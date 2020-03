SEKSI HOROSKOP: Bit će svega, od brzopoteznih vjenčanja, do ‘zemljotresnih’ raskida, ali ponajviše iskonskog praskanja

Ženska, ‘ekstravagantna ludost’ – na najjače!!!

Međunarodni je dan žena, 8 ožujka. I kakvih su nam raspoloženja naše lijepe i dobre sugrađanke i sunarodnjakinje?

S Venera Uran konjunkcijom, na stupnju (3° Bik) egzaltacije Mjeseca, većinom snivaju ekstravagantno putene doživljaje i luksuzno originalne poklone. Onoj, koja ima ‘specijalno mjesto’ u srcu svog najvoljenijeg, ispunit će se i najluđi snovi.

Bit će svega – od brzopoteznih vjenčanja, do ‘zemljotresnih’ raskida. Neće nedostajati avantura i nevjere, a ni slijepe (kod ‘odabranih’ i prosvjetljene!) ljubavi. Sigurno je da ništa neće biti normalno, uobičajeno i stoposto sigurno.

Ovnovi su danas sretniji nego jučer, jer su manje nestrpljivi i narcisoidni. Čim niste ‘number one’, oblačni ste u duši? Uživajte u malim stvarima! Ako ste u vezi s hiperosjetilnom Bikicom, dopustite joj da vas ‘s ljubavlju’ preodgaja.

Lavovi su (krivo)lovci, u mlađim danima, kad su željni dokazivanja. U zrelijoj ste dobi opušteniji, i markantniji. I Lavice su, s godinama, sve opojnije. Trenutno, niste ‘najsjajnija zvijezda’ na nebu. Neki drugi znakovi su seksi slađi i podatniji.

Strijelci su u asketi. Postite, apstinirate od seksa, čistite si dušu i tijelo. Promatrate savršenstvo prirode i nesavršenost ljudi. Filozofirate o Univerzumu, a ‘gore na nebesima’ sve Big bang odzvanja od praiskonskog seksi praskanja!

Bikovi su u sjajnoj formi. Dočekali ste vaših pet minuta. Strastveno uletavate u eksperimentalne odnose. Vaš libido žudi za novom seks inspiracijom. S Vodenjak(ic)om ćete najprije zaleći u krevet. Prijateljski, bez obveza, i pameti.

Djevice su vrijedne i skromne, čiste i mirisne. S domicilnom Venerom u Biku i egzaltiranim Marsom u Jarcu, dobili ste ‘najbolje moguće’ ljubavne karte. Sviđa vam se jedan cool tip? On će vama uletjet, a vi ćete reći – o Bože, da!!!

Jarci pokazuju svoju nježniju stranu. Rado biste ‘nabili na rogove’ kolegicu Bikicu s posla? I ona je rogata, ali to trenutno ne dolazi do izražaja. Možete se ‘bosti’ i bez rogovlja. Polako, strpljivo, planinarski…, s maratonskom predigrom.

Blizanci se drže neutralno, kadgod mogu. Ako on(a) više ne titra oko vas, možda je za sve kriv vaš ego. Što dajete, to i dobivate. Seks vam ovih dana nije najbitniji faktor u svemiru. Animalna ‘životinjica’ u vama mir miruje. Spava? Vage su bolje volje.

Venera vas više ‘ne živcira’, ali iritantni utjecaj Marsa i dalje traje. Smirite se i lakše ćete ploviti kroz život. Kad zanjišete vretenastim bokovima, muški se ruše u nesvijest. Još ništa od điha điha seansi. Strpite se. Vodenjaci pospremaju vlastito stanište, i kad sve počiste, krenut će i sebe u sebi preuređivat. Situacija u kojoj se nalazite, sili vas na pozitivne promjene. Iz seksologije imate čistu peticu, a iz ‘žrtvovanja za druge’ ste mršava dvojkica.

Rakovi su nježno strastveni, i to je za svaku pohvalu, s obzirom koliko ste dugo bili drveno željezni. Više niste ‘mrtvo puhalo’, i to je najvažnija vijest tjedna, u vašem bliskom okružju. Hoćel bit štogod seksa? Vani sve miriše na eros, a vi…

Škorpioni su ‘ni krivi ni dužni’ uletjeli u najnoviju seks pustolovinu. On ili ona muku muči s vlastitim promiskuitetom, a slična je i vaša intimna problematika. Već ste se odlučili rastat? Učinite to ljudski, najnježnije moguće, zbog karme.

Ribe su nadahnute i (sve češće) napumpane. Ako vam se omakne (neželjena) trudnoća, bit će veselja. Srednjoškoljke, čuvajte se i ne ludujte! Ribice u zrelijim godinama, bujno su propupale, i najsočnije su ‘erotske’ voćke.