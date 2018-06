NAJGORI SADISTI ZODIJAKA: Šest znakova s kojima morate biti jako oprezni

Nisu svi u tim znakovima okrutni, no ako naletite na krivog…

Emocionalni sadisti su u mnogočemu nalik na narcise, no za razliku od narcisa koji samo imaju prenapuhanu predodžbu o sebi i koji će bez razmišljanja povrijediti druge samo kako bi ostvarili svoje ciljeve, sadiste privlači sama patnja drugih. Ukratko, narcisu je spletkarenje, manipulacija i kontrola drugih samo sredstvo, a emocionalnom sadistu cilj.

Horoskop naravno nije nepogrešivi detektor emocionalnih sadista, no može biti dobar vodič. Velika većina ljudi rođenih u ovim znakovima mogu biti savršeni partneri ili prijatelji, no kod nekih se njihove astrološke osobine mogu izroditi u opakog manipulatora. A ovisno o znaku, kod svakog se to očituje različito.

Ovan

Svi Ovnovi, ako se može tako sročiti, vole lov više od lovine, no dobar znak da imate posla s emocionalnim sadistom je ako je zainteresiran za vas samo kada ne pokazujete interes. Ako niste potpuno opčinjeni njime, ili se možda čak pripremate prekinuti vezu, on će se potruditi da vas ponovo vrati pod svoje “uzde”. To nije znak ljubavi nego kontrole.

Vodenjak

Ovaj zračni znak ne podnosi norme i poznat je po tome da prihvaća druge. No ako vas vaš Vodenak tjera da budete “različiti” od svih drugih, možda nije posrijedi njegova sklonost neobičnom nego vas pokušava izolirati od okoline, kako bi on bio centar vašeg svemira. Ukratko, ako se zbog njega osjećate loše u vlastitoj koži, to je manipulacija, a ne ljubav.

Blizanci

Koliko god Blizanci i inače nisu najvjerniji znak, savršeni su u komunikaciji, pa ako vam vaš Blizanac stalno šalje dvosmislene signale moguće da se igra s vašim srcem kako bi vas držao pod kontrolom. Jednog trena je divan i krasan, a već idućeg potpuno hladan – tako vas drži pod kontrolom i gleda kako se radujute njegovim mrvicama.

Strijelac

Strijelci su šarmanti a i inače skloni flertu. No ako s drugima očijuka dok vi sjedite pored, to je punu više od uvredljivog. Jednostavno želi vam pokazati kako vi njega trebate više nego on vas i pokazati vam da može raditi što god želi. A ako mu pokušate nešto prigovoriti, jednostavno će okriviti vas – vi ste previše posesivni i pitanje je dokle će on to još trpjeti.

Lav

Lavovi sebe doživljavaju kako najbolje na svijetu. No jednako tako, najbolji su i njihovi partneri. Koliko god imaju preuveličanu sliku o sebi, toliko su i velikodušni. No ako vas Lav umjesto da vas obasipa ljubavlju stalno podsjeća da niste dovoljno dobri i općenito vam uništava samopouzdanje, onda ste vjerojatno samo njegova igračka.

Škorpion

Ovaj tajansveni znak je inače teško dokučiv pa čak ni oni najbliži ga ne mogu potpuno dokučiti. No ako radi nešto što vas je povrijedilo, otvoreno mu to kažete, a Škoprion to nastavlja činiti, namjerno i smišljeno onda je u pitanju emocionalni sadist. Pokušali ste riješiti problem, no ako ne ide, najbolje je dati petama vjetra. Možda ćete doći u napast da mu vratite milo za drago, no sa Škorpionom je ta bitka unaprijed izgubljena.