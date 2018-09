KOME SE SMIJEŠI ZMAJSKO SLADOSTRAŠĆE: Dva znaka očekuju kozmičke strasti, a ni Ribice nisu na suhom

I, kakve će nam seks bit kvalitete? Leteći, zmajski!

U nedjelju nam stiže jesen. Dan i noć kozmički se poravnavaju. Meterolozi „predskazuju“ radikalni zaokret vremenskih prilika. Što nam otkriva astrološki pogled u nebesa? Sunce i Merkur u Vagi u trigonu s Marsom u Vodenjaku, nude nagovještaj nove (inteligentnije i miroljubivije) ljubavne komunikologije. Koja kapljica prirodne ljubomore, činit će „intimna srastanja“ još desertnijim. Muški, direktni i djelatni romantični izričaji, osvježavajuće će impulsirati mnoga ženska srca, a ponajviše ona „zračna“ – Blizanki, Vaga i Vodenjakica. I, kakve će nam seks bit kvalitete? Leteći, zmajski!

Ovnovi i Ovčice rano liježu i kasno se bude. Sunce je najdalje od vas, Venera vam je „mračna“, i jedino vas Mars spašava od potonuća. Seks? Nulerica ste. A neka nova „frizurica“ tamo dolje? Slobodno (na suho) eksperimentirate.

Lavovi su nakrivo nasađeni, s tendencijom da još dublje zaglibe u seksi nevolje. Vaš međunožni „logos“ je van kontrole. Gdjegod se okrenete, svuda oko vas seksi bomb(ic)e. Jadni vi, nije vam lako. Primite naš suosjećajni zagrljaj.

Strijelci se imaju čemu veseliti. Na što se palite na najjače? Osim branja cvijeća, najljepših žena i (pre)brzih automobila, jedino vas još novac, hrana i eros generalno interesiraju. Skroman ste bogataš. Svaka čast, na izboru želja.

Bikovi se „dave“ u obilju svega. Hedonizam vam je globalno gledajući omiljeni sport. Osim ića, pića i seksanja, preferirate i debelu hladovinu. Kad niste u inerciji, tornado ste. Zlatne sredine kod vas nema, a nije je poodavno ni bilo.

Djevice su sveprivlačne tiptop sek(ic)e. Stvoreni ste za film, glazbu i seks. Ne gubite vrijeme uludo, trošite se samo s odlikašima. Prosječan „strojovođa“ nema kod vas što tražiti. Škorpioni su vam najomiljeniji za nježno šlatarenje.

Jarci su strogo ambiciozni, i sizifovski ne odustaju od zacrtanih projekata. Priznajte, posao je vaša najveća sreća. Seks je ono što vam se tek ponekad s nekim dogodi. Čisto gimnasticiranje. A ljubav? Tu riječ izbjegavate izgovarati…

Blizanci su u jako zgodnoj fazi razvoja. Spretni ste s rukama, s nogama isto, a i s jezikom izvodite razna čudesa. Sretan je onaj kojem dajete da zasvira na vašoj violini od tijela. Najljepše se igrate maskirnih igara, a niste ničija igračka.

Vage opet (srcem) lete visoko. Između vas i njega ili nje ništa još nije gotovo, i tek vam slijedi prava ljubavna pričica. Požurite polako. Uživajte u svakom nježnom trenu ljubavi. imate originalnu inspiraciju za umjetnost seksa.

Vodenjaci briju po svom, dok (nam) država propada. Vi ste odgovorni za kolektivnu svijest. Lučonoše ste novoga doba. A što u zbilji radite? Spustite rolete, i (svakodnevno?) masturbirate. Vaši „visoki ideali“ totalno su se srozali.

Rakovi žive jednostavno, i nisu prezahtjevni. U ljubavnoj ponudi nailazite na ledene kipove, zombije, egomanijake, i slične bezlične (aseksualne) likove. Što ste sijali, to žanjete. Ni vi niste meki i sočni. Hitro se emocionalno odledite!!!

Škorpioni mirišu „negdje u zraku“ novu ljubav. Venera se približava Jupiteru, ali će se uskoro predomisliti i krenuti unatrag. Prevedeno na svima razumljiv bosanski jezik, ona možda bi, ali da joj ne uđe. Gubite vrijeme. Ćorava posla.

Ribe su muljevito raspoložene. Niste na suhom, i to vam je za početak najvažnije. On nije vaš ljubavni san, ali bolje išta nego ništa? Nije vam baš toliko loše. Vaš „pudl“ vjerno trčkara za vama, i mazno vas gricka za stopala.