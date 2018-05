OVA DVA ZNAKA NAJLAKŠE JE ODVUĆI U KREVET: Za Škorpione smo pretpostavljali, ali od ovog znaka se tome nismo nadali

Obožavaju seks, neodoljivi su, i spremni na sve.

Svaki znak zodijaka pokleknut će na nešto, no ipak, ova dva znaka izdvajaju se kao oni koji ne traže niti žele puno priče nego se odmah bacaju na akciju.

Lav

Bez problema će vam dati do znanja da im se sviđate, ali isto tako će majstorski odreagirati na flert. Želite li ga osvojiti, morate mu pokazati kako je on jedini na svijetu, a jednom kad osjete seksualnu privlačnost, Lav otpušta sve kočnice. Njega ne brine tko što misli o njemu jer je on ionako najbolji u svemu. U krevetu, Lavovi preferiraju žestok i aktivan seks, a najdraže su im poze u kojima mogu sve promatrati pa vas može dočekati i ogledalo u spavaćoj sobi. Pale se na komplimente, te ako mu uručite koji, budite sigurni da će vam zahvalnost itekako pokazati. No koliko god su tašti, Lavovu nipošto nisu sebični ljubavnici. Veoma su strastveni i orgazmom će vas odvesti do zvijezda. U seksu na jednu noć najviše im odgovaraju Ovnovi koje mogu slijediti njegov tempo ili Vage koje će

Škorpion

Teško je napisati išta o seksu i Zodijaku, a da oni nisu na vrhu. Mistični Škorpioni su više puta proglašavane najseksualnijim znakom, ne bez razloga. S jedne strane, njihova tajanstvenost, magentni šarm i opasan pogled neodoljivi su mnogima, a s druge strane njihov libio ih čini i pravim seks-mašinama. Iako su veoma ekscentrični u krevetu, imaju bujnu maštu i spremni su sve da probaju, ipak su oni vodeni znak pa se vole i maziti te duge poljupce. Za njih kažu da vole seks više nego išta, a najviše im odgovaraju osjećajni Rakovi, poslovnični hedonisti Bikovi, izdržljivi Strijelčevi, ali i temperamenti Ovan.