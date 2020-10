SEKSI HOROSKOP: Dok Vodenjaci odustaju od ljubavi, svima postaje jasno da Bikovi vole seksualno eksperimentirati

Duhovna i tjelesna čistoća, imperativ su zbog kojeg pucaju ljubavni odnosi

S Marsom i Plutonom u egzaktnom kvadratu, postojeći sukobi dodatno se radikaliziraju i rasplamsavaju, a neki novi upravo započinju. Odnos između dvije osobe prožet ogromnom strašću, može se polako pretvoriti u sado-mazohizam. Opasnost od ljubomorno nasilničkih nasrtaja, vrlo je aktualna!

Venerin tranzit kroz Djevicu naglašava analitičnost i kritičnost, a takav pristup ‘reže temelje’ svakoj mogućoj vezi, već na samom početku. Venera u Djevici proizvodi ljude koji žive sami. Duhovna i tjelesna čistoća, imperativ su zbog kojeg pucaju ljubavni odnosi. Ako se želite približiti osobi s Venerom u Djevici, zaposlite se blizu nje. Ljubav na radnom mjestu njezina je specijalnost.

OVNOVI su u ekstremnoj fazi razvoja, i to specijalno oni koji su rođeni sredinom mjeseca travnja. Ovnovi rođeni u ožujku već su pregrmili najteže dane, i više nisu u opasnosti. Ako on(a) ne želi s vama ljubovati, mirno produžite dalje.

LAVOVI se (kozmički prinudno) hlade od prekomjerno vrućih strasti. Izbjegavajte ekstremizam bilo koje vrste. Opraštajte drugima, a i sebi, naravno. Mars vas i dalje ‘dostatno energizira’ za (normalnu) strastvenu ljubav.

STRIJELCI se stišavaju u svakom smislu, pa i u seksualnom. Dobro će vam doći pauza od uletavanja u tuđa ljubavna dvorišta. Dosta ste ‘kolateralne’ štete prouzročili. Kod kuće već vas čekaju obveze, od kojih više ne možete pobjeći.

BIKOVI vole seksualno eksperimentirati, i u nadolazećim danima i tjednima to će postati (svima, pa i njima samima) očigledno. Ako svjesno odlučite ući u riskantan ljubavnički odnos, sve ćete vi to jako fino prije ili kasnije platiti.

DJEVICE su, same sebi, sve ljepše. Ljubav prema sebi je pozitivna stvar, ako nije prekomjerna. Uz svu privlačnost, i dalje ste sami? Netko praktičan, uredan i spreman pomoći drugima, bio bi idealan lik za vas. Još i ako radite zajedno…

JARCI ulaze u sretnije ljubavno razdoblje. Posljednjih nekoliko tjedana niste se dobro osjećali, ali pritisci i zastoji kojima ste bili izloženi sada popuštaju, i vi ćete se emocionalno razvedriti. Intimno druženje s Djevicom? Idealan ste par!

BLIZANCI osluškuju atmosferska strujanja, i kako koji vjetar puhne, brzo mu se prilagode. Venera vas (od jučer) više ne mazi, i u skroz drugom ste filmu. Vrijeme i energiju trošite na kuhanje, pranje i čišćenje. A seks? Apstinencija!!!

VAGE se trebaju čuvati i paziti ljubomornih ispada (i nasilničkih nasrtaja) od strane onih s kojima više ništa ne žele imati. S kim ste, takvi ste? Kod vas to ne vrijedi, jer niste bili svjesni s kim ste se slizali. Naivna ste umjetnica. To vam je to.

VODENJACI odustaju od ljubavi, iz poslovnih razloga. Munja u vašem mozgu sijevne, i sve je gotovo. Grom ste iz vedra neba! A srce? Srce zaključate, i više ništa ne osjećate prema njemu ili njoj. Koja ste vi (začudna) svemirska pojava!

RAKOVI još nisu svoji na svoje, ali bit će ‘to’ uskoro. Sve što (lijepo i ružno) doživljavate, ima veze s vašom karmom. Očistite se od negative, i u bliskoj budućnosti postat ćete zadovoljnija osoba. I ‘zdrav seks’ vas može iscjeljivati!

ŠKORPIONI se vraćaju k sebi. Iznova je proradila vaša moćna intuicija. Pogledom prodirete i kroz materiju? Kada se u njega ili u strastveno zagledate, odmah se silno uzbudi i nestrpljivo iščekuje turbo orgazmički užitak!

RIBE se bude iz jesenjeg sna. Venera u Djevici, neće vas ostavljati na miru, u narednim danima i tjednima. Osoba koja stoji čvrsto na zemlji, pomaže vam da usvojite vrline koje vam nedostaju. Nije sve u seksanju, ima nešto i u novcu.