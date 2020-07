SEKSI HOROSKOP: Blizanci uživaju u naklonosti Venere, što je pristojan astronačin za opisati prilično nepristojne stvari koje će raditi ovaj tjedan

Živjeti svoj pravi identitet

Aspekti Venere s Neptunom (kvadrat) i s Jupiterom (inkonjunkcija), daju nam puno više uzvišenih predodžbi ljubavi i prijateljstva nego što nam to jamči svakidašnji život. Kao posljedica toga možemo postati vrlo sumnjičavi prema svakovrsnim razočaranjima na polju odnosa. Trebamo se osposobiti da smisleno možemo živjeti svoj pravi identitet. Svemu tome ne uči nas stručno znanje niti gomila novca. To je moguće postići jedino uz pomoć emocionalne zrelosti.

OVNOVI su puni adrenalina, i troše energiju na svašta, a ponajviše na seks. Ako ste (još uvijek) solo, vjerojatno ste prenametljivi, a to većini djevojaka nije privlačno i poželjno. Izmijenite taktiku uleta, i ulovit ćete number one komada!

LAVOVI su omastili brkove i odmaraju se u carstvu hladovine. Ona vam neće dopuštati da se lijeno izležavate i stalno će od vas tražiti novu akciju. Naletjeli ste na ‘libido kalibar’ koji ne miruje! Što ste (ne)svjesno željeli, to ste i dobili.

STRIJELCI su dočekali svojih ‘pet minuta’ slobode. Ili ste sami negdje odmaglili, ili su vaši najbliži otišli (bez vas) na odmor, pa kod kuće samujete. O kojim seksi opcijama maštarite? Tantra seks! Samo vi lijepo sanjarite, to vam je besplatno.

BIKOVI nisu u idealnoj psihoformi. Živčeki su vam pupustili, zbog ‘drame Koronavirusa’ koja se odigrava u svijetu. Plašite se i zemljotresa? Seksualno postite, ali uskoro će vam ‘te stvari’ (opet) strastveno aromatično zamirisat!

DJEVICE su vrijedne djeve, i najgore što im se može desit je da se udaju za teškog ljenivca. Ako nije uredan i po pitanju osobne higijene, brzo ćete isplovit iz bračne luke. Potražite sebi doktora, a ne automehaničara alkoholičara!

JARCI su tvrdokorni debelokošci. Možda suzu pustite ako vam ona kaže da odlazi od vas? Šalimo se. Tko bi vas ostavio takve prebogate? Jahta, luksuzna limuzina, raznorazne nekretnine, i još i fin povrat poreza. Uživajte. Dok ide, ide.

BLIZANCI uživaju u milosti Venere, i osim fizičkog proljepšanja i dražesno se ponašaju, što je posebno vidljivo kod Blizanki. Razmišljate o manekenskoj karijeri? To lijepo zvuči, da nije pohotnih starih jaraca koji očekuju protuuslugu.

VAGE vole da ih se razmazi, a mazit se ‘zna’ rijetko koji muškarac. Izbor vam je sužen, ali nećete odustati od traženja savršenog ljubavnika. Ljubavnika ili ljubavi? To nije isto. Prvo je izdaja sebe, a drugo je istina srca koja donosi mir.

VODENJACI nisu loše, ako izuzmemo povremene olujne grmljavine živaca. Vi ne biste bili vi kad vam se to ne bi događalo. Izdresirali ste najbliže da vam se ne približavaju kad ste u crvenom. A da zapalite štogod zeleno? Bolji je seksss.

RAKOVI su odradili svoje sumorne dane, i sada se sunčaju negdje na plaži. U zadnje vrijeme niste razmišljali o seksu, jer ste rješavali egzistencijalno vrlo bitne stvari. Netko se zabuljio u vaše prekrasne krakove? Za ljubav ste dušo stvoreni.

ŠKORPIONI su skriveni igrači i najteže ih je proaktat. Dok se osvijestite s kim ste, on vam se već zavukao pod kožu i manipulira s vama. Naišli ste na krpelja, krv vam pije, i to je to. Da nije predobar (najbolji od svih) u seksu, otišli biste dalje.

RIBE su ‘prvoklasne ribe’ za cjelovitu ljubav. Oni koji vas vole takve svilene, rado se s vama intimno druže. Oni koji misle da ste izgubljeni, ti i nisu za vas. Ribe, najvažniji vam je ‘idealan odabir’, a za sve ostalo pobrinut će se priroda.