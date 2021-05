NAJOPASNIJA ZVIJEZDA NA NEBESIMA: Iz nje izvire zastrašujuća ženska strast, a kada ‘namigne’ njena tamna strana podivlja

Algol, ‘Meduzina glava’ malefična zvijezda iz zviježđa Perzeja nikad nije vrlo svijetla, a gubi sjaj skoro do nevidljivosti. Vezana je za gubljenje glave

Kao što nam pogled u noćno nebo pokazuje, zvijezde su brojne. Od posebne astrološke važnosti su one najsjajnije i one koje su najbliže ekliptici. One dobivaju određenu ulogu samo preko konjunkcije s nekim planetom, i postaju utjecajne u natalnom horoskopu prilikom najvažnijih životnih događaja, ili kada ispitujemo svoju duhovnu prirodu. Fiksne zvijezde se lagano kreću, brzinom od otprilike jednog stupnja na svake 72. godine.

Algol, “Meduzina glava”, malefična je zvijezda iz zviježđa Perzeja. Tradicionalno je vezana za gubljenje glave, bilo doslovno ili metaforički. Astronomski, to je promjenjiva zvijezda; nikada nije vrlo svijetla, ali gubi sjaj skoro do nevidljivosti.

To je ključ njene maligne prirode, jer je poput trajne eklipse ili pomrčine. Svakih 68 sati i 49 minuta ova zvijezda “namigne”, odnosno zatrepće, budući da ima svog manjeg pratioca koji kruži oko nje. Taj “mig”, kada se njena svjetlost znatno smanji, traje otprilike osam8 sati. Upravo tijekom baš tih osam sati, kada ona najmanje svijetli, njena malefičnost najviše dolazi do izražaja, budući da je tada utjecaj njene tamne strane najveći.

Najopasnija zvijezda na nebesima

Poznata je kao najopasnija zvijezda na nebesima. Ogromna ženska strast i moć izviru iz ove zvijezde. Prati je glas da je uzrok nasilja i neprirodne smrti. Naglašen utjecaj Algola u natalnom horoskopu imaju mesari, kirurzi (vrat i grlo), umjetnici, mafijaši i teroristi! Algol predstavlja snažnu, intenzivnu strast koja nas može potpuno uništiti bijesom.

Ako uspijemo kontrolirati poriv za osvetom, i iz te strasti proizvedemo produktivniji ishod, Algol će predstavljati jednu od najmoćnijih zvijezda na nebu. Algol u horoskopu ne mora nužno značiti da će osoba nanijeti bol drugima ili biti žrtva nekog horora ili nesreće. Kao i druge zvijezde, i Algol nam daje zadatak koji, ako ga prihvatimo, nudi velike nagrade moći i kreativnosti. Tih zvjezdanih izazova ne treba se plašiti. Potrebno ih je shvatiti i koristiti na pozitivan način.

Zviježđe Perzej u kojem se nalazi zvijezda Algol, u sebi nosi sliku nesretnog djetinjstva, odrastanje bez oca, s kompleksima dokazivanja. Perzej je i svaki ratnik koji je za jednu stranu osloboditelj, a za drugu zločinac. U slici ovog zviježđa živi sva neminovnost borbe dobra i zla, koja se kao neudobna sudbina živi ovdje prenoseći se s generacije na generaciju.

Perzej simbolizira one grijehe koje će otplaćivati naše potomstvo. Uloga Algola je da pravi razliku između zavodljive ljepote svijeta i istinske, unutarnje, božanske ljepote. Suština Algola je u okretanju od zavodljivosti svijeta i posvećivanju duhovnim istinama unutar sebe.

Ljepotica jakih strasti

Venera u konjunkciji s Algolom upozorava na grube odnose u ljubavi, mogućnosti silovanja i raznih devijacija, pobačaja ili nemogućnosti rađanja.

Algol oslikava i ljepoticu jakih strasti, koja traži od muškarca da se bori (tuče) za nju, jer njoj je to jak afrodizijak. On je treba osloboditi od osobe koja joj “ne da da diše”. Ako to ne učini kirurškom preciznošću, svojom borbom i iz svojih najboljih namjera – ranit će osobu za koju se bori, oštećujući tako svoju ljubav. Najsretniji će biti onaj tko neprijatelja zavoli čim ga pobijedi – jer će neudobnu sudbinu zaustaviti u začeću.

Johnny Depp (Algol u konjunkciji s Venerom), morao se boriti s obezglavljenim demonom u filmu “Uspavana dolina”, da bi u drugom filmu, “Iz pakla”, otkrio tko je Jack Trbosjek.

Lady Diana (Algol u konjunkciji s Venerom) je svoj život s Charlesom opisala kao “pravo mučenje”. Smrt je pronašla uz svoju istinsku ljubav, u gomili metala. Bila je narodna princeza i kraljica srca, i njen život je bio sjajan izraz kontakta Venere i Algola. Ona je pokazala i pozitivan način korištenja te teške zvijezde, dodirujući žrtve side, šetajući kroz minska polja i grleći beskućnike.