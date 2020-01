LJUBAVNI HOROSKOP: Vodenjakice jure sto na sat, Ribice postaju zmajice, no titula sladostrasne žive vatre ipak ide nekome drugome

Saturn i Pluton uključeni su u ovu konfiguraciju, i postoji izvjestan osjećaj sudbonosnosti

Pun je Mjesec na kardinalnoj astrološkoj osi Rak/Jarac, koja je povezana sa tradicionalnim vrijednostima, društvenim običajima, domom i karijerom.

Saturn i Pluton uključeni su u ovu konfiguraciju, i postoji izvjestan osjećaj sudbonosnosti (želja da se odbace svi društveni standardi) u vezi s recentnom kozmosituacijom.

Oni najviše vezani za tradiciju, najrazočaraniji su slomom društvenih i obiteljskih struktura. Slobodni smo usmjeriti energiju u ono što nas više ispunjava. U najboljem slučaju, iskoristit ćemo senzualnost Mjeseca i odlučnost Saturna i Plutona da bi postigli cilj i svijet učinili boljim.

Ovnovi su bolje volje, i više se raduju životu kao takvom. Životinja u vama je budna, i željna je novih seksi izazova. Astrološki Strijelci i Vodenjaci, trenutno su vam najidealniji za osjetilno slizavanje. Izbjegavajte grubosti. Strogo nježno!

Lavovi uživaju u ‘proljetnoj zimi’, i na ništa se ne žale. Samo vam je pozitiva u mislima. Trčite, biciklirate, planinarite, seksate se, i sve u svemu fine ste volje i energije. Vaš ‘visuljak’ u gać(ic)ama, višemanje je stalno ponosno uzdignut!

Strijelci su Marsijanski raspoloženi, i seksualne aktivnosti su im bitne za zdravu opstojnost. Ako ste od onih produhovljenih, koji se (ni)malo seksaju, možda se u vama probudi strast kad vam se draga ‘ukaže’ u novim crvenim halterima!?

Bikovi više nisu što su bili. Utjecaj tranzitnog Urana, prosvjetljuje vaš um novim spoznajama. Ekološki ste osviješteni. Više vrednujete prirodu nego novac kao takav. I vaš ‘međunožni magnetizam’ vibrira na nov i eksperimentalan način!

Djevice nisu zainteresirane za seks. Kuhate, peglate, učite s djetetom, gledate sapunice, i to je uglavnom to. Nekome ste predosadni, a nekome idealni. Ako i on nije lud za seksologijom, onda vam je ‘koji put godišnje’ čisto dovoljno.

Jarci su vladari ovog i ovakvog svijeta. Materijalno uspinjanje vaš je sveti zadatak. I vjera vam je važna. Ako vas vaše iskrene molitve pozitivno mijenjaju i čine boljim, samo u tom slučaju ste na ispravnom putu (ljubavnog) opstanka.

Blizanci su verbalno ratoborni. Umjesto da se s njim ili s njom slatko ližete, vi se gorko krvite. Imate neizbalansiran ritam svakodnevlja, i olako iskočite iz kolosijeka. Formula za srećicu je jednostavna – više seksanja, zdraviji živčeki!

Vage su dobrodržeće, ako zaboravimo na sklonost paranoji. Očekujete od drugih da vide vaše vrijednosti, a najprije bi sami sebe trebali ‘prepoznati’ i prevrednovati. Ne furajte se puno previše na vlastitu ljepotu. Razvijajte mozak!

Vodenjakice jure sto na sat, i teško ih je ulovit za rep. Silno ste se proljepšali, i muški ‘krstare pogledom’ po vama. Čak i ako niste idealno simetrični, iz vaših očiju isijava neka ‘izvanzemaljska ljepota’, na koju nitko ne ostaje ravnodušan.

Rakovi se lome u sebi, i pitanje je kako će sve završit. Ako solirate, napravite odlučan korak ka izlasku iz samoće. Idealna ste (buduća) majka. Prigrlite nekoga k sebi na grudi. Nek cica. Iz svega toga će se ‘nešto lijepo’ rodit.

Škorpioni su neprepoznatljivi, s obzirom koliko su moćni donedavno bili. Blijedi, neispavani, introvertni, slabokrvni…, autentičan ste zombi lik. Samo vas se po noći da vidjet, i to negdje pred svanuće. Voljene grizete u vrat, ko vampirica!

Ribe izgledaju stidljivo i uplašeno, a u krevetu su zmajice! Izgled vara, a od Ribica nema boljih majstorica maskiranja. Volite se vatreno rašarafiti, i u tome vlažnomokro uživate. Dajete sve od sebe, a on eksplodira od sreće. Big bang!