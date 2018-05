SEKSI HOROSKOP: Djevicama fali konstruktivno pražnjenje, Mars donosi svađe, no za jedan znak ipak ima nade

Venera „skvadrirana“ od Neptuna, i nije neka sreća, i to najbolje znaju rođeni u promjenjivim (Blizanci, Djevica, Strijelac, Ribe) znakovima, koji trpe iskušenja i patnje u privatnom životu.

Mars “nelektriziran“ Uranom, potencira razdvajanja i razvode, i definitivno nije stabilizirajući seks faktor. Mnogi od nas skloni su ići svojim putem pod svaku cijenu.

Jel ima štogod dobrog na nebu za nas Ovozemljane? Ima. Sunce i Neptun u sekstilu, energija „univerzalne ljubavi“ dostatna da otvorimo oči – i progledamo! Ljepotu i dobrotu tražimo tamo gdje i pripadaju: u duši, u karakteru!





Ovnovi više ne bleje u prazno. Strašno ste poduzetni na seksi planu postojanja. Uspješno vabite k sebi najsočnije komade za (posvuda) ljubit. Borite se za opstanak. Svjesni ste da će samo najjači od nas preživjeti. Ratni(k)ca ste u duši.

Lavovi nisu loše, a bili su super. Nešto vas je p(r)otreslo. Ako je o financijama riječ, riješiti ćete stvar ubrzo, i bit ćete još bogatiji. U ljubavi ste se ohladili? Imate kruha, ali još bi i pogačicu. Razmaženi ste. Sram vas bilo.

Strijelci fantaziraju o idealnoj ljubavi, i ne stoje s obje noge čvrsto na zemlji. Zalutate u zemlju iluziju i više ne znate iz nje izaći. Momentalno bi je oženili, a niste se još ni dotakli s njom. Nema seksanja prije braka. Strogo sve po zakonu.

Bikovi gube živce, jer više nisu u centru pažnje. Tko bi rekao da ste gori od Lavova po tom pitanju. U vašim ljubavnim mrežama sve je manje kvalitetnih ribica. Morate se pod hitno seksi efikasno modernizirati. Probajte s ferarijem.

Djevice se lako naljute, i teško se odljute. Obuzeo vas je nedefinirani bijes, i ne znate kud biste sa sobom. Morate se konstruktivno prazniti. Fino biciklirate, imate vitke pedale, i samo vam još fali slatki (muški) psić da trčkara za vama.

Jarci su pri punoj snazi,, i privlače tuđe poglede. Puno više ste zainteresirani za posao i financije nego za ljubav, i to je to, nemate previše vremena za romantiku. Ništa zato. One vas pronalaze. Neke vas i opsjedaju. Jarci sretnici.

Blizanci su u prolaznoj krizi, ništa strašno, tamni oblaci brzo će se razići. On ili ona jedno je razočaranje više u vašem životu. Idete dalje, u nove ljubavne pobjede. Seksa gotovo da i nije bilo. Ljubavi još i manje, samo pokoje zrnce.

Vage su simetrično građene po cijelom tijelu. Gdjegod vas čovjek pipne, ima što za primit. Osim ljepote nudite li još što u razmjenu? Važan vam je i intelekt, i s njim također niste deficitarni. Što nedostaje? Ništa. Imate sve, osim Njega.

Vodenjaci su, trenutno, vrlo cijenjena „roba“ na tržištu ljubavi. Naravno da niste na prodaju, to se samo tako u slengu kaže. Ne nudite se nikome, ali vas netko slatkorječivo flerta. Ako gospodin „ima mozga“, možda se i razniježite…

Rakovi se „standardno razapeto“ osjećaju, i nisu baš idealni za intimni suživot u dvoje. Lako se uvrijedite, jer ste preosjetljivi. Vaše tijelo je „živi senzor“, sve upija, kad se toplo i sigurno ugnijezdite. Mjesečeva ste mijena, a ne znate koja.

Škorpioni ne diraju nikoga, i nitko u njih ne dira. Neriješenog ste emocionalnog statusa, i ne smeta vas previše što ste osjetilno nezbrinuti. Zauzeti primjerci vaše vrste, znaju čuvati ljubavne tajne, i fino se i friško seksi snalaze.

Ribe se dobro drže, uz nepovoljan vjetar koji im puše u leđa. Imate vi vaše anđele i svece zaštitnike. Noćna ste rib(ic)a, vani je ugodno svježe, i slobodno (sa ili bez gaćica) plivate uokolo. Možda vam uleti kakav mlađi som, bez brkova.