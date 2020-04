SEKSI HOROSKOP: I u skučenim uvjetima nađe se prostora za preljub, a neki traže da ih se dodatno sputa – lisičinama ili konopcem

Svijest se mijenja, svijet se preobražava

Trigon Venere i Marsa u ‘zračnim’ znakovima, nagovještaj je sretnog zaljubljivanja, što ponajprije vrijedi za mlađi naraštaj, ali i za sve one koji se mladima (u duhu) osjećaju.

Komunikacija s mnogo sladunjavih riječi, mirisi rascvalog proljeća, divlji strastveni nagoni, usne boje višnje…, a ipak, više ništa nije kao što je bilo…

Svijest se mijenja, svijet se preobražava. Novo doba će izgraditi ljudi koji će svim bićima prilaziti s ljubavlju i poštovanjem. Tko tako prilazi ljudima oko sebe, životinjama i biljkama, tome lice svijetli.

Ovnovi su krenuli u novo osvajanje, i onda ih je ‘viša sila’ zaustavila. Više ne možete do njega ili nje, jer ne živite u istoj županiji, i zbog radi svega toga vaša ljubav trpi i ispašta. Ništa, do daljnjeg, jedino vam preostaje ljubav na daljinu.

Lavove i Lavice, najteže je ukrotiti. Lovac ste ili lovkinja, niste lovina. Nemojte sebe programirati na „traženje“ i „isprobavanje“, nego na nalaženje, sreću i postojanost. Nije vam idealan tren za seks avanturizam. Ne izazivajte nevolje.

Strijelci se bave teorijama zavjere, i nemaju vremena za ljubavologiju. I koje je vaše mišljenje o svemu ovome što nam se događa? Uvjeravate sebe i druge da su svemirci krivi za pandemiju. Maštate i izmišljate. Strah može biti gori od virusa.

Bikovima je ‘voda došla do grla’, ali i dalje tvrdoglavo odbijaju kod sebe (na mikro planu) nešto promijeniti. Na kraju će vas ‘sile prirode’ prisiliti da se izmijenite, i to kroz zdravstvene smetnje. Ljubav će vas ojačati, ljubav će vas iscijeliti.

Djevice su pune ljubavi, i ne znaju na što bi i na koga bi potrošili tu silnu energiju. Prostor kretanja svima nam je ograničen, i nije idealan trenutak za seksualno ljubavna spajanja s nepoznatim likovima. Srca blizu, a tijela daleko.

Jarci se drže za sebe, i na usluzi su drugima samo kad to moraju biti. Poštujte ljude koji vas okružuju, jer to je vaš život. Nitko ne živi sam za sebe, jer to život kao takav nikome ne dopušta. Budite tu za druge, i usrećit ćete i sebe i svijet.

Blizanci imaju tranzitnu Veneru u vlastitom znaku, i najzaljubljeniji su od svih nas ostalih. Ljubav je širok pojam, a tek užitak. Čitate, gledate razne dokumentarce, mobitel vam stalno zvoni, trčite po stanu, i strašno ste seksi!

Vage bi se družile, ispijale kavice i tračale, a nisu u mogućnosti izlaziti van. I što radi manekenka u karanteni? Lista modne časopise, visi po internetu, i stalno se pogledava u ogledalcu. Srećom, vaša ljepota nije pretrpjela nikakvu štetu.

Vodenjaci su ratoborni. Imate problema s bijesom i samopoštovanjem. Ljudima s dobrim osjećajem samovrijednosti, nije teško poštovati druge, ispričati se, biti pažljiv i obziran. Ljubaznost je formula vašeg ljubavnog uspjeha.

Rakovi samo što nisu uletjeli u novu vezu. Ako sumnjate, ako nemate jasan, dobar osjećaj, ne započinjite odnos. Bolje vam je da ste sami, nego da gubite vrijeme s krivom osobom. A seksi zadovoljstvo? Vježbajte samozadovoljstvo.

Škorpioni nisu laki za podnosit. Na vas se lijepe mazohisti, oni koji još nisu naučili voljeti sebe, pa dopuštaju da se drugi igraju s njima. Nađite sebi ravnopravnu ‘seks igračku’, nekoga tko se voli nadjačavati u krevetu i oko kreveta.

Ribe pokušavaju plivati po suhom. Dobro bi vam došle kišne kapi, a nema ih nigdje na vidiku. Ako ste u vezi s osobom rođenom u ‘vodenom’ (Rak ili Škorpion) astrološkom znaku, oboje patite uslijed nedostatka mokre vlažnosti.