam doći sama od sebe.

Jarci su maštoviti ljubavnici, i zbrinjavaju svoje voljene na razne načine. Najvažniji vam je Stvoritelj, pa kapital, a i domovinu rado nosite u srcu. A izvanbračni izleti? Oklop vam je konzervativan, a u stvarnosti ste svakakvi.

Blizanci su vrtirepi, i svugdje ih ima. Jedni ste od najbržih stvorenja u Zodijaku, i vašu jurnjavu malo tko može pratit. Navečer ste toliko umorni, da nemate snage za seks. On(a) se snalazi na alternativne načine da se samozadovolji.

Vage ‘vole sve što vole mladi’, i rijetko kome otkriju koliko imaju godina. Teško podnosite ‘gubitak ljepote’ koji svima nama dolazi kako se približavamo trećoj dobi. A unutarnja ljepota? Nema ničeg ljepšeg od sjaja produhovljena lica.

Vodenjaci misle svoje, i nisu raspoloženi za kompromis. On(a) vas mora prihvatiti (hirovite) kakvi jeste. U suprotnom, nema ništa od seksi intimiziranja. Još niste upoznali osobu zbog koje biste krenuli modificirati vaš (ego) identitet.

Rakovi su zadovoljni postojećim stanjem stvari. Netko se skrbi o vama, financijska egzistencija vam nije ugrožena, zdravlje vam je višemanje uredno, i to je to, imate ono osnovno. Sretni ste i sa ‘sirotinjskim’ seksualnim životom?

Škorpioni su intuitivni do besvijesti. Prodirete kroz materiju. Mnogi se plaše vaše tajanovite karizme. Koga ’emocionalno opsjednete’, nema mu spasa. Uvjereni u vlastitu svemoć, radite što želite. U seksu eksperimentirate bez prestanka.

Ribe se ne daju nikome ulovit, ni za glavu ni za rep. Razočarali ste se u ljubav, i opet plivate na suhom i dišete na škrge. Ni vi ni on(a) niste bili skroz jasni i konkre(ve)tni. Bila je to imaginarna bestjelesna ljubav, i nemate za čime žaliti.