SEKSI HOROSKOP: Račice nikako na zelenu granu, ali zato bi neke druge mogle vrlo brzo sletjeti na nešto čvrsto

Nakon nevjernog iskustva ‘trougla’, molit ćemo oprost da nas on(a) opet natrag k srcu i duši primi!

Venerin sekstil s Pluton Saturn konjunkcijom, vrlo je poticajna konstelacija ‘nebeskih snaga’ za iscjeljivanje starih (i novih) rana. Kod mnogih, situacija nije jednostavno lakorješiva, i trebat će mnogo strpljenja i vremena da bi se iznova emocionalno otvorili i stabilizirali.

Venera u Ribama bliži se ‘stupnju vlastite egzaltacije’ (najljepša, najproduhovljenija i najmilosrdnija ljubavna energija), a i Saturn u Jarcu je u domicilu (stabilnost i trajnost), i oni koji nisu ‘neoprostivo zgriješili’, uspješno će položit važan ispit iz muško-ženskih odnosa. Ovo se odnosi i na (manjinske) muško muške i žensko ženske intimne veze.

Ovnovi rođeni u ožujku, sve imaju i ništa im ne fali. Travanjske ‘crne Ovce’, u nedovršenom su poslu sa sobom samima. Nagloj, vatrenoj, ‘seks vibraciji’ začudit ćete se slijedeće subote – 8. veljače, kad Venera ‘padne’ u Ovna.

Lavovi su energetski zaštićeni, skladnim utjecajem Marsa, i višemanje su imuni na razne viruse. Rođene u srpnju, Uran ‘ruši s trona’, i nabrijani su buntovnici, ali i tragatelji za istinom. A seksologija? Kako kome i kako kada. Sve po zasluzi.

Strijelci put putuju. Ako ste kod kuće, jer ste u nemogućnosti (ot)putovati, vjerojatno ste isfrustrirani, pa se svadite s drugima, ni krivima ni dužnima. Vježbajte umjetnost mogućeg, i češće se seksajte. One stvari liječe duh i tijelo.

Bikovi su u milosti Venerinoj, a izdašnu im potporu pružaju i Jupiter, Saturn i Pluton. Uz sve to, imate i ‘lucidnog’ Urana u vlastitom znaku. Putujete kroz život bez zastoja. Trošite se s novim mladim komadom? Pazite da vas srce ne strefi!

Djevice same sebe bezrazložno zabrinjavaju. Svijet je koloritan, a vama je crna daleko najdraža boja. Jedan ‘crni’ Lav odokativno vam uzima točnu seksi mjeru. S tim istim, ‘simpa vražičkom’, vrlo uskoro ćete se valjat po krevetu.

Jarci su prekruti, i lako se slamaju. Morate naći načina da se cjelovito opustite. Stalno ste pod stresom, i to zato jer ste prekomjerno preambiciozni. A ljubavologija? Ništa, slabo, nulerica. Razniježite se, i past će vam žlica u med!

Blizanci su radoznali vjetropiri. Mars vam je opozitan, i dok čekate da otkrijete snagu u sebi, budite od svakovrsne pomoći drugima. Kroz ljubav će vam se vratiti pozitiva. Nema drugog puta, osim unutra. Ali, najprije se, dobro ovlažite.

Vage nisu u optimalnoj formi. Prerijetko ste savršeno izbalansirani, i to morate popravljati kod sebe. Ljepota, i vanjska i unutarnja, traži transcendentalno meditativno servisiranje. Joga pa seks, seks pa joga, i na putu ste ka nirvani…

Vodenjaci imaju ‘nove filtere u mozgu’ koji im služe za pročišćavanje intimnih veza. Vaša humanitarna ćud, čudesnna je pojava u Univerzumu. Seksate se samo s istovrsnim Vanzemaljcima, ili se nađe štogod ‘slatkog’ i za običnu raju?

Račići nikako da slete na zelenu granu. Ili ste ‘pod vodom’, ili ‘zrakom’ letite. A da isplivate (ili se spustite) na kopno? Zemljani su vam Bikovi, Djevice i Jarci. Ove zadnje izostavite. Oprašivanjem s Bikom ili s Djevicom, otkrit ćete put ka sebi.

Škorpioni su bića ili stvorenja nasmiješenih lica, s kiselim osmijehom, i tko ih voli nek ih i ljubi. Malo se šalimo, niste svi takvi. Ali, ima vas popriličan broj koji, po tiho, voljenima krv pijete na slamčicu. Vaš ego ‘rat vodi’, specijalno u krevetu.

Ribice egzaltirano fantaziraju. Ako pišete bajke, napisat ćete nešto najkrasnije što ste ikad do sad napisali. Ako se dan i noć vozikate ‘na ringišpilu’ s novim frajerom, pazite da ne prekoračite brzinu okretaja vašeg seksualnog motora!!!