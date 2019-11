LJUBAVNI HOROSKOP: Doba žestoke animalne privlačnosti nekima donosi povezanost i to bez lisičina, uzica ili konopca

Recentni, tranzitni sekstil između Venere i Marsa, ‘oslikava’ žestoku animalnu privlačnost, iz koje se može razviti mnogo obostrane ljubavi.

Žena treba iskusiti kakvoću svoga Venerinog znaka da bi se osjećala ženstvenom. Kod muškarca Venera opisuje tip žene koja ga erotski privlači. Muškarčev Mars ukazuje na način izražavanja muževnosti u svim područjima vodstva i inicijative.

U natalnoj karti žene, znak u kojem je Mars i njegovi aspekti, predstavljaju joj fizički privlačan tip muškarca. Iz aktualne konstelacije nebeskih snaga, ‘lijepo se vidi’ da su rođeni u znaku Škorpiona i Jarca najizgledniji kandidati za brzopotezno seksi zaljubljivanje.

Ovnovi su se premasno sladili, i muči ih žgaravica. Ni soda bikarbona vam ne pomaže? Očito ste teži slučaj, i trebali biste se posavjetovati s psiholog(ic)om. Samo u sebe, na sebe i pod sebe? Iz ‘osobne filozofije’ imate čistu jedinicu.

Lavovi više nisu u fantastičnoj seksualnoj formi. Sad ste čisti prosjek, dva put tjedno se spržite s njim ili s njom, i to je to. Ako se (eventualno) servisirate s još nekim sa strane, računajte s tim da će vas susjed snimiti i da će selu sve izlajat.

Strijelci silaze s planine Olimp. Jupiter vas je cijelu godinu unatrag ‘hranio’ entuzijazmom, i sve vam je polazilo za rukom. Bilo je i love i putovanja, ljubavi i seksa, i svašta još. Što kaže budućnost? Post, korizma, pokora, apstinencija!!!

Bikovi se imaju čemu veseliti, jer im Jupiter postaje sklon, i tako će i ostati u narednih godinu dana. Općenito gledajući, lakše će disati, iako ćete ratovati s prekobrojnim kilogramima. Uživate u obilju svega, od seksa do suhoga zlata.

Djevice su nježnije nego što su to inače. Fino izgledate, kad se emocionalno rastapate. I mentalno ste otvoreni za konačni preobražaj krutih stanja svijesti. Sanjate prvoklasan seks? Bit će i toga, i to tamo negdje sredinom prosinca.

Jarci su miljenici zvijezda, i pozlate sve što dotaknu. Pohlepa i pohota, jedine su vam mane. Materijalno se uspinjete bez zastoja, a seksualno klizite sve dublje. Ako ste se strastveno uboli na Škorpionski trn, nitko vas više ne razdvoji.

Blizanci su se energetski ispuhali. Planeti vas trenutno ‘ne diraju’, pa ste se malo primirili. Vrag u vama nikada ne spava, i strastveno omamljeno vratit ćete se na stari seksualni put. Ništa ljubav, samo seks? Zbogom (adio) pameti.

Vage krasotice, originalna umjetnička djela stvaraju. Svoje nove radove još niste izložili očima javnosti, jer ste nenametljivi. Svakojaki svati nude vam se za suradnju. U stvarnosti, najviše ih zanima ‘ono’ što skrivate ispod haljine.

Vodenjaci za čas ulete u ilegalne ljubavne vode. Niste ništa krivi, sudbina vam je takva? Frajer ima love, fino izgleda, i u krevetu vam je savršeno po mjeri. Mislite da niste egocentrični materijalist? Malo bolje se pogledajte u ogledalu.

Rakovi su na vjetrometini, i ne znaju gdje da krenu. Još niste otišli ‘na kiselo’, a mogli biste, ako se ne opametite. Bikovi, Škorpioni, Jarci…, u bliskom ste kontaktu s raznovrsnom sortom ljudi. No, jedino vam Bik smije zavirit u gaćice!?

Škorpioni su terminatori, i ruše sve pred sobom. Ako ne ide direkt, vi rujete, potkopavate, obilazite, kao što to ‘poplavna voda’ i radi kad nekontrolirano nadire. Voda su vaše duboke i žestoke emocije. Pri punoj ste seksualnoj snazi. Ribe se mrijeste bez prestanka. Pohotnoj Veneri u Jarcu uskoro će se ‘pridružit’ i ekspanzivna sila Jupiterova, i vaš seksipil će bombastično eksplodirat. Poput krpelja ste se ‘zalijepili’ za Škorpiona ili Jarca, i (u)sisa(va)te mu (svu) energiju.