SEKSI HOROSKOP: Djevice su gladne strasti, Bikice su pale u drugu ligu, ali jedan znak zato osvaja prvenstvo sladostrašća

Intenzivne emocije (do daljnjeg) više neće igrati glavnu ulogu u našem životu

Venera će s nedjelje na ponedeljak ‘uletjeti’ u živahne i radoznale Blizance, i intenzivne emocije (do daljnjeg) više neće igrati glavnu ulogu u našem životu. Možda nećemo ozbiljno shvaćati svoje osjećaje zbog vlastite površnosti i plitkoće u ljubavi?

Cure, ‘s djetinjastim pogledom koje glume nevinašca’, bit će najzgodnije dečkima. Osim gore navedenih ‘umjetnica’, i intelektualke zainteresirane za znanost, postat će vrlo poželjna meta za brzinsko međunožno gađanje.

Slabi Mars u Raku, gleda se ‘oči u oči’ s moćnim Saturnom u Jarcu, i osjećaji ‘razapetosti na križu’ najžešće će proganjati mamine sinove (u ozbiljnim godinama) koji se još nisu osamostalili. Frustracije, potisnuta (zdrava) agresija, psiho/impotencija, spuštene rolete…

Ovnovi su nakrivo zašarafljeni, i najbolje ih je pustit na miru da se s vremenom sami, spontano, u srcu normaliziraju. Ako ste uvijek vi gore, slobodno malo za promjenu sjašite, i zaigrajte neku drugu seksi ulogu. I savršen liz, čuda radi.

Lavovi će od (preko)sutra bit bolje volje. Kakvim vas drugi vide? Fini crni mačak, radoznalo vrti s repom, i grebe sve oko sebe! Seks vam je uvijek negdje u primozgu. Već se dugo niste s nekim pošteno (s jezikom) izljubakali!?

Strijelcima stiže opozitna Venera ‘pred oči’, i nova ljubavna komunikacija im je neizbježna. Ako solirate, nećete još dugo solirati. Puna vam je glava erotskih romana. Put oko svijeta? Naravno. I to ‘s onom’ seksi bipolarnom Blizančicom.

Bikice su ostale bez blagonaklonosti domicilne Venere, i više nisu prva libido liga. Sada neke druge cure kolo vode. Vi ste se posljednjih tjedana fino i dugo gore/dole navozikale. Mužjak Bik? Težak, spor, inertan, pospani je eros bager!

Djevice su se, sve do jučer, znale, jako lijepo ‘pospominati’ same sa sobom. I, što vam bi da se posvađate sa sobom pred ogledalom? Ljubav je u pitanju. Što drugo. Financije? Dajte najte. Imate i zlata i deviza. Seksa ste gladni!!!

Jarci boluju od pesimizma. U čemu je točno vaš problem? Važnija vam je (dnevna) politika od svakodnevne ljubavi. Na što usmjerimo pažnju, to raste. Samo ljubav i seks. Premudra ste iskusnjara za ‘totalno nepopularnu’ bedaru.

Blizanke su najljepše od svih ljepotica. Tko ne vjeruje u to, neka ih (od ponedjeljka) krene bolje motrit okularima. Sve manekenka do manekenke. Vižljaste i zaigrane. Gimnastičarke, vještih prstiju i kruškolikih cica. A tek mica…

Vage više nisu neukrotivo slobodoljubive. Prevalili ste tridesetu, i htjeli biste se s nekim slizat i u miru vezat. Najljepša ste udavača, i to svatko zna i vidi. Ako ste na pragu četrdesete, sada negdje ste najsočniji za pravu i istinsku seksi ljubav.

Vodenjacima stiže tranzitna Venera u pomoć, u nedjelju u ponoć. Ako baš te noći, s nedjelje na ponedjeljak, negdje s nekim osjetilno uzletite, to će vam biti to. Puno priče i premalo seksa? Nema veze, važno je prijateljstvo. Za početak.

Rakovi intuitivno slute da su u mat-poziciji. Ako ste poslovno relativno dobrostojeći, imate se za što primit i niste skroz u gabuli. Kod kuće je vaše ponašanje kritično loše. Ona se opasno duri na vas i (opet) ništa od seksanja.

Škorpioni se spuštaju s planine, sa smješkom na licu. Odigrali ste s njim ili s njom više antologijskih seks partija, i maštate i dalje. Ako je vaš ljubavni odnos, tabu tema, tim je vaše (samo)zadovoljstvo veće. Otrovni ste Škorpion. Bili i ostali.

Ribe izgledaju pokislo, a vani sunce sja. Opet vas je dragi ostavio na cjedilu? Imate to što ste izabrali, i nitko vam nije kriv što ste (još uvijek) s njim. Ima ljubavnicu, možda i dvije. Susjed vas tješi? Brzo ste se snašli i poravnali račune.