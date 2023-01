S Venerom u Ribama od 28. siječnja do 20. veljače, uz padajuće obilje snježnih kristala s nebesa, bit ćemo romantično idealistički najegzaltiraniji. Iznenadnim povratkom (prošloživotne?) stare ljubavi, uzviknut ćemo - to je to za budućnost, i požuriti s udajom ili ženidbom.

Od 5. lipnja do 9. listopada Venera će se 'prešetavati' kroz vatrenog Lava, i klimatološki gledajući - bit će nam nikad žešće neizdrživo supervruće! Strasti u nama uzavrelo će ključati i u debeloj hladovini (postorgazmičko rashlađivanje) nalazit ćemo jedini spas.

Ulaskom tranzitnog Marsa u domicilni znak Škorpiona - 13. listopada 2023., započeti će prve prave jesenje kiše i magluštine, i ako tada negdje padnemo u zamku 'femme fatale“ Škorpionke, gorko ćemo je zamrziti ili pak razbludno i žestoko zavoljeti.

Ovan

Zaštitu Jupitera osjećati ćete na vlastitoj koži sve do sredine svibnja, a početkom lipnja Venera će vas početi višemjesečno (do listopada) maziti, i sve u svemu u većem dijelu godine bit ćete opasno nabrijani na ljubav, seks i slične radosne slatkiše.

Vaše osvajanje Olimpa najizglednije je u srpnju. Vrući i pregrijani potrošiti ćete zadnje atome snage da zgađate ravno u srce Lava ili Lavicu. Neizbježan vam je ljubavni požar epskih razmjera!

Bik

Saturn u Ribama i Jupiter u (vašem znaku) Biku, osigurati će vam emocionalnu harmoniju, i nećete se imati na što žaliti. Rođeni u mjesecu travnju imati će tranzitnog Plutona u kvadratu sa Suncem, i njih će vlastiti ekstremizam inspirirati na sudbonosne prevrate i zaokrete u životu.

Uran će vam donijeti novu vrst originalnih želja i užitaka, i stare ljubavne navike krenuti ćete ubrzano mijenjati seksi eksperimentalnim novitetima.

Blizanci

Nakon 'mentalno eksplozivne' 2022., u godini novoj u vas će se vratiti mir. Odnose koje ste raskinuli, definitivno ćete pospremiti u ropotarnicu prošlosti. S novim vezama, bit ćete na oprezu, i nitko vas neće lako preveslati.

Ako vam je i dalje samo ljubav na pameti, imati ćete priliku iskušati sreću s Vodenjak(ic)om, i to već u siječnju. Tijekom ljeta bit ćete najseksi, i zbog vaše nezaboravne manekenske ljepote mnogi će padati u nesvijest.

Rak

Pluton vam odlazi iz (bolne) opozicije, a stiže vam velika potpora Saturna i Jupitera. Prevedeno s 'kozmičkog jezika' na svima razumljivi jezik svakodnevlja, početi ćete se vraćati k sebi na konstruktivan i optimističan način.

Bikovi i Ribe bit će vam najomiljeniji ljubavni mamci, i s istima ćete se savršeno spontano usuglašavati. Između vjernih i odgovornih seksi Bikova i nevjernih erotiziranih Ribica, mudro ćete preferirati ove prve.

Lav

Rođene u mjesecu srpnju iznenada će u ožujku krenuti 'egzistencijalno ugrožavati' siloviti i svemoćni Pluton. Ono na što ne možete utjecati, tome se i ne suprotstavljajte. Prihvatite sudbinske mjene i uložite svu snagu za rođenje vašeg novog ega.

Od početka lipnja do početka listopada, Venera će tranzitirati vaš znak, i za sve vas koji solirate ovo je vesela vijest. Odana strastvena ljubav, karmička je nagrada koju ste odavno zaslužili.

Djevica

Djevice ulaze u razdoblje opozitnog Saturna, i mnogo toga im neće biti po volji. Rasuti i rasijani, tražiti ćete u sebi novo samopouzdanje. Najviše će vam ići na živce raznorazni autoriteti koji će vas željeti podjarmiti i iskoristiti.

Sredinom svibnja na vašu će stranu stati Jupiter, i od tada pa na dalje lakše ćete disati. Ljubavno najaktivniji bit ćete od listopada do prosinca, i tada ćete se spajati s puno mlađima ili dosta starijima od sebe.

Vaga

Vage će sve do sredine svibnja nailaziti na probleme razne zbog prevelikih očekivanja od ljubavi kao takve. Prije ili kasnije, ispuhati ćete se poput balona, i početi ćete ljude i situacije sagledavati trijezno i realnije.

Tijekom ljetnih mjeseci bit ćete u strastveno vatrenom elementu, i intimno ćete se zbližavati s Lavovima ili s Lavicama. Negdje tamo u hladnom studenom, očarati ćete svijet vlastitom seksi krasotom, i bit ćete najsretniji!

Škorpion

Škorpionska narav je bodljikava, i tko ne voli 'zalijevati kaktuse' nije stvoren za vas. Godina će vam biti i sretna i tužna, i aseksualna i razbludna, i vještičja i anđeoska, a najmoćniji ćete biti u listopadu i studenom.

Tijekom ljetnih mjeseci preselite se na pusti otok, sami ili s voljenom osobom, i meditirajte. Ako vam se sudbina nasmiješi, u posljednjim danima 2023. godine, doktor(ica) će vam obznaniti da ste blaženo trudni.

Strijelac

Strijelci će napokon odustati od razdražljive 'svepametne' agresije, i cijelim svijetom će prostrujati osjećaji velikog olakšanja. Saturn će vas spustiti na zemlju, a mogli biste i nikad dublje zaroniti u sebe. Pluton će vam u ožujku pomoći da razotkrijete vaš novi identitet.

Nagon za vlastitim jedinstvenim doprinosom čovječanstvu postati će vam prioritetno bitan. Od lipnja do listopada bit ćete (pre)naglašeno seksi vruće strastveni!

Jarac

Jarci su dobri, vrijedni i stabilni, a kada ih krenu 'nabujale emocionalne vode' u godini novoj 2023. preplavljivati, osjećati će se sve jačim i zdravijim. Najvažnije je da se nastavite u svijesti modernizirati kako biste mogli skladno plesati u ritmu novoga doba.

Bikovi, Škorpioni i Ribe, bit će vam najslađe ljubavno voće. Bik je materijalno obilje, Škorpion je strast, a Riba sve daje. A tko ste vi? Kontrolor, organizator i konzument!

Vodenjak

Stiže vaših 'galaktičkih' pet minuta, koje će trajati slijedećih dvadeset godina, a vjerojatno i mnogo mnogo dulje. Sve, doslovno sve što želite i trebate izmijeniti, moći ćete krenuti revolucionarno transformativno preobražavati. S tim u vezi, imati ćete ogromnu potporu s nebesa.

I vaša će seksualnost iznenadno, naglo i radikalno eruptirati. S kim? S Lavom ili s Lavicom! Njemu ili njoj stanite na rep, i sve će biti za pet.

Ribe

Krajem siječnja i u većem dijelu veljače, zaljubljivati ćete se i praskati na najjače. Početkom ožujka, uz naglo uozbiljenje, krenuti ćete prakticirati 'siguran seks' s provjereno diskretnim i nehvalisavim ljubavnikom.

Sredinom listopada inicirati ćete hladno proračunati preokret u vlastitom ljubavnom životu. Nakon što raskinete vezu sa zvocavo dosadnom Djevicom, ući ćete u simbiozu sa žestokim turboseksi Škorpionom!