LJUBAVNI HOROSKOP: Nekome sladostrasni urnebes, nekome gorko samovanje, no jedan znak je ispao vražićku iz torbe

Iznenadna netaktičnost jednim potezom može razrušiti brižljivo njegovani odnos

Sekstil Marsa i Jupitera ‘stvara’ zdravu snagu i energiju, nužno potrebnu za donošenje pozitivnih i konstruktivnih odluka. I prosvjetari bi se konačno mogli (i trebali) dogovoriti s vladajućim strukturama!?

U ljubavi i seksologiji, bit ćemo vitalni i plodonosni. Krasit će nas žestoki, izravni entuzijazam. Astrološke Vage i Strelice, najizglednije su ‘kandidatkinje’ za bezgrješno začeće po duhu svetome.

Oni nepopravljivi među nama, s neaspektiranom Venerom ‘u igri’, uživanje u sigurnoj i ugodnoj vezi brzo će zamijeniti nizom usputnih veza. Iznenadna netaktičnost jednim potezom može razrušiti brižljivo njegovani odnos.

Ovnovi su seksi urnebesni, i sebi i drugima. Da biste privukli pažnju muškog spola, nema toga što ne biste navukli na sebe. Najslađa ste ‘ovčica cajkašica’ od svih ostalih cura posvoduša. Ako je frajer pravi, sve ćete mu odmah dat?

Lavovi imaju Veneru, Marsa i Jupitera na svojoj strani, i ne ide im loše u životu. Vaš ‘kraljevski’ ego, gladan slave i hvale, bit će sit i zadovoljan. Legalne veze, sve su sretnije. A one ilegalne? Slatko je ljubit u ilegali, dok ne postane gorko.

Strijelcima sve polazi za rukom. Štogod poželite, to i ostvarite. Sad vas zvijezde nagrađuju ‘bogatstvom’, ali uskoro neće više tako bit. Ono strastvenovruće i najužarenije, mudro sačuvajte za ‘potpalu’ – za lijepu, zimsku, ljubavnu vatricu.

Bikovi su, do daljnjega, izvan seksualnog pogona. Morate malo pauzirat, niste supermen! Srce vam preskače, boli vas kralježnica, grlo vam je upaljeno, imate visoku temperaturu. Lezite, odmorite, i zaboravite na seks. A što drugo?

Djevice nisu za seks bez obveza, i ne morate ih za takvo što ni pitat. Samo čista ‘djevičanska’ ljubav dolazi u obzir, i ništa manje od toga. Što sve još radite dok čekate da ugledate vašeg anđeleka? Kuhate, peglate, čistite…

Jarci nikako da slete na zelenu granu. Bezrazložno ste tmurni, i morate se ‘iskopčati’ iz sivila. Vrijeme je lijepo, ljudi su ‘dobri’, Bog vas voli… Sami ste i bez ljubavi? Nastavite meditirati, i bit će bolje. Od mjeseca prosinca, pa na dalje.

Blizanci, lipanjski, u megalomanskoj su fazi razvoja. Sebe vidite u bajkovitom svjetlu, a isto vrijedi i za one koje volite. Odnedavno hodate s doktor(ic)om? Starci će vam bit sretni kad to saznaju. Još vam samo bmw jurilica nedostaje.

Vage su lijepe i pametne micamace, i tko im srce jednom podere, prekrižen je za sva vremena. Uspješno se prebrodili emocionalni krizijaner, i stižu vam sretniji dani. Kada o seksanju maštarite, najmlijie vam je strastveno jahanje?

Vodenjaci su u krasnoj formi. Izgledate gospodski, i svaka bi vas majka poželjela za zeta. Fiju strane vaše naravi, ne vide se odmah na prvu loptu. Vodenjakica se ne da ukrotit…, i važan je ‘parametar’ u astro/psiho/seksologiji.

Rakovi su previše usplahireni, da bi u miru uživali u seksu. Ne sjećate se kada ste posljednji put pošteno svršili? Oko vas se vrti jedan Jarac, koji bi friškoga kruha a već ima vruću pogaču. Otkantajte ga. To bi vam bila nikakva ljubav.

Škorpioni su vragu iz torbe ispali, legendarna je tvrdnja, koja se u stvarnosti (često) pokazuje istinitom. Imate moćnu volju, i slabije od sebe motate oko malog prsta. Ako ‘skrižate mačeve’ s Lav(ic)om, bit će to antologijski seksi rat!

Ribe su skrenule s ispravnog puta, i tome se čak i vesele. Ogovornost za vlastiti život, nepoznat vam je pojam. Frajer se (su)ludo zatreskao u vas? Doma ga žena i djeca vjerno čekaju, a on s vama prekovremeno ‘odrađuje’ seksi biznis!