REKLAMA SA SUPEWBOWLA PODIGLA NEVIĐENU PRAŠINU: Nekima je genijalna, drugi tvrde: ‘Ne kupujem više vaše proizvode’

Reklame na Super Bowlu obično su velika stvar za tvrtke pa u njih svake godine ‘ulupaju’ milijune i milijune dolara. No, američki brend zobenog mlijeka Oatly odlučio se za sasvim drugu taktiku, a o njihovom neobičnom potezu danas svi bruje.

Naime, u reklami koja traje 30 sekundi izvršni direktor tvrtke Toni Petersson svira klavijature u polju i pjeva pjesmu o mlijeku. I to je sve, nema razrađenog scenarija i skupocjenih rekvizita, već se čini kao da su namjerno htjeli objaviti što jednostavniju reklamu.

Reakcije na društvenim mrežama su podvojene. Nekima se sviđa ovakav pristup, dok su drugi očekivali više.

“Oatly, volim vaše mlijeko, ali zbog ove reklame sam htio iskapiti bocu kravljeg”, “Najgora reklama ikad”, “Svi pričaju o tome koliko je loša reklama, ali to su i htjeli postići”, “Ok, ovo mi je najbolja reklama dosad, savršen smisao za humor”, “Najčudnija reklama na Super Bowlu i nikad nisam bila sretnija zbog toga”, “Smijala sam se, još uvijek mi se pjesma vrti po glavi”, “Napokon normalna reklama na Super Bowlu”, samo su neki od komentara.

oh my god that oatly superbowl commercial was pic.twitter.com/avKr68mFLa

CEO: I want to spend $5.6 million on a Super Bowl commercial.

Marketing: Ok, great! And what’s our budget for the commercial itself?

CEO: $20; my Casio keyboard is gonna need an extension cord. #Oatly #SuperBowl

— Ken Pringle (@MrKenPringle) February 8, 2021