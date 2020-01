LJUBAVNI HOROSKOP: Neki izbacuju druge iz sedla kako bi uzjašili, a drugi više vole da se njih zauzda

U najboljem slučaju, mentalno i emocionalno egzaltirani, na atraktivan ćemo se način predstavljati onima koje volimo

S Vodenjačkim Merkurom, jača svijest o zajedništvu (iskonskom ishodištu) svih ljudi svih zemalja. Kreativno razmišljamo i progresivno predviđamo.

Sekstil Venere u Ribama i Jupitera u Jarcu, usmjerava nas ka Božanskoj ljubavi i samilosti, nadahnutoj umjetnosti, žrtvovanju i služenju čovječanstvu. Vrlo je bitno da razvijamo sposobnost razlučivanja, kako bi jasno odredili kome je doista potrebna pomoć a tko nas samo iskorištava.

U najboljem slučaju, mentalno i emocionalno egzaltirani, na atraktivan ćemo se način predstavljati onima koje volimo.

Ovnovi olako zaranjaju u nevjerne ljubavne vode. Mislite da vas partnerica nije proaktala? Loše glumite, a možda se i ne trudite ništa prikriti. Da biste uzjašili, izbacujete druge iz sedla. Vrlo skoro i ubrzo, neslavno ćete sjašiti!

Lavovi, divljih nagona i magloviti u srcu, nisu pouzdani za intimiziranje u dvoje. S više djevojaka ste si bliski, i ne znate razlučiti koja vam je od njih najdražesnija. Ona koja vas u srce ‘najnježnije ubada’, ta je prava cura za vas.

Strijelci su u agresivi, i najbolje ih je ne izazivat. Poduzetni ste na više strana svijeta, i rasipate energiju. Najmudriji, vrijedno uče, i to u paru. S frendicom ‘vanserijskom ljepoticom’ i seksualno se obrazujete? Koji ste vi sretnik genijalac!

Bikovi su zreli za velike promjene, i to ponajprije oni rođeni u travnju. Svibanjski Bikovi, tek će dobit po repu. Kad smo već kod repa, jedan kolega stalno bulji u vašu srcoliku pozadinu. To vam ne smeta? Eto vidite, kakvi ste. Komadipol.

Djevice su djeve za poželjet. Bez problema bi vas izabrali da glumite u maratonskim sapunicama. Manite se očenaša, primite se konkre(ve)tne ljubavologije. Vaša ‘gimnastička ljepota’ zaslužuje redovito seks/servisiranje.

Jarac je tvrdokoran orah. Da bi se netko s vama osladio, najprije mora doprijeti do vas. Već smo rekli, tvrd ste orah. Svrbe vas ‘lješnjaci’ u gaćama? E, dragi Jarčeki, dok se ‘neotkamenite’, o seksi igrarijama možete jedino maštati.

Blizanke su neurozno razdražljive, i ‘sve i svašta’ im kida živce. Toliko ste dobre volje, da opet ozbiljno razmišljate da si nađete nekog hopacupa ljubavnika. Samo vam to još nedostaje, da si do kraja upotpunite identitetski megakaos.

Vage su opsjednute vlastitom ljepotom, i po cijele dane se šminkaju i presvlače. Potrebne su vam nove krpice, i dobro bi vam došao velikodušni sponzor. Kad vas ‘kupi’, bit ćete njegova. A ljubav? Nema je. Samo trgovina.

Vodenjaci su (pre)apstraktni mislioci, i nije ih lako mentalno slijedit. Ostat ćete emocionalno gladni, ako se ne priberete. A seks? Nula ste bodova. Vi ‘letite na metli’, a on igra poker u lokalnoj birtiji. Koji ste čud(es)an par, božesačuvaj.

Račice su prošle kroz dolinu suza, i trenutno su malo manje plačljivke. Suze čiste dušu. I kod vas je takav slučaj? Odlijepite se od prošlosti! Nježna ste seksica, bez puno prakse? Slobodno se primite ‘najfinijeg’ praiskonskog posla.

Škorpioni su relativno sretni. Relativno, jer tražite sve i očekujete najviše, i niste u suglasju s nebeskim zakonima. Draga vam živi u inozemstvu, i ne možete do nje jer ste bez love? Ništa, ‘pljunite u šake’, zaradite koju kunu, i put pod noge.

Ribe imaju egzaltiranu Veneru u vlastitome znaku, i emocionalno su valovite. Ako se upravo zaljubljujete, u mističnoj ste ekstazi. Ako ljubite (samo) platonski, možda nesvjesno dragovoljno ipak ‘raširite noge’, i to iz tzv. samilosnih razloga.