SEKSI HOROSKOP: Bikicama je bitno da je frajer mišićav, jarcima hitno treba osvježenje, a rakove ne zanima ljubav

Uz trenutnu konstelaciju ‘nebeskih snaga’, (ne)svjesno potiskujemo seksualne nagone, i duša nam (malo više) dolazi do izražaja

Opoziciju Marsa u Raku i Saturna i Plutona u Jarcu, “proživljavamo” kroz unutarnje konflikte – dom protiv karijere, ili javni život protiv privatnog. Priroda Raka je ženska, popustljiva, osjetljiva; aura Jarca je muževna, čvrsta i autoritativna. Oba znaka su povezana sa tradicijom i konzervatizmom. I Rak i Jarac su vezani za prošlost.

Fluidnost Raka neće omekšati krutost Jarca, i pobuna protiv onoga što nam obitelj “diktira”, neslavno će propasti. Naš kolektivni “domaći zadatak” je da osvijestimo pravu vrijednost tradicije: njena svrha je da vodi i usmjerava, ne da ograničava.

I, gdje se u svemu tome “sakrio” seks?

Venera u Blizancima je neaspektirana i usamljena, a Mars se “predao” i više se ne bori. Ona “infantilno cvrkuće” sama sa sobom, a on je tjeskoban i prestrašen. Uz trenutnu konstelaciju “nebeskih snaga”, (ne)svjesno potiskujemo seksualne nagone, i duša nam (malo više) dolazi do izražaja.

Ovnovi se nalaze na velikom životnom križanju. Odluke koje ovih dana donosite, preusmjerit će vam budućnost u (ne)željenom pravcu. Ako se ne želite odreći ljubavnice, svima je sve jasno, i ne trebamo vam više ništa crtati.

Lavovi ne mogu normalno disat uslijed toplotnog udara. Niste jedina žrtva po tom pitanju. Svi dišemo na škrge. Ako se odnedavno mazite s vodenim (Rak, Škorpion, Riba) stvorenjem, otkrili ste spasonosno seksi rješenje za pasju žegu.

Strijelci nisu na udaru zvijezda, i prosječno živopisno žive. Ima vas i koji strastveno životinjarite, ali o vama ovaj put nećemo. Produhovljeni Strijelci, spiritualno se seksaju i koriste (anđeosku) zaštitu. Još malo, i prosvjetljen ste lik!

Bikovi su duboko usidreni u sebi samima, i nemaju se namjeru tako skoro pokrenuti u određenom pravcu. Jedino vas “miris lijepe žene” može razbuditi iz hibernacije. A Bikice? Najbitnije im je da je frajer mišićav po cijelome tijelu.

Djevice su lijepe, vrijedne i pametne cure, a žive u uvjerenju da su nesavršene. Skromnost je “fina energija” dok ne krenete pretjerivati. Uništava vas samokritika. Sebe ne vidite, a najljepša ste seksi sobarica. A tek kuharica…

Jarci se ne daju skinut s poslovnog trona. A obiteljska zbilja? Kći luta uokolo, sin ne izlazi van iz kuće, a vi i ona se gledate preko nišana. Stisnuli ste gas do usijanja motora? Parkirajte se negdje uz vodu, u dvoje, i seksualno se osvježite.

Blizanke su lagano neuhvatljive, ko nježni povjetarac. Svugdje vas ima, i nigdje se dugo ne zadržavate. Svima nam sada lijepo priznajte, pale vas proste riječi u krevetu? Gola istina! Sram vas bilo. Molite se za oprost grijeha. Vage su, posljednjih dana, u lošem društvu tulumarile. I, što je “nakon svega” ostalo od legendarne ljepote vašeg duha i tijela? Prelijepi ste cvjetak da bi vas netko samo tako lako ubrao. Drž te do sebe! Uvijek ste znali biti mudra lija.

Vodenjacima oživljava “kundalini” energija. Kad vam seksualni nagoni (pro)struje od glave do pete, to vam je ta moćna sila. U srpnju će se “situacija” zalaufati. Do tada, imate “treće oko” i o svemu tome u dubokom miru razmislite.

Rakovi se, trenutno, od svih ostalih astroloških znakova, osjećaju najugroženije. Ne dirajte stare rane. Ne izazivajte novu poplavu destrukcije. Djelujte smireno, i prihvatite ono što ne možete promijeniti. Seks? Nema seksanja. Samo ljubav.

Škorpioni skladno u sebi uravnotežuju (globalno prenapete) planetarne utjecaje. Zmaj, zmija, orao…, vaš iskonski duh bogat je arhetipskim (pra)znakovljem. Letite kao orao. Rigate vatru kao zmaj. Seksate se kao zmija.

Riba je “čista fantazija”, kad je u najseksi izdanju. Kakvi ste kad ste rasuti i rasijanii? Idealan ste “materijal” za psiho znanstvene disertacije. On vas voli, vi njega ne, ali i dalje se redovito servisirate s njim? Duša vam zbog toga plače.