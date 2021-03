FOTO: Neodoljivi šarm baldahina

Krevet s baldahinom nastao je u 13. stoljeću, a njegova prvobitna svrha danas je potpuno iščezla. U prošlosti rezerviran isključivo za kraljeve, lordove i državnike, danas je dostupan svima i daje šarmantan i romantičan dojam prostoriji.

Nekada je krevet s baldahinom bio stvar privilegije, a danas predstavlja romantično i elegantno mjesto za odmor, za ljude s istančanim ukusom.

Simbolizirao je moć i rang vlasnika, jednu vrstu prestiža, a radio se od najfinijih i skupih materijala. Osim kao neizostavni dio luksuza, pružao je zaštitu od nepoželjnih pogleda.

U zimskom periodu čuvao je toplinu oko kreveta, a u ljetnom štitio od insekata.

U početku, baldahin je visio sa stropa, a kasnije je napravljena konstrukcija u obliku rame iznad kreveta preko koje je visjela tkanina.

U spavaćim sobama krevet s baldahinima može imati najrazličitiji dizajn i prilagoditi se različitim stilovima interijera.

Od jednostavne drvene konstrukcije, preko kovanog željeza do izlivenih plastičnih oblika, odaberite koji se stapa s vašim prostorom.

Baldahin može biti od svile, tila, platna, resica, satena. Tradicionalno se koriste materijali poput svile i baršuna, ali se u navedene svrhe može koristiti i muslin, cic, odnosno bilo koji od materijala za koji držite da će izgledati efektno u vašem interijeru.

Zbog lakšeg korištenja i jednostavnosti stila, baldahin treba biti dug toliko da slobodno pada na pod. Prilikom usisavanja obvezno podignite tkaninu sa poda.

Na hrvatskom tržištu dostupni su po cijeni od nekoliko desetak akuna za one jeftinije od tila koji imaju svrhu zaštite od insekata, preko prosječnih 300 kuna za one malo kvalitetnije, pa do vrtoglavih par tisuća kuna – ovisno o vrsti materijala i veličini.

Oni ambiciozniji, mogu sami napraviti okvir koji će postaviti iznad kreveta i prebaciti preko željenu tkaninu.

Vrlo efektan način je i pričvršćivanje dvije karniše na strop s obje bočne strana kreveta. Iskoristite vezice u drugoj boji da podvežete tkaninu na visinu koja vam odgovara.

Krevet s baldahinom ne mora biti rezerviran samo za spavaću sobu, možete i u vrtu imati improvizirani baldahin. Odaberite bijelu tkaninu i upotpunite krevet bijelom presvlakom i jastucima.

