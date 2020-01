LJUBAVNI HOROSKOP: Jedni strastveno izgaraju, drugi tek tinjaju, a nekima Mars donosi više trošenja nego šopinholičaru s karticom bez limita

S inkonjunkcijom Marsa i Urana, postoji velika opasnost da ćemo se ponašati nepromišljeno

Aktualni (tranzitni) Mars u Strijelcu je ‘divlji konj u preriji’, koji zadivljuje sve koje susreće, ali samo nakratko. Zato što se svuda rijetko zadržava.

Ovaj strastveni utjecaj jača ‘impulse nevjere’ kod slobodoumnih i neodgovornih osoba. Imat ćemo nevolja (pretjerano velika očekivanja) sa seksom. Ili će ga biti previše ili gotovo nimalo!

S inkonjunkcijom Marsa i Urana, postoji velika opasnost da ćemo se ponašati nepromišljeno i prouzročiti nered, bez da smo namjeravali. Možemo biti grublji i neugodniji nego što pretpostavljamo. Trebamo naći sigurnosni ventil za ekscesne napetosti.

Ovnovi su u solidnoj seksualnoj formi, s tendencijom daljnjeg poboljšanja stanja stvari. Ako već dugo čekate da krenete u akciju, vrijeme čekanja je završilo, i slobodno je pitate važno pitanjce. Daš mi ‘to’ što nosiš ispod haljine?

Lavovi imaju kozmičku potporu od Marsa, i opet su puni sebe. Cure vole samopouzdane dečke, i mnoge od njih će se poželjeti slizati sa ‘bombon’ Lavićem. Odlikaš koji ‘troši’ najbolje komade! To ste vi. Bolje vam i ne može bit.

Strijelci su nabrijani na svašta, a ponajviše na seks. Ako ste otputovali negdje u inozemstvo, strastveno ćete se zainteresirat za stranca ili strankinju. Možda se s njim ili s njom, za koji tjedan, i brzopotezno vjenčate? Totalno ste fiju briju!

Bikovi su tvrdoglavi i posesivni, s jakim libido apetitom. Rođenima u travnju, Uran iz temelja mijenja život. Razmišljate o rastavi? Ne rušite olako ono što ste godinama unatrag gradili. Najlakše se rastati. A da krenete mijenjati sebe?

Djevice se dobro osjećaju u vlastitoj koži, što je novost, s obzirom da su do jučer, bile u lošim odnosima sa sobom samima. Snažno vas energiziraju brojne planete, i krenuli ste u ljubavni lov. Najljepša ste od svih ‘lutki’, ali i najizbirljivija.

Jarci stoički podnose udarce sudbine. Niste stvoreni od lakolomljivog materijala, i teško vas je slomit. Na vas se pali jedna cura koja traži ‘kršnog momka’ da je štiti i cjeliva. Nježna je i bojažljiva. Idealan ste par za intimnu simbiozu.

Blizanci su uznemireni i razdražljivi. Ne razmišljate o tome što govorite. I pri seksu ste prezapaljivi i brzo izgarajući. Vi i on(a) izgledate kao da vodite rat, a ne ljubav. Ako ste skloni egzibicijama, pazite da se ‘u žaru borbe’ ne ozlijedite.

Vage se lijepo igraju u krevetu. Rođene ste umjetnice. On sve snima, i vama to ne smeta. A što će bit ako on jednoga dana ‘vaše uratke’ prezentira javnosti? Lakomisleno pristajete na sve. Pokoje zrnce soli, dobro bi vam došlo.

Vodenjaci su u punom eros pogonu. Ako ste solo, nećete dugo solirati. Oko vas se vrti osoba rođena u znaku Strijelca, i ljubavni vrtuljak vam je osiguran. Neće biti riječ o maratonu. Podružit ćete se kratko, ali bit će vam seksi slatko.

Rakovi su prošli kroz emocionalni i mentalni ‘krš i lom’, i još nisu došli k sebi. Ono što nije stvoreno na dobrim temeljima, moralo je propasti, i nemate za čim žaliti. Pustite prošlost na miru. Živite u sadašnjosti. Morate naučiti voljeti sebe.

Škorpioni više nisu najseksi stvorenja u svemiru. Posljednjih nekoliko tjedana strastveno ste se izljubakali s njim ili s njom. Ako preživite (privremeno) ‘odljepljivanje’, to će biti znak da je to to, i da ne morate tražit novu ljubav.

Ribe se zaljubljuju u Strijelce, a Strijelci u Ribe. Ima neka tajna veza između vas a zove se Jupiter, koji je i vaš i njihov planet vladar. Ako ste oboje nevjerni i to vam ne predstavlja veliki problem, vaša ‘slobodna ljubav’ može trajat zauvijek.