Potpuna pomrčina Mjeseca (utorak, 8. studenog) specijalno će inspirirati one među nama seksualno najgladnije – Bikove i Škorpione! I 'fiksni' Lavovi i Vodenjaci bit će izvan sebe uslijed nekontrolirane strasti.

Sretne i zadovolj(e)ne 'rastrošnice' Ribe, trošit će se pohotno skoro svakodnevno - i neće im biti dosta!

Ovan

Teško kontrolirate vašu naglu i hirovitu ćud, i nevolje su vrlo izgledne. Ispijate brojne kavice s kolegicama s posla, a vašem vrućem srcu posebno je mila i draga jedna plavooka 'tigrica' raspuštenica. Nasrtljivi kakvi jeste, zaslužit ćete odgojnu pljusk(ic)u!

Bik

Slabo sebe kontrolirate, i trebali biste paziti što radite. Energetski ste na nuli i seksi ste zapaljivi. Kako to? Planeti iz Škorpiona vas popaljuju, a Uran u Biku vaša je visoko uzdignuta libido antena! Smirite se i prepustite užitku. Vrijedan pimpek, mir u kući!!!

Blizanci

Mars je retro u Blizancima, i osvajački pohod koji ste hrabro započeli, u zastoju je. No sikiriki! Imate vremena do ožujka, i ne letite bezglavo unaprijed bez velkike potrebe. Ako vas to može utješit, znajte - on(a) se samozadovoljava, u srcu vas ljubi i stalno misli na vas!

Rak

Sunce sja, kišnih oblaka nema na vidiku, a jugo jača. Što može s tim u vezi učinit tužna Račica? Ne plačite bezveze. U vašem mozgu rodit će se seksi inventivne ideje. Osjetilne su vam baterije pune, a brod(ic)om ulazi u luku vaš nestašni pjesnik/mornar!

Lav

Strašno ste nabrijani na jednu Vodenjakicu, ali ne ide vam sve po planu i programu. Ako ste dosta stariji od nje, to nju ne smeta. Ona voli slobodu, ne podnosi posesivu i plaši se braka, a vi biste je odmah ženili. Glumite alternativca, i pogodit ćete u sridu!

Djevica

Djeve su sanjivo rastresene. Niste se ovoljetos pobrinuli za ljubav, i sad vam kronično nedostaju nježna milovanja i slatki poljupci. A Djevci? Kukuriču po cijele dane i slabo jaja nose. Ako vam se nebo smiluje, Škorpion(ka) će vam uletjeti u klinč, i bit će vraga!

Vaga

Vage ljepotice ne vole mrak, a tama se širi posvuda. Važno je da niste lakovjerni, jer manipulatori predatori vrebaju odsvakud. Potražite sebi umjetnika! Uz nekog takvog, vaša skrivena 'unutarnja ljepotica' će propupati, a eros seksipil da i ne spominjemo.

Škorpion

Vaše mračne strasti čuda rade. U auru/orbitu privlačite razne svate. Presvileni muškarci 'komarci' vas se plaše, a 'krkani' vas naganjaju. Stiže pomrčina Mjeseca, ugasili ste sva svjetla, a on juri k vama s crnim bmw-om. Otrovna ste seksi kaktusica!

Strijelac

Razdražljivi ste, i kvarite sebi ljepotu življenja. Žudite za seksanjem, ali imate problema s ritmikom strasti. Prepuštate svu inicijativu njemu ili njoj, ili vi isforsiravate slavljenički orgazam. A srednji put? Prvo mazno milozvučna predigra, pa tek onda ono drugo i ostalo.

Jarac

Više niste 'kamenodrveni', i to je pozitivna vijest za vaš ljubavni život. Planetarni naglasak na astrološkom znaku Škorpiona ide vam u prilog, i intenzivna seksomanija sve češće vam je na meniju. Bik ili Škorpion, najbolja su vam strastveno vruća opcija.

Vodenjak

Iako ste si dobri s Marsom, Venera vas ne ljubi. Trčite za njom, a ona vas izbjegava? Mnogo toga se događa ispod površine, i niste svega svjesni. Uskoro će situacija biti povoljnija za vas. Ona će se hrabro stisnuti uz vas, i sljubit ćete se strastveno ljepljivo!

Ribe

Sve vam se odlično posložilo, jedete fine kolače i puno puno se seksate. U blaženom ste stanju, a ni ne znate? Plodni utjecaj Jupitera, daruje vas raznovrsnim obiljem. Uslijed velikog vala srećice, i začinsko i ljekovito bilje sadite – u 'proljetnom' studenom!