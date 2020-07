SEKSI HOROSKOP: Budi se animalni eros, evo koji će znakovi u krevetu biti kao šivaće mašine

Umjetnost srca dolazi do punog kreativnog izražaja. Velike ljetne ljubavi upravo započinju. Najsretniji su oni najzaljubljeniji.

Ljubavnom plesu Venere i Marsa, pridružit će se i Mjesec, i ‘božanski Eros’ bit će radoznalo razigran i strastveno zapaljiv – u svim živim bićima!

Rastimo u svojoj nutrini. Stvarajmo situacije u kojima smo svi dobitnici. Dan bez osmijeha je izgubljen dan!

Ovnovi jure ravno naprijed, i rijetko kada stisnu kočnicu. Ne želite vježbati strpljenje, a upravo bi vas strpljenje izbavilo iz problematičnih situacija. Uporno osvajate tuđu djevojku, a vaša cura vas je upravo ostavila? Genijalnoooooo!

Lavovi su snažni i nježni, i ljubavni im je život fino uglazbljen. I Lavice su mazne, samosvjesne i mačkaste. Ako ste (slučajno) solo, idealan vam je tren za zaljubljivanje. Ovan ili Blizanci? Vaše lavlje srce pokazat će vam put.

Strijelci se trude proljepšati vlastiti izgled. Obrijali ste glavu i pustili brkove da rastu, i jedino još niste (malo) skratili jezik. Dok vi filozofirate, ‘ono animalno u vama’ vrišti od samoće. A da učinite štogod konkre(ve)tnog po tom pitanju?

Bikovi najviše vole malo prileći s daljinskim upravljačem u rukama. Ako se i ona stisne uz vas – u raju ste, oboje. Solo Bikice ne osjećaju se sretno, i snalaze se svakako da bi se odobrovoljile. Višekratno se tuširate, i svašta nešto sebi radite.

Djevice su lijepe i dražesne, dok ne krenu kritizirati sve oko sebe. Usavršili ste zvocanje do savršenstva. Htjeli biste da on(a) postane bolja osoba, samo to, i ništa više. Perfekcionizam vam je u krvi. Seks? Šivaća ste mašina – singerica!

Jarci su ‘nakrivo nasađeni’, i nabolje ih je ne izazivat. Imate previše energije, i ne znate kud biste sa sobom. Kopajte po vrtu, planinarite, biciklirajte, samo vraga ne izazivajte. Smirit ćete se kad vam lijepa susjeda konačno kaže da, može, idemo.

Blizanci su najljepši, i stalno su zauzeti, jer imaju pune ruke ljubavnog posla. Volite se s više njih, leteći površno, i svi su sretni i zadovoljni. Dublja intimna povezanost ne pada vam na pamet. Grozite se posesive i gubitka slobode.

Vage se spremaju za novu ljubavnu priču. Intuitivno predosjećate da ćete se za koji dan ili tjedan ludo zaljubiti. Vaš unutarnji biološki sat ubrzava i najavljuje kemiju ljetnih strasti. S kim? Krilati Blizanci, razigranog erosa, rođeni su za vas.

Vodenjaci su društveni leptiri. Svugdje vas se može vidjet. Kod vas se ljubav rađa iz prijateljstva, i nakon što ‘oluja strasti’ prođe i završi, opet sve završava u prijateljstvu. Sičan seksi prijateljski scenarij očekujte i u nadolazećim danima.

Rakovi su preosjetljiva stvorenja, brzo promjenjivih raspoloženja. Osoba kojoj je stalo do vas, mora s vama biti strpljiva. Kad ste sigurni da je to to, spremni ste na intimnu simbiozu, dajete sve od sebe i najvjernije ste biće u svemiru.

Škorpioni su daleko od emocionalne optimale, ali nisu skroz potonuli. Ljeto nije vaše omiljeno doba. Jesen vam je najdraža, jer ste tada i došli na ovaj svijet. I što ćemo sad? Ništa, zabijte ‘otrovni trn’ u pijesak, i strpljivo čekajte kišu.

Ribe seksualno poste već nekoliko tjedana, i žive u nadi da se taj zabrinjavajući trend neće nastaviti. Nasrtljivi Ovnovi, idu vam na živce. Rakovi su vam puno previše svileni. Možda uz plemenitog Lava, uskrsnete iz pepela!?