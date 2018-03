17.06. Astrolog odgovara…

Kakva je moja poslovna i financijska budućnost?

P.O. (31)

ODGOVOR:

Rođeni ste sa Suncem u Blizancima, Mjesecom i Ascendentom u znaku Djevice. Osjećate potrebu da primite priznanje za svoje intelektualne sposobnosti. Sloboda povezivanja ideja i šarolika raznolikost društvenih kontakata neophodni su vam da se potpuno izrazite. Ustrajan trud u jednom području teško vam je održati zbog mnogo raznovrsnih interesa.

S Mjesecom u Djevici reagirate praktično se prilagođavajući svim poticajima. Odgovarate analitički na sva iskustva; trebate osjećaj reda u okolini kako bi se osjećali ugodno. Služenje i pomaganje drugima pridonosi vašoj pozitivnoj slici o sebi, i pomaže vam nadići urođenu sklonost osjećaju krivice i sumnje u sebe. Sa Saturnom u Djevici težite da se potvrdite i održite svojim analitičkim sposobnostima, predanim obavljanjem zadataka i pomažući onima koji trebaju pomoć. Nedostatak vjere u vlastitu sposobnost uspješnog djelovanja na materijalnom planu, može vas dovesti do sumnje u sebe i pretjerana straha. Potreba da uložite velik trud u uspješan rad donosi vam prave rezultate.

Oslanjanje na vlastitu korisnost i tehničku sposobnost vodi vas do uspostavljanja sigurnog položaja u društvu. Mjesec i Saturn u konjunkciji ukazuju na vašu sklonost prema obrambenom stavu i nedostatku samopouzdanja. Čak i kada niste kritizirani, često mislite da jeste i zbog toga teško primate pozitivna mišljenja drugih o vama. Preuzimate previše odgovornosti, marljivo radite i uskraćujete si puno malih zadovoljstava. Sigurnost tražite u perfekcionizmu i svijet vas smatra stvarno vrijednim i marljivim; no u sebi ste nesigurni i lako vas je povrijediti. Kada vam se ukažu prilike, vi ih propuštate ili proučavate sve dobre i loše strane prije no što se odlučite. Vaša fleksibilnost je slabašna uglavnom zbog velike ranjivosti koju drugi ignoriraju. Tu ranjivost skrivate iza maske marljivog rada.

S Venerom u Biku cjenite materijalno dobrostanje, luksuz i lijepe stvari. Dokazujete se postojano, uporno, konzervativno, tvrdoglavo. Velika djela usmjeravate na učvršćivanje, proizvodnju i uživanje u malim zadovoljstvima. Imate smisla za stvaralaštvo i/ili umjetnost. Vaša poduzetnost i ambicija obojeni su materijalnim motivima i posesivnošću, a katkad sporošću i lijenošću. Ostvarivanje vaših želja može biti osujećeno zbog samodopadnosti i zadovoljavanja stvarima kakve jesu.

Tranzitni Saturn bit će tijekom ljetnih mjeseci 2010. godine u konjunkciji s vašim Ascendentom, i pravo je vrijeme za pokretanje novih ambicija i okretanje budućnosti. Uspostaviti ćete novi red u vlastitom životu. Postati ćete svjesniji ranijih aktivnosti i prošlih obrazaca ponašanja. Početi ćete graditi od sebe onakvu osobu kakvom ste oduvijek željeli postati. Možete početi raditi na nekom području zanimanja ili na dalekosežnom cilju koji će vjerojatno prerasti u vaše stalno zanimanje ili u glavnu ambiciju.

profesionalni astrolog

Wladyslaw Josip Miletić